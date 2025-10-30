Una nueva moto llega a la Argentina con motor más potente y foco en la tecnología

Kawasaki, junto al Grupo Corven, anunció el lanzamiento local de la nueva Z900, una actualización de su modelo naked de alta cilindrada con un nuevo motor de cuatro cilindros en línea y actualizaciones en diseño y tecnología.

Presentada originalmente en 2017, la Z900 es parte del segmento denominado Supernaked, caracterizado por configuraciones sin carenado y motores de alto rendimiento. En esta edición, Kawasaki incorpora un nuevo perfil de levas que, según la marca, permite una mejor entrega de par motor en baja y una mayor eficiencia en el consumo de combustible.

El motor, de cuatro cilindros en línea, está asociado a un acelerador electrónico que habilita funciones como quick shifter bidireccional y control de crucero. El quick shifter (KQS) bidireccional permite realizar cambios ascendentes y descendentes sin uso del embrague, mientras que el control de crucero electrónico mantiene la velocidad seleccionada sin intervención del acelerador. También suma un embrague asistido y antirrebote, pensado para reducir el deslizamiento de la rueda trasera en reducciones abruptas.

En materia de seguridad activa, el modelo incorpora el sistema Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), que ajusta electrónicamente la potencia del motor y la presión de frenado durante las fases de entrada, ápice y salida de curva. El ABS optimizado también mejora el control y reduce el levantamiento de la rueda trasera en frenadas intensas.

El control de tracción (KTRC) ofrece tres niveles de intervención: uno orientado a una aceleración más directa, otro con un balance entre seguridad y rendimiento y el tercero que brinda una mayor asistencia sobre superficies de baja adherencia. Se agregan además cuatro modos de conducción preconfigurados: Sport, Road, Rain y Rider, este último personalizable por el usuario.

En cuanto a la parte ciclo, la estructura mantiene un chasis tubular de acero de alta resistencia, con una suspensión delantera invertida de 41 mm y una trasera del tipo Horizontal Back-Link. El sistema de frenos incluye discos delanteros dobles de 300 mm con pinzas radiales opuestas de cuatro pistones y un disco trasero de 250 mm, ambos con asistencia ABS.

El equipamiento se completa con un nuevo tablero digital TFT de 5″ con conectividad Bluetooth, que permite enlazar el smartphone mediante la aplicación Rideology The App Motorcycle. La iluminación es full LED, con un nuevo conjunto óptico trasero y el diseño general responde al lenguaje estético Sugomi, término japonés que hace referencia a una presencia visual fuerte y una postura agresiva, con líneas angulosas y una postura agazapada de conducción.

La nueva Z900 se ofrece en seis combinaciones de colores, entre ellas Metallic Moondust Gray, Metallic Spark Black, Candy Lime Green, Metallic Carbon Grey, Metallic Phantom Silver y Candy Persimmon Red. Con este lanzamiento, Kawasaki actualiza uno de sus modelos más representativos en el país dentro del nicho de motos deportivas de calle y ya está disponible en el país con un precio sugerido de US$22.900.