Rompió un récord de velocidad, cuesta diez veces menos que un hiperdeportivo y sus entregas empiezan pronto

El Chevrolet Corvette ZR1X, la versión del deportivo más avanzada hasta la fecha, estableció un nuevo récord para los vehículos de producción en los Estados Unidos, transformándose en el auto de serie más rápido al completar el cuarto de milla (400 m) en 8,675 segundos.

Se posiciona además como una de las opciones más rápidas para una pista de aceleración por menos de un millón de dólares.

Los ensayos se realizaron sobre superficie preparada, utilizando neumáticos de serie y una calibración de motor homologada para los 50 estados de EE.UU. El deportivo alcanzó los 256 km/h al final de los 400 metros y logró los 100 km/h en menos de 30, generando una fuerza máxima de 1,75 G. Otro de los destacados fue la consistencia del rendimiento, con múltiples vueltas consecutivas por debajo de los 8,8 segundos.

El Corvette ZR1X integra un motor LT7 V8 biturbo junto a un motor eléctrico en el eje delantero. Esta configuración híbrida genera una potencia combinada de 1250 CV, con 1064 CV del V8 de 5.5 litros y 186 CV del sistema eAWD.

La potencia se transmite mediante tracción integral electrificada. El vehículo de prueba utilizó la configuración aerodinámica estándar, neumáticos Michelin PS4S de serie y llantas de fibra de carbono.

La concepción de este rendimiento se alinea con una decisión estratégica de la compañía. Mark Reuss, presidente de General Motors, afirmó: “Cuando hicimos el cambio revolucionario a una plataforma de motor central, este es el tipo de rendimiento que sabíamos que era posible”.

El rendimiento del Corvette ZR1X se contextualiza al compararlo con otros modelos de alto rendimiento. Con 8,675 segundos en el cuarto de milla y 0 a 60 mph (96,5 km/h) en 1,68 segundos, el ZR1X tiene un precio inicial de 209.700 dólares.

Vehículos como el Rimac Nevera R (hace los 400 m en 7,90 segundos y la correspondiente aceleración en 1,66 s) o el Pininfarina Battista (8,55 s; 1,79 s) superan o igualan algunos tiempos, pero con valores de 2,5 y 2,2 millones de dólares, respectivamente.

El Koenigsegg Jesko Absolut (8,77 s el cuarto de milla; cuesta US$3,4 millones) y el Bugatti Tourbillon (8,80 s y US$4,6 millones) también superan los dos millones. El Lucid Air Sapphire se acerca en costo (US$249.000) pero se encuentra por debajo en rendimiento (8,95s; 1,89s).

El Koenigsegg Jesko Absolut cotiza a US$3,4 millones en el mercado norteamericano

El ingeniero de desarrollo y piloto de pruebas de Corvette, Stefan Frick, logró estos registros utilizando el control de lanzamiento personalizado, estándar en toda la gama Corvette. Este sistema asiste al conductor en la optimización de las aceleraciones, gestionando el giro de neumáticos, la aplicación del embrague y otros parámetros, con ajustes desde la pantalla auxiliar.

El Bugatti Tourbillon figura cerca de los US$4,6 millones

Equipado con el paquete ZTK, el deportivo logra el cuarto de milla en 8,99 segundos y acelera de 0 a 60 mph en 1,89 segundos sobre una superficie no preparada. Estas cifras lo consolidan como el Corvette de octava generación con la mayor aceleración, superando a otros modelos de la marca como el Stingray con paquete Z51 (2,9 segundos de 0 a 60 mph), el Z06 con Z07 (2,6 segundos), el E-Ray con ZER (2,5 segundos) y el ZR1 con ZTK (2,3 segundos) en sus respectivas configuraciones de rendimiento.

La producción del Corvette ZR1X 2026 comenzó en diciembre de 2025 en la planta de ensamblaje de General Motors en Bowling Green, Kentucky, utilizando componentes tanto de origen estadounidense como global.