Renault confirmó la llegada de dos SUV a la Argentina y dio detalles exclusivos de su nueva pickup

CÓRDOBA (enviado especial)-. En el marco del festejo septuagenario del centro industrial de Renault en Córdoba, donde fabrica los modelos Sandero, Stepway, Logan, Kangoo (en las versiones pasajero y furgón), la pick up Alaskan y, próximamente, su primera pickup de media tonelada (que por el momento solo se conoció que se desarrolla como “Proyect Niágara”) la marca francesa realizó múltiples anuncios.

Uno de los más destacadós será que incluirá a los modelos Kwid E-Tech y Arkana dentro del cupo dispuesto por el Gobierno para el ingreso de electrificados con arancel cero, que antes tributaban un 35% por derecho de importación extrazona. El primer modelo llegaría en la misma alternativa que se vende actualmente en el país. En cuanto al Arkana, que por una cuestión de precio se presumía que llegaría en su versión base, con los cambios impositivos no se descarta que arribe la versión Spirit Alpine con un mayor nivel de equipamiento.

Sobre a qué precio terminarán llegando estos nuevos modelos, con el mercado expectante a una baja de los montos, Pablo Sibilla, CEO de Renault en la Argentina, le explicó a LA NACION que todo dependerá del cupo que obtenga la marca. Si bien no reveló cuantas unidades pidieron de cada modelo, aclaró que la cantidad de unidades que le otorgue el Gobierno estarán exentas del arancel, pero no todas las otras que ingresen: “Si, por ejemplo, pido 1000 unidades del Kwid E-Tech y me dan 300, entonces solamente esas 300 van a estar beneficiadas y ahí el impacto no será total en el precio sino que será parcial, porque yo igual pediría 1000 unidades”, analizó.

“Si pido ese número es porque es lo que yo creo que el mercado lo demanda”, agregó. Actualmente, el Kwid E-Tech se ofrece a un precio de $25.450.000 para marzo.

El Renault Kwid E-Tech es uno de los modelos de la marca que aplicarán para el cupo

En adición, el máximo ejecutivo de Renault Argentina explicó que está en estudio la posibilidad de mantener el precio actual de algunos modelos, pero venderlos con mayor equipamiento. “Yo puedo aprovechar que no está este impuesto, mantener el mismo precio y traer un auto mucho más arriba en terreno de tecnología”, explicó. “Es lo que ocurrirá con Arkana. Hemos charlado bastante con el Gobierno y nos confirmó que los Mild Hybrid entran en este beneficio, por eso no está descartado que ingrese la versión Spirit Alpine del modelo. No necesariamente tiene que llegar la alternativa base”, amplió.

“Creo que lo principal es que Argentina aprendió de la experiencia de Brasil, que quiso dar acceso a vehículos eléctricos y por ahí se le fue un poco la mano, bajó demasiado rápido los derechos de importación y eso, obviamente, generó que las empresas que están ávidas por volumen salieran a invadir el mercado brasilero a una velocidad muy alta”, analizó sobre el recorrido brasileño en la materia.

El Renault Arkana ocuparía el segundo cupo de electrificados con arancel cero

“Ahora Brasil está caminando hacia atrás para tratar de corregir esa situación y volver a poner gradualmente los aranceles. Creo que Argentina vio lo que pasó en ese país y aprendió para hacerlo en cuotas y en cifras que no te modifiquen sustancialmente la industria”, agregó.

El Gobierno nacional dispuso un cupo de 50.000 vehículos por unidad de negocio para que ingresen bajo el régimen de arancel cero. La repartija se hará entre la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (Cidoa) y la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa). Sibilla aclaró en la charla con este medio que, en caso de que Cidoa no utilice la totalidad del cupo, podría el restante ser asignado a Adefa y viceversa.

En el evento tambén participaron Thierry Charvet (vicepresidente ejecutivo de Industria y Calidad del Grupo Renault), Luiz Fernando Pedrucci (CEO de Renault América Latina) y el embajador francés en la Argentina, Romain Nadal

En otra línea, Sibilla adelantó que se puede esperar una versión electrificada de la pickup Niágara, pero que todavía no está definido si se optará por una alternativa 100% eléctrica o híbrida.

