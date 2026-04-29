Qué le pasa al auto si se le ponen neumáticos truchos y cómo identificarlos antes de comprar

Los neumáticos que son copias de marcas originales se conocen como neumáticos pirata y suponen un riesgo para la seguridad, además de representar un gasto innecesario
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Las llantas son uno de los componentes más importantes del auto, ya que actúan como el punto de contacto directo entre el vehículo y el pavimento. Pero además, su función principal es facilitar la dirección, tracción y seguridad. Por lo anterior, es clave invertir en unos buenos neumáticos.
Sin embargo, en la actualidad existen imitaciones en distintos mercados y, aunque pueden parecer originales, no cumplen con los estándares de calidad de una marca certificada. Esto incrementa el riesgo de accidentes y, al mismo tiempo, provoca una pérdida de dinero.
Las llantas piratas son copias de fabricantes oficiales; en su composición imitan los logotipos y hasta los empaques para parecer reales. A pesar de que algunas logran una fidelidad casi exacta, suelen elaborarse con materiales económicos e incluso reciclados, saltándose cualquier proceso de calidad.
Otra característica es que su precio es inferior al de las marcas certificadas, lo que las hace atractivas entre los conductores que quieren ahorrar dinero. Y por lo mismo, suponen un riesgo para la seguridad del vehículo.
De acuerdo con Radial Llantas (un blog de México especializado en neumáticos), los principales riesgos de usar llantas piratas son:
- Exposición a reventones: al no tener los refuerzos adecuados, dichos neumáticos pueden explotar en la carretera.
- Desgaste irregular y rápido: necesitan cambios constantes y, por ende, implican mayores gastos.
- Menor agarre: esto ocurre especialmente en la lluvia o curvas, aumentando el riesgo de accidentes.
- Problemas legales: algunas aseguradoras no cubren siniestros si los autos traen llantas piratas.
¿Cómo identificar unos neumáticos truchos?
Aunque pareciera complicado, en las llantas piratas la mayoría de los componentes lucen sospechosos, por ejemplo:
- No tienen número DOT: este código es obligatorio en las llantas certificadas e incluye información como la fecha de producción y la medida. Si no lo muestran o está mal grabado, es probable que sea falsa.
- Etiquetas mal hechas: las llantas originales suelen tener stickers con la marca, modelo y medidas exactas. En cambio, las piratas presentan faltas de ortografía y hasta las etiquetas se ven borrosas.
- Grabados de mala calidad: si los logotipos de las llantas se ven borrosos, poco profundos o con una tipografía diferente a las certificadas, es otra señal de que son falsas.
- Precios demasiado bajos: los precios por debajo del promedio, generalmente, indican productos de imitación.
- Lugares de venta dudosos: las llantas originales se venden en talleres, tiendas departamentales y otros distribuidores autorizados.
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