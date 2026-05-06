La automotriz que no aumenta hace cinco meses y ofrece sus autos en hasta 18 cuotas y tasa 0

Se trata de Chevrolet que, además, permite abonar la primer cuota a los 60 días de iniciada la operación; el listado de unidades
La financiación es uno de los principales factores que impulsan la venta de autos 0km. En 2025, el crédito fue parte responsable de las 600.000 unidades vendidas y, este año, se combina con congelamiento de precios y más oferta con el objetivo de contrarrestar una baja puntual en los patentamientos.
Este es el caso de Chevrolet, que mantiene incluso algunas propuestas sin cambios desde enero y ya acumula el quinto mes consecutivo (casi medio año) sin modificar sus precios.
Por otra parte, la marca continúa ofreciendo en varias de estas líneas de financiación la posibilidad de comenzar a pagar la primera cuota recién a los 60 días de concretada la operación, identificadas a continuación con un (*).
Los autos que Chevrolet ofrece en cuotas en mayo
- Chevrolet Onix & Onix Plus: tasa 0 en 24 meses con un tope de hasta $20.000.000
- Chevrolet Onix & Onix Plus: tasa 0 en 18 meses con un tope de hasta $22.000.000
- Chevrolet Onix & Onix Plus: tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $25.000.000 (*)
- Chevrolet Onix & Onix Plus: financiación de hasta $24.000.000 a 36 meses, con tasa 24,9%
- Chevrolet Tracker: tasa 0 en 24 meses con un tope de hasta $16.000.000
- Chevrolet Tracker: tasa 0 en 18 meses con un tope de hasta $23.000.000
- Chevrolet Tracker: tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $27.000.000 (*)
- Chevrolet Tracker: financiación de hasta $24.000.000 a 36 meses, con tasa 24,9%
- Chevrolet Spin: tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $20.000.000 (*)
- Chevrolet Spin: tasa 0 en 18 meses con un tope de hasta $18.000.000 (*)
- Chevrolet Spin: financiación de hasta $20.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%
- Chevrolet Spin: financiación de hasta $25.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%
- Chevrolet Spin: financiación de hasta $26.500.000 a 18 meses, con tasa 15,9%
- Chevrolet Montana: tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $30.000.000 (*)
- Chevrolet Montana: tasa 0 en 18 meses con un tope de hasta $18.000.000
- Chevrolet Montana: financiación de hasta $27.000.000 a 24 meses, con tasa 18,9%
- Chevrolet Montana: financiación de hasta $32.000.000 a 30 meses, con tasa 23,9%
- Chevrolet S10 (WT y Z71): tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $30.000.000 (*)
- Chevrolet S10 (WT y Z71): tasa 0 en 18 meses con un tope de hasta $25.000.000
- Chevrolet S10 (WT y Z71): financiación de hasta $40.000.000 a 18 meses, con tasa 19,9%
- Chevrolet S10 (WT y Z71): financiación de hasta $27.500.000 a 24 meses, con tasa 19,9%
- Chevrolet S10 (WT y Z71): financiación de hasta $30.000.000 a 30 meses, con tasa 25,9%
- Chevrolet S10 (LTZ y HC): tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $35.000.000 (*)
- Chevrolet S10 (LTZ y HC): tasa 0 en 18 meses con un tope de hasta $30.000.000
- Chevrolet S10 (LTZ y HC): financiación de hasta $40.000.000 a 18 meses, con tasa 19,9%
- Chevrolet S10 (LTZ y HC): financiación de hasta $27.500.000 a 24 meses, con tasa 19,9%
- Chevrolet S10 (LTZ y HC): financiación de hasta $50.000.000 a 30 meses, con tasa 25,9%
- Chevrolet Trailblazer: tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $43.000.000 (*)
- Chevrolet Trailblazer: tasa 0 en 18 meses con un tope de hasta $30.000.000
- Chevrolet Trailblazer: financiación de hasta $40.000.000 a 18 meses, con tasa 19,9%
- Chevrolet Trailblazer: financiación de hasta $27.500.000 a 24 meses, con tasa 19,9%
- Chevrolet Trailblazer: financiación de hasta $50.000.000 a 30 meses, con tasa 25,9%
- Chevrolet Silverado: tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $20.000.000 (*)
- Chevrolet Spark EUV: tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000 (*)
- Chevrolet Spark EUV: financiación de hasta $18.000.000 a 18 meses, con tasa 14,9%
- Chevrolet Spark EUV: financiación de hasta $30.000.000 a 18 meses, con tasa 19,9%
- Chevrolet Spark EUV: financiación de hasta $25.000.000 a 24 meses, con tasa 25,9%
- Chevrolet Spark EUV: financiación de hasta $30.000.000 a 30 meses, con tasa 29,9%
- Chevrolet Captiva PHEV: tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $30.000.000 (*)
- Chevrolet Captiva PHEV: tasa 0 en 18 meses con un tope de hasta $26.500.000
- Chevrolet Captiva PHEV: Tasa 0 en 18 meses con un tope de hasta $20.000.000
- Chevrolet Captiva PHEV: financiación de hasta $20.000.000 a 24 meses, con tasa 19,9%
- Chevrolet Captiva PHEV: financiación de hasta $20.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%
