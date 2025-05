Qué infracciones impiden renovar licencia de conducir en CABA

Las infracciones de tránsito al momento de renovar la licencia de conducir cumplen un rol clave, ya que según informa el Gobierno porteño en su página web, no se debe contar con ninguna para realizar la totalidad del trámite.

En caso de que no se hayan abonado antes del turno, se puede realizar el pago en el momento, pero el vecino no recibirá su nueva licencia si cuenta con al menos una multa de tránsito. “Al momento de iniciar el trámite en la sede correspondiente, no debés tener actas [de tránsito] pendientes”, detallan fuentes porteñas sobre la renovación de la licencia.

Sin embargo, no se detalla en ningún lugar la existencia de alguna infracción que impida realizar el trámite con normalidad.

En ese sentido, si bien no distingue gravedad de faltas, tener acumulado al menos una multa de tránsito no le permite al conductor renovar su registro.

Dónde revisar las multas de un auto en la Ciudad

Para saber si un auto cuenta con faltas de tránsito existen tres formas de saberlo:

De manera presencial: en la oficina de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) o en cualquier sede comunal.

De manera virtual: a través de la página Consulta de Infracciones.

a través de la página Consulta de Infracciones. Por WhatsApp: a través de Boti, el chatbot de la Ciudad (+54 9 11 5050-0147), hay que apretar la opción de “Infracciones”.

Cambios en la licencia de conducir

El Gobierno anunció modificaciones en el funcionamiento de las licencias de conducir a través del Decreto 196/2025 publicado el 17 de marzo de 2025. Los cambios son de todo tipo y van desde una nueva manera de renovarla hasta la eliminación de un tipo de licencia.

Otro cambio que establece la resolución es que de ahora en más la licencia nacional de conducir será válida en todo el país en su versión digital, la cual figura en la aplicación Mi Argentina. Por ende, la versión física se torna opcional.

Por su parte, la renovación para las licencias particulares (A, B y G) se podrá realizar de manera remota, según informó la Secretaría de Transporte vía redes sociales. De esta manera, los exámenes psicofísicos podrán ser dictados por prestadores privados que se registren en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Para prestar el servicio, deberán contar con toda la instrumentología necesaria para hacer las evaluaciones psicofísicas requeridas y adherirse al registro dispuesto por la entidad citada.

LA NACION le consultó a la ANSV si ya existen centros de salud para renovar la licencia, pero respondieron que a partir de los 60 días desde que se publicó el Decreto los médicos podrán prestar el servicio.