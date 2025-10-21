Los precios de los autos chinos en la Argentina en octubre 2025

Son cada vez más los modelos que provienen del país asiático y prometen revolucionar el mercado; cuáles son las marcas que ya están en el país y cuáles llegarán en breve
Producto de la mayor flexibilidad para las importaciones, llegaron nuevos autos a la Argentina, aumentando la oferta y generando mayor dinamismo en el mercado. Muchos de ellos provienen de China, país que pisa fuerte en el mundo y avanza con firmeza en nuestra región.
Además, estas marcas modificaron sus productos y diversificaron la oferta, con vehículos de baja, media y alta gama que pueden competir con las compañías más tradicionales. Con fuerte énfasis en la seguridad y la tecnología, supieron evolucionar respecto a los vehículos producidos en tiempo pasado y posicionarse como fuertes competidores globales.
Con este panorama y en un contexto de mayor apertura y estabilidad macroeconómica en la Argentina, son cada vez más las automotrices chinas que plantan bandera en el país, algunas ya conocidas en nuestro mercado y otras completamente nuevas.
Muchas llegan de la mano de grupos importadores, que vieron una posibilidad en estos nuevos productos que tienen bajos costos de producción y en el cupo de electrificados de 50.000 unidades anuales que dispuso el Gobierno (ingresan sin pagar el arancel extrazona del 35%). La tendencia está clara: en los próximos meses se sumarán a las ya establecidas otras como Leapmotor, Changan, JMEV, GAC, Lynk & Co, GAC y JMEV (que presentará el Easy 3). De momento, estos son todos los autos chinos que se venden en la Argentina:
Haval:
- Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000
- Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000
- Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990
- Jolion PRO HEV Supreme: US$:30.990
- H6 2WD: US$36.500
- H6 4WD: US$39.900
- H6 GT 4WD: US$44.400
- H6 HEV Deluxe: US$33.500
- H6 HEV Supreme: US$35.500
Ora:
- Ora 03 Deluxe: US$31.000
Poer:
- Poer Elite 2WD: US$28.730
- Poer Elite 4WD: US$32.697
- Poer 4WD Super Luxury 8AT: US$41.990
Tank:
- Tank 300: US$51.900
Jetour:
- X50: US$26.600
- T2: US$54.900
- T1: US$51.900
- Dashing: US$38.500
- X70 Plus: US$40.500
- X70 1.5T AT: US$31.500
BYD:
- Dolphin Mini GL: US$22.990
- Dolphin Mini GS: US$23.990
- Yuan Pro GL: US$29.990
- Yuan Pro GS: US$30.990
- Song Pro GL: US$34.990
- Song Pro GS: US$36.990
Maxus:
- T60 MT: US$32.000
- T60 AT: US$36.000
- T90: US$43.000
- T90 EV: US$72.000
- D90: US$66.000
Chery:
- Tiggo 4 Hybrid: US$33.500
- Tiggo 7 Pro Hybrid: US$35.600
- Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$25.000
- Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$27.500
- Tiggo 8 Pro Luxury: US$49.600
Baic:
- X35 Fashion: US$25.500
- X35 Fashion Plus: US$27.200
- X35 Luxury: US$28.200
- X55 II Luxury: US$39.700
- X55 II Plus: US$45.700
- BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800
- BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700
- BJ40 3 Puertas: US$61.300
- BJ40 Plus: US$63.900
- BJ60 Mild Hybird: US$78.600
- U5 Plus: US$25.600
- EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900
- EU5 Plus: US$48.700
MG:
- MG3 HEV Confort: US$23.500
- MG3 HEV Luxury: US$25.900
- MG ZS HEV Confort: US$27.500
- MG ZS HEV Luxury: US$29.900
- MG Cyberster: US$130.000
Skywell:
- ET5: US$48.000
- BE11: US$58.000
DFSK:
- E5 PHEV: US$34.500
- Glory 500 Confort CVT: $34.500.000
- Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.00
Foton:
- Tunland G7: $51.131.588
- Tunland V9: $71.213.283
JAC:
- S2 MT Intelligent FL: US$19.900
- JS2 Luxury LV: US$21.900
- JS4 LV: US$27.500
- JS4 Flagship: US$29.500
- JS6 PHEV Euro VI: US$33.900
- JS8 Pro: US$38.900
- E30X Luxury: US$30.500
- T8 4X4 MT: US$34.900
- T9 Luxury: US$38.500
Kaiyi:
- X3: $31.400.000
GEELY:
- EX5: US$34.800