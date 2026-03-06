Llega a la Argentina una nueva automotriz premium china con tres modelos de una marca creada en Suecia

El mercado automotor argentino sumará un nuevo actor en el segmento de vehículos electrificados. El Grupo Belcastro anunció el ingreso oficial al país de Lynk & Co, la marca creada en Suecia y desarrollada dentro del conglomerado chino Geely Holding Group.

La automotriz, que informó que comenzará la operación en las próximas semanas, busca posicionarse con una oferta de SUV híbridos enchufables orientados a usuarios urbanos y que priorizan un enfoque en la tecnología. Fundada en 2016 en Gothenburg, Lynk & Co nació como un proyecto global que combina ingeniería europea, producción china y una fuerte integración digital en el vehículo.

La marca forma parte del ecosistema industrial del grupo Geely, que también controla compañías como Volvo Cars, Polestar y Lotus Cars. Esta pertenencia le permite compartir plataformas tecnológicas, procesos de desarrollo y estándares de ingeniería con otras firmas del conglomerado.

Según explicó el grupo importador, la marca apunta a posicionarse dentro del segmento upper-side mainstream, es decir vehículos que combinan un nivel de calidad y tecnología por encima de lo convencional del mercado, pero lejos de las marcas de lujo.

Tres modelos para iniciar la operación en el país

En su primera etapa en la Argentina, la oferta estará compuesta por tres modelos: Lynk&Co 01, Lynk&Co 06 y Lynk&Co 08, todos equipados con sistemas de motorización híbridos enchufables (PHEV).

El Lynk&Co 01 es el modelo más conocido de la marca y uno de los pilares de su expansión global. Está basado en la arquitectura utilizada por el Volvo XC40, una plataforma desarrollada dentro del grupo Geely.

Lynk & Co 01

Su sistema híbrido enchufable desarrolla 206 kW de potencia combinada y 535 Nm de torque, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos. Además, ofrece hasta 75 kilómetros de autonomía en modo eléctrico, suficiente para cubrir la mayoría de los desplazamientos urbanos sin utilizar combustible.

El Lynk&Co 06 apuesta a un enfoque más orientado al rendimiento. Según los datos difundidos por la marca, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y ofrece más de 100 kilómetros de autonomía eléctrica (bajo el ciclo WLTC).

Lynk & Co 06

El tercer integrante de la gama será el Lynk&Co 08, un SUV de nueva generación que incorpora una batería de 39,6 kWh. Con este sistema puede alcanzar hasta 200 kilómetros de autonomía eléctrica bajo el mencionado ciclo y una autonomía total cercana a los 1400 kilómetros.

En materia de seguridad, los modelos 01 y 08 cuentan con calificación cinco estrellas en las pruebas de Euro NCAP, uno de los estándares de evaluación más exigentes del mercado.

Lynk & Co 08

Ingreso dentro del cupo de electrificados

Dentro del marco regulatorio argentino, los modelos Lynk&Co 01 y Lynk&Co 06 se encuentran incluidos en el régimen de promoción para vehículos electrificados que impulsó el Gobierno nacional, lo que les permitirá ingresar al país sin pagar el arancel extrazona del 35%.

El esquema (establecido a partir del Decreto 49/2025) habilita la importación de hasta 50.000 vehículos por año con motorización alternativa (eléctricos, híbridos, híbridos enchufables y mild-hybrid) sin pagar el arancel extrazona del 35%.

El programa tiene una duración prevista de cinco años y busca acelerar la incorporación de tecnologías de menor consumo y menores emisiones dentro del parque automotor argentino, al mismo tiempo que busca aumentar la competencia y reducir los precios de este tipo de vehículos.

Para acceder al beneficio, los modelos deben cumplir ciertas condiciones técnicas y comerciales, entre ellas un precio FOB máximo cercano a los US$16.000 en origen y la aprobación de un proceso de asignación de cupos que se reparte entre terminales automotrices con producción local y empresas importadoras.