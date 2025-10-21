LA NACION

Los precios de los autos chinos en la Argentina en octubre 2025

Son cada vez más los modelos que provienen del país asiático y prometen revolucionar el mercado; cuáles son las marcas que ya están en el país y cuáles llegarán en breve

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Jetour X70 Plus
Jetour X70 Plus

Producto de la mayor flexibilidad para las importaciones, llegaron nuevos autos a la Argentina, aumentando la oferta y generando mayor dinamismo en el mercado. Muchos de ellos provienen de China, país que pisa fuerte en el mundo y avanza con firmeza en nuestra región.

Además, estas marcas modificaron sus productos y diversificaron la oferta, con vehículos de baja, media y alta gama que pueden competir con las compañías más tradicionales. Con fuerte énfasis en la seguridad y la tecnología, supieron evolucionar respecto a los vehículos producidos en tiempo pasado y posicionarse como fuertes competidores globales.

Una nueva moto se lanza en la Argentina y el mundo con foco en el offroad

Con este panorama y en un contexto de mayor apertura y estabilidad macroeconómica en la Argentina, son cada vez más las automotrices chinas que plantan bandera en el país, algunas ya conocidas en nuestro mercado y otras completamente nuevas.

Muchas llegan de la mano de grupos importadores, que vieron una posibilidad en estos nuevos productos que tienen bajos costos de producción y en el cupo de electrificados de 50.000 unidades anuales que dispuso el Gobierno (ingresan sin pagar el arancel extrazona del 35%). La tendencia está clara: en los próximos meses se sumarán a las ya establecidas otras como Leapmotor, Changan, JMEV, GAC, Lynk & Co, GAC y JMEV (que presentará el Easy 3). De momento, estos son todos los autos chinos que se venden en la Argentina:

Haval:

  • Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000
  • Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000
  • Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990
  • Jolion PRO HEV Supreme: US$:30.990
  • H6 2WD: US$36.500
  • H6 4WD: US$39.900
  • H6 GT 4WD: US$44.400
  • H6 HEV Deluxe: US$33.500
  • H6 HEV Supreme: US$35.500
El SUV Haval H6
El SUV Haval H6

Ora:

  • Ora 03 Deluxe: US$31.000
El 100% eléctrico ORA 03 ya está en la Argentina
El 100% eléctrico ORA 03 ya está en la Argentina

Poer:

  • Poer Elite 2WD: US$28.730
  • Poer Elite 4WD: US$32.697
  • Poer 4WD Super Luxury 8AT: US$41.990
Poer Elite 4WD
Poer Elite 4WD

Tank:

  • Tank 300: US$51.900
Tank 300
Tank 300jess

Jetour:

  • X50: US$26.600
  • T2: US$54.900
  • T1: US$51.900
  • Dashing: US$38.500
  • X70 Plus: US$40.500
  • X70 1.5T AT: US$31.500
Nuevo Jetour T2
Nuevo Jetour T2

BYD:

  • Dolphin Mini GL: US$22.990
  • Dolphin Mini GS: US$23.990
  • Yuan Pro GL: US$29.990
  • Yuan Pro GS: US$30.990
  • Song Pro GL: US$34.990
  • Song Pro GS: US$36.990
BYD Dolphin Mini
BYD Dolphin Mini

Maxus:

  • T60 MT: US$32.000
  • T60 AT: US$36.000
  • T90: US$43.000
  • T90 EV: US$72.000
  • D90: US$66.000
Maxus T90 100% eléctrica
Maxus T90 100% eléctrica

Chery:

  • Tiggo 4 Hybrid: US$33.500
  • Tiggo 7 Pro Hybrid: US$35.600
  • Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$25.000
  • Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$27.500
  • Tiggo 8 Pro Luxury: US$49.600
Chery Tiggo 8 Pro
Chery Tiggo 8 Pro

Baic:

  • X35 Fashion: US$25.500
  • X35 Fashion Plus: US$27.200
  • X35 Luxury: US$28.200
  • X55 II Luxury: US$39.700
  • X55 II Plus: US$45.700
  • BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800
  • BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700
  • BJ40 3 Puertas: US$61.300
  • BJ40 Plus: US$63.900
  • BJ60 Mild Hybird: US$78.600
  • U5 Plus: US$25.600
  • EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900
  • EU5 Plus: US$48.700
BAIC BJ30
BAIC BJ30

MG:

  • MG3 HEV Confort: US$23.500
  • MG3 HEV Luxury: US$25.900
  • MG ZS HEV Confort: US$27.500
  • MG ZS HEV Luxury: US$29.900
  • MG Cyberster: US$130.000
El MG3, un compacto con mecánica híbrida
El MG3, un compacto con mecánica híbrida

Skywell:

  • ET5: US$48.000
  • BE11: US$58.000
Skywell ET5
Skywell ET5Zurueta, Inaki (Redacción)

DFSK:

  • E5 PHEV: US$34.500
  • Glory 500 Confort CVT: $34.500.000
  • Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.00
DFSK Glory 580
DFSK Glory 580

Foton:

  • Tunland G7: $51.131.588
  • Tunland V9: $71.213.283
Foton Tunlad V9
Foton Tunlad V9

JAC:

  • S2 MT Intelligent FL: US$19.900
  • JS2 Luxury LV: US$21.900
  • JS4 LV: US$27.500
  • JS4 Flagship: US$29.500
  • JS6 PHEV Euro VI: US$33.900
  • JS8 Pro: US$38.900
  • E30X Luxury: US$30.500
  • T8 4X4 MT: US$34.900
  • T9 Luxury: US$38.500
El 100% eléctrico JAC E30X
El 100% eléctrico JAC E30X

Kaiyi:

  • X3: $31.400.000
Kaiyi X3
Kaiyi X3

GEELY:

  • EX5: US$34.800
Geely EX5
Geely EX5
LA NACION
autos
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Autos
  1. Un nuevo SUV que se vende en la Argentina sacó cinco estrellas en un test de seguridad
    1

    Un nuevo SUV que se vende en la Argentina sacó cinco estrellas en un test de seguridad

  2. El nuevo SUV con tracción total que ya se vende en el país
    2

    El nuevo SUV con tracción total que ya se vende en el país

  3. El Gobierno implementó un sistema que permite vender y patentar un auto en el acto
    3

    El Gobierno implementó un sistema que permite comprar y patentar un auto en el acto

  4. Cuánto cuesta el Toyota Yaris este mes
    4

    Cuánto cuesta el Toyota Yaris en octubre 2025

Cargando banners ...