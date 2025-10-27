¿Qué significa la señal triangular de tránsito?

Las señales de tránsito son una herramienta esencial para garantizar la seguridad vial. No sólo sirven para ordenar la circulación y prevenir siniestros, sino que también son un requisito indispensable al momento de rendir el examen para obtener la licencia de conducir.

Dentro de la amplia variedad de señales que existen —de prohibición, restricción, advertencia o prioridad— hay una que suele generar dudas entre los conductores: el triángulo blanco con borde rojo o blanco. Este símbolo, presente tanto en carteles verticales como pintado sobre el pavimento, indica “Ceda el paso”.

Su función es clara: advertir que el conductor debe reducir la velocidad o detenerse por completo para permitir el paso a quienes circulan por la vía principal.

La señal indica que se debe ceder la prioridad ya sea a otro vehículo o a un peatón Sergio Foto - Shutterstock

Estas señales se ubican principalmente en intersecciones o rutas secundarias con una vía principal, y su presencia busca evitar confusiones sobre quién tiene la prioridad.

También pueden verse en accesos a rotondas, empalmes de avenidas, salidas de autopistas o zonas donde confluyen varios carriles, donde la correcta lectura de la prioridad es clave para evitar choques o frenadas bruscas.

Además, la señal triangular puede aparecer pintada sobre la calzada con un triángulo blanco orientado hacia el conductor, especialmente en zonas urbanas o en cruces con alto flujo vehicular. En otros casos, se coloca en postes verticales al costado derecho de la vía, a una distancia prudente antes del punto de cruce, para dar tiempo suficiente a reducir la velocidad o detenerse según la situación del tránsito.

La señalización suele estar en intersecciones Anastasiya_Rav - Shutterstock

Respetar esta señal no sólo es una obligación legal en la Argentina, sino también es una forma de prevenir siniestros. El conductor que desobedece el “Ceda el paso” puede ser considerado responsable en caso de un siniestro, ya que el otro vehículo tiene el derecho de prioridad al circular por la vía principal. En caso de un choque, la responsabilidad recaería sobre el conductor que no respetó esta señal.

Existe además una variante menos frecuente: el triángulo con una “E” en su interior. En ese caso, la letra hace referencia a “Emergencia” y recuerda que el conductor debe ceder el paso a ambulancias, patrulleros o camiones de bomberos, despejando el carril correspondiente.