Salón de Fráncfort, el nuevo hypercar Lamborghini Sián

Lamborghini Sián

Este superdeportivo híbrido supera la potencia de todos los modelos que la marca de Sant'Agata Bolognese fabricó hasta el presente

14 de septiembre de 2019

Lamborghini no pudo elegir un mejor escenario que este Salón de Fráncfort para presentar lo que representa un hito en la historia de la firma italiana: el lanzamiento no solo de su primer modelo híbrido sino también el auto más potente jamás producido por la marca de Sant'Agata Bolognese. Hablamos del Sián, un bólido que equipa el conocido motor V12 atmosférico (el mismo del Aventador SVJ) que genera 785 CV y casi 800 Nm de torque que para este modelo se une a otro eléctrico extremadamente compacto que le suma otros 34 CV y que se ubica junto a la caja de cambios. Como no podía ser de otra forma, su performance quita el aliento: alcanza los 100 km/h desde cero en 2,8s y su velocidad máxima supera los 350 km/h. Se fabricarán 63 unidades que se venderán a un precio que superará los 2,5 millones de euros.