Los precios de los autos chinos en la Argentina en octubre 2025

Producto de la mayor flexibilidad para las importaciones, llegaron nuevos autos a la Argentina, aumentando la oferta y generando mayor dinamismo en el mercado. Muchos de ellos provienen de China, país que pisa fuerte en el mundo y avanza con firmeza en nuestra región.

Además, estas marcas modificaron sus productos y diversificaron la oferta, con vehículos de baja, media y alta gama que pueden competir con las compañías más tradicionales. Con fuerte énfasis en la seguridad y la tecnología, supieron evolucionar respecto a los vehículos producidos en tiempo pasado y posicionarse como fuertes competidores globales.

Con este panorama y en un contexto de mayor apertura y estabilidad macroeconómica en la Argentina, son cada vez más las automotrices chinas que plantan bandera en el país, algunas ya conocidas en nuestro mercado y otras completamente nuevas.

Muchas llegan de la mano de grupos importadores, que vieron una posibilidad en estos nuevos productos que tienen bajos costos de producción y en el cupo de electrificados de 50.000 unidades anuales que dispuso el Gobierno (ingresan sin pagar el arancel extrazona del 35%). La tendencia está clara: en los próximos meses se sumarán a las ya establecidas otras como Leapmotor, Changan, JMEV, GAC, Lynk & Co, GAC y JMEV (que presentará el Easy 3). De momento, estos son todos los autos chinos que se venden en la Argentina:

Haval:

Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000

US$30.000 Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000

US$33.000 Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990

US$28.990 Jolion PRO HEV Supreme: US$:30.990

US$:30.990 H6 2WD: US$36.500

US$36.500 H6 4WD: US$39.900

US$39.900 H6 GT 4WD: US$44.400

US$44.400 H6 HEV Deluxe: US$33.500

US$33.500 H6 HEV Supreme: US$35.500

El SUV Haval H6

Ora:

Ora 03 Deluxe: US$31.000

El 100% eléctrico ORA 03 ya está en la Argentina

Poer:

Poer Elite 2WD: US$28.730

US$28.730 Poer Elite 4WD: US$32.697

US$32.697 Poer 4WD Super Luxury 8AT: US$41.990

Poer Elite 4WD

Tank:

Tank 300: US$51.900

Tank 300 jess

Jetour:

X50: US$26.600

US$26.600 T2: US$54.900

US$54.900 T1: US$51.900

US$51.900 Dashing: US$38.500

US$38.500 X70 Plus: US$40.500

US$40.500 X70 1.5T AT: US$31.500

Nuevo Jetour T2

BYD:

Dolphin Mini GL: US$22.990

US$22.990 Dolphin Mini GS: US$23.990

US$23.990 Yuan Pro GL: US$29.990

US$29.990 Yuan Pro GS: US$30.990

US$30.990 Song Pro GL: US$34.990

US$34.990 Song Pro GS: US$36.990

BYD Dolphin Mini

Maxus:

T60 MT: US$32.000

US$32.000 T60 AT: US$36.000

US$36.000 T90: US$43.000

US$43.000 T90 EV: US$72.000

US$72.000 D90: US$66.000

Maxus T90 100% eléctrica

Chery:

Tiggo 4 Hybrid: US$33.500

US$33.500 Tiggo 7 Pro Hybrid: US$35.600

US$35.600 Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$25.000

US$25.000 Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$27.500

US$27.500 Tiggo 8 Pro Luxury: US$49.600

Chery Tiggo 8 Pro

Baic:

X35 Fashion: US$25.500

US$25.500 X35 Fashion Plus: US$27.200

US$27.200 X35 Luxury: US$28.200

US$28.200 X55 II Luxury: US$39.700

US$39.700 X55 II Plus: US$45.700

US$45.700 BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800

US$35.800 BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700

US$45.700 BJ40 3 Puertas: US$61.300

US$61.300 BJ40 Plus: US$63.900

US$63.900 BJ60 Mild Hybird: US$78.600

US$78.600 U5 Plus: US$25.600

US$25.600 EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900

US$28.900 EU5 Plus: US$48.700

BAIC BJ30

MG:

MG3 HEV Confort: US$23.500

US$23.500 MG3 HEV Luxury: US$25.900

US$25.900 MG ZS HEV Confort: US$27.500

US$27.500 MG ZS HEV Luxury: US$29.900

US$29.900 MG Cyberster: US$130.000

El MG3, un compacto con mecánica híbrida

Skywell:

ET5: US$48.000

US$48.000 BE11: US$58.000

DFSK:

E5 PHEV: US$34.500

US$34.500 Glory 500 Confort CVT: $34.500.000

$34.500.000 Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.00

DFSK Glory 580

Foton:

Tunland G7: $51.131.588

$51.131.588 Tunland V9: $71.213.283

Foton Tunlad V9

JAC:

S2 MT Intelligent FL: US$19.900

US$19.900 JS2 Luxury LV: US$21.900

US$21.900 JS4 LV: US$27.500

US$27.500 JS4 Flagship: US$29.500

US$29.500 JS6 PHEV Euro VI: US$33.900

US$33.900 JS8 Pro: US$38.900

US$38.900 E30X Luxury: US$30.500

US$30.500 T8 4X4 MT: US$34.900

US$34.900 T9 Luxury: US$38.500

El 100% eléctrico JAC E30X

Kaiyi:

X3: $31.400.000

Kaiyi X3

GEELY:

EX5: US$34.800