Otra de las novedades relevantes que brindó la conferencia de prensa, en la que también participó André Pinto, director de la fábrica de Santa Isabel en el predio cordobés, fueron los próximos lanzamientos de la marca. El CEO avisó que para fines de 2026 se puede esperar que “entre el 80% y 90% de la oferta de la marca en el país se vea renovada” y que para ello, en el segundo semestre de 2025 “llegarán dos nuevos SUV (uno de ellos será el nuevo Koleos —fabricado en Corea del Sur—) que se sumarán a los nuevos Kardian y Arkana”.

Por otro lado, explicó que la producción del Proyect Niágara comenzaría en el segundo semestre de 2026 y que se estima que ocurra en agosto o septiembre del año próximo.

Pablo Sibila junto a André Pinto en una conferencia de prensa horas antes del evento por los 70 años de la fábrica de Santa Isabel SEBASTIAN PANI

Con tantos arribos, surgió la duda de si la marca dejaría de producir alguno de sus modelos en el país, algo que Sibilla desestimó velozmente. “Mientras el cliente siga demandando que estos vehículos se fabriquen y la ecuación financiera le sirva a Renault, se va a seguir fabricando. Los planes es que siga todo con normalidad este año”, comentó. Por otro lado, con la llegada de la nueva pickup, también se especulaba con el cese de producción de la Kangoo, pero desde la marca desactivaron las alarmas afirmando que el utilitario tiene una larga vida asegurada.

Las novedades de la nueva pickup de Renault

La nueva pickup de media tonelada todavía no tiene un nombre definido. Se la conoce, por el momento, bajo el título Proyect Niágara y no hay demasiadas precisiones al respecto. En este marco, Pablo Sibilla adelantó algunos detalles en cuanto a volumen de producción y mercados de arribo. El objetivo es que abastezca a la región latinoamericana, pero no se descarta que se exporte a otras partes del mundo.

A su vez, se prevé una producción de 160.000 unidades destinadas a la exportación y entre 60.000 y 80.000 por año para el mercado argentino.

"Niágara concept" el proyecto del cuál surgirá la nueva pickup de Renault SEBASTIAN PANI

La nueva chata se fabricará sobre la misma línea de producción que el utilitario Kangoo, pero con el agregado de múltiples máquinas importadas para poder contar con la tecnología necesaria que requiere el proceso productivo y las proporciones del modelo. Dentro de lo que será el gran desafío de producción, Pinto explicó que “lo más difícil de este nuevo modelo es su estructura electrónica, que es una de las más avanzadas”. La nueva chata de Renault dejará la fábrica a dos tercios ocupada, con dos turnos completos.

Daniel Nozaki, el diseñador de la nueva pickup de media tonelada de Renault que se fabricará en Santa Isabel SEBASTIAN PANI

Finalmente, el máximo ejecutivo de Renault comentó que desde el sector estiman “un mercado en 2025 de 550.000 autos” de los cuáles el rombo aportaría unas “30.000 unidades propias, llegando a las 50.000 con las que fabricamos para nuestros socios” (en la planta también se lleva adelante la producción de la pickup Nissan Frontier, en la misma plataforma que la Alaskan).

Otros detalles del evento por los 70 años de la fábrica de Santa Isabel

Para el evento la marca desplegó una gran alfombra roja para homenajear los modelos que se fabricaron en Córdoba desde la creación del polo productivo. Algunos de los más emblemáticos de este recorrido fueron el Jeep IKA (primer vehículo producido en la planta), Estanciera, Kaiser Carabela, Baqueano, Gordini, Renault 4, Renault 12, Renault 18, la Coupé Fuego, Renault 11, Trafic, Renault 9 y el Clio, entre otros modelos más actuales.

Desde el primer auto hasta un preconcepto del nuevo lanzamiento, todos los modelos fabricados en Santa Isabel se hicieron presentes SEBASTIAN PANI

Como otro gran agregado, la marca armó un “Polo de competición”, un espacio que rindió homenaje a la participación histórica de los Torino en la Misión Argentina en Nürburgring y la Coupé Fuego, que en manos de Juan María Traverso escribió páginas trascendentales del deporte argentino. Durante el evento, la marca hizo entrega de placas de reconocimiento a la familia Traverso y a los expilotos Oscar “Cacho” Fangio y Oscar Mauricio Franco, ambos integrantes de la misión argentina en Nürburgring.

La Coupé Fuego que en manos de Juan María Traverso dominó el automovilismo argentino se hizo presente en los festejos por los 70 años de la fábrica de Santa Isabel SEBASTIAN PANI

El Torino de la Misión Argentina en Nürburgring SEBASTIAN PANI

