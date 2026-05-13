Licencias de conducir más exigentes: la nueva medida que busca unificar el examen

Las licencias de conducir vuelven a estar en el centro de la escena. Esta vez porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha este martes en Tucumán un nuevo sistema de capacitación y matriculación destinado a instructores y evaluadores de licencias de conducir para motos.

La iniciativa busca unificar criterios de evaluación y profesionalizar la formación de motociclistas en todo el país, en un contexto donde el uso de este tipo de vehículos creció con fuerza durante los últimos años.

Según datos oficiales de la ANSV, la cantidad de motos en circulación aumentó más de un 70% en los últimos años y actualmente los motociclistas representan uno de los grupos con mayor participación en la siniestralidad vial. De acuerdo con estadísticas de 2025, el 46% de las víctimas fatales en accidentes de tránsito correspondió a usuarios de motos.

Incluso, la situación es todavía más crítica en algunas regiones del país. En el Noroeste Argentino (NOA) y el Nordeste Argentino (NEA), seis de cada diez personas fallecidas en siniestros viales viajaban en motocicleta.

En 2025, el 46% de las víctimas fatales en accidentes de tránsito correspondió a motociclistas

Frente a este escenario, el organismo nacional decidió avanzar con un nuevo esquema de formación para quienes capacitan y toman exámenes prácticos a motociclistas en los Centros Emisores de Licencias de Conducir. Es decir, apunta a reforzar uno de los puntos clave del sistema: el proceso de formación y aprobación de las licencias.

Hasta ahora, según explicaron desde la ANSV, no existía una capacitación obligatoria y específica para estos evaluadores, lo que generaba diferencias en los criterios de evaluación entre distintas jurisdicciones.

El nuevo sistema contempla una capacitación de 14 horas que combinará contenidos teóricos y prácticos vinculados a conducción segura, normativa vial, técnicas de manejo y pautas unificadas de evaluación. La formación incluirá una instancia virtual y otra presencial en pista.

La capacitación es de 14 horas

Quienes aprueben ambas etapas obtendrán una matrícula nacional con vigencia de dos años, integrada al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC). Según detallaron, esto permitirá registrar y dar trazabilidad a las evaluaciones realizadas en los distintos centros de emisión del país.

Además, la matrícula pasará a ser un requisito obligatorio para desempeñarse como instructor o evaluador de licencias de motos.

La implementación comenzará en Tucumán como parte de una primera etapa enfocada en el NOA y el NEA, las regiones con mayores índices de mortalidad de motociclistas, aunque el objetivo oficial es extender el sistema progresivamente al resto de la Argentina.

Los motociclistas representan casi la mitad de las muertes viales

De acuerdo con el último “Informe de Siniestralidad Vial Fatal 2025”, en la Argentina se registraron 4060 víctimas fatales, de las cuales, como se mencionó anteriormente, el 46% correspondió a motociclistas.

En comparación con años anteriores, se registró una leve suba, ya que en 2024 hubo 4043 víctimas fatales. Sin embargo, la cifra continúa mostrando una baja respecto de años prepandemia, como 2017, cuando se alcanzó un pico de 5611 fallecidos.

En el NEA los ocupantes de motos representaron el 61% de las víctimas fatales de tránsito RomarioIen - Shutterstock

A su vez, dentro del análisis por regiones, el informe detalla que en el NEA los ocupantes de motos representaron el 61% de las víctimas fatales vinculadas al tránsito, mientras que en el NOA alcanzaron el 58%, en comparación con otros medios de transporte.

En otra capa de análisis, se observa que el perfil histórico de la víctima fatal se mantiene en línea con informes anteriores: hombres jóvenes de entre 15 y 34 años y usuarios de motos.