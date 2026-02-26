¿Una multa de $1.807.000?: las infracciones más caras que puede marcar un radar

El valor de las infracciones de tránsito no es arbitrario ni fijo, sino que está directamente atado al precio de la Unidad Fija (UF) que establece cada jurisdicción. Este sistema busca que las multas mantengan su peso económico con el paso del tiempo y no queden desactualizadas frente a la inflación.

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el valor de la UF se calcula en función del precio por litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA).

En febrero de 2026 cada UF en suelo bonaerense equivale a $1807. Este valor se actualiza de manera bimestral y, con el último ajuste, las multas casi alcanzan los $2 millones, especialmente en aquellas infracciones consideradas graves o de alto riesgo para la seguridad vial.

Uno de los casos más representativos es el exceso de velocidad, que en definitiva, es la infracción más costosa captada por un radar. Esta falta contempla un rango que va desde las 150 UF hasta un máximo de 1000 UF, lo que se traduce en montos que parten desde los $271.050 y pueden llegar hasta los $1.807.000, dependiendo de la gravedad de la infracción y de cuánto se haya superado el límite permitido.

El exceso de velocidad puede representar una infracción de hasta 1000 Unidades Fijas (UF)

Si bien no es captado por un radar fijo, una situación similar ocurre con maniobras altamente peligrosas como circular por la banquina o hacerlo en contramano. En estos casos, la sanción prevista también oscila entre 200 y 1000 UF, lo que implica multas que van desde los $361.400 hasta los $1.807.000.

Otra de las faltas de tránsito más costosas también aparece conducir con alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes, infracción detectada por un alómetro y alcoholímetro, no por un radar. Al igual que en los casos anteriores, la escala va de 200 a 1000 UF, con valores que parten de los $361.400 y pueden alcanzar el tope de $1.807.000. Además de la sanción económica, este tipo de faltas suele acarrear inhabilitaciones y otras penalidades accesorias.

El consumo de alcohol o estupefacientes también representa una de las sanciones económicas más altas Foto: ANSV

Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente también puede derivar en multas muy elevadas. En este caso, la normativa establece un rango de 300 a 1000 UF, lo que equivale a montos que van desde los $542.100 hasta los $1.807.000.

Cuándo prescriben las infracciones en la provincia de Buenos Aires

En la Argentina, las normas de tránsito se rigen por la Ley N°24.449. Sin embargo, cada provincia tiene la potestad de adecuar esa normativa a sus propias necesidades y aplicarla con criterios diferenciales dentro de su jurisdicción.

Un claro ejemplo de estas diferencias se da en los plazos de prescripción de las multas. Según lo establece el artículo 89 de la ley nacional, las faltas leves prescriben a los dos años, mientras que las faltas graves lo hacen a los cinco años. Si bien esta legislación fija un marco general de aplicación, las provincias pueden adoptar regímenes propios.

En ese sentido, la provincia de Buenos Aires mantiene el criterio establecido por la norma nacional y conserva la distinción entre infracciones leves y graves. En cambio, la Ciudad de Buenos Aires aplica un esquema distinto: todas las faltas prescriben a los cinco años contados desde la fecha de la infracción, sin hacer diferencia entre la gravedad de la conducta.