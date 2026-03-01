Guillermo Dietrich: los autos chinos, la actualidad del mercado y si volvería al Gobierno

Ya alejado de la función pública, Guillermo Dietrich comenzó una nueva etapa como representante de BYD en su llegada a la Argentina. La marca de origen chino arribó al país de manera directa pocos meses atrás y busca instalarse en el mercado de autos electrificados con el objetivo de replicar los resultados obtenidos en otras latitudes.

El mercado automotor argentino atraviesa momentos de profundo cambio. Una mayor apertura para importar, acompañada de acuerdos comerciales internacionales y baja impositiva reconfiguraron al sector. En ese contexto, las automotrices tradicionales aprovecharon para traer inéditos modelos al país al tiempo que otras grandes firmas (mayormente de origen chino) plantaron bandera en la Argentina.

En diálogo con LA NACION, Dietrich analiza todos esos cambios pero no sin antes advertir que “estamos viviendo una revolución en términos de movilidad”. “La incorporación de autos eléctricos cambia el sonido de las ciudades y su infraestructura. Después tendremos los autos autónomos... son muchas las transformaciones que se están viviendo en el mundo y la Argentina, que venía descolgada de eso, ahora se cuelga", explica.

Recibe a este medio en el nuevo concesionario de BYD que lleva el sello del grupo. Tras hablar con varios clientes y mostrar los vehículos que el gigante chino tiene en el país, ofrece una mirada de todas las transformaciones tecnológicas que el país está atestiguando y que pronto recibirá todavía más.

- ¿Qué mercado estamos viendo?

- Estamos frente a un mercado súperdinámico donde aparecen un montón de opciones que antes no existían, tanto de tecnología como de variedad de modelos y donde aparece también el crédito y donde vas a tener un segmento totalmente nuevo de clientes, que son los jóvenes, con acceso al crédito y que probablemente el primer auto que tengan en su vida sea eléctrico.

- O chino... ¿qué porcentaje de mercado argentino van a representar las marcas chinas este 2026?

- Entre 5% y 7%. Pero acá lo importante es lo que pasa cuando los mercados se abren. La Argentina es un país súper cerrado con muy pocas ofertas al consumidor y, en muchos casos, con excesiva protección. El desafío que tenemos como país en todos los sectores es que se abra.

Para que pase esto, para mí hay que verlo desde el punto de vista del consumidor. Muchas veces se habla del textil, pero el laburante se compró un jean que vale $10.000 más caro. Todo eso ha sido muy distorsivo. Después, con una economía más estable, hay más actores que se animan a invertir, como BYD que vino con estructura propia.

Guillermo Dietrich, hoy nuevamente dedicado al sector privado

- También estamos viendo muchos anuncios de autos electrificados, pero que ya no gozan de los mismos beneficios fiscales que hace años... ¿cuál es el camino ahí?

- Me parece bien que haya incentivos. También que se incentiven a los taxis para que se transformen en eléctricos. Necesitás que haya incentivos para instalar cargadores, que la Ciudad de Buenos Aires ha lanzado una normativa en relación a este tema. Todo eso te genera un cambio en la contaminación sonora, en la infraestructura, es bueno para los choferes, para los pasajeros...

- Es un poco la pregunta de siempre, si primero debe llegar la infraestructura o primero los autos...

- Lo mismo pasaba con las ciclovías, que se debatía si necesitabas la ciclovía primero o la demanda de ciclistas. Hoy están explotadas. Pero acá hay un dato no menor, que es que el 80% de la carga es domiciliaria.

BYD es una de las marcas chinas que llegaron a la Argentina en el último tiempo, producto de una mayor apertura en las importaciones TY Lim - Shutterstock

- El problema en la ciudad es el debate en los consorcios y en la instalación de cargadores en edificios...

- Sí, pero está fluyendo más de lo que pensaba. Todos los edificios nuevos ya vienen preparados con cargadores y en no mucho tiempo eso se va a extender a todos los demás.

- La financiación es el principal impulsor del crecimiento en ventas que vimos en 2025, ¿estamos cerca de ver crédito en dólares?

- Yo creo que si el mercado se sigue haciendo maduro y aparecen otras opciones, todas estas herramientas van a terminar apareciendo. Este es un negocio en dólares.

La Ciudad de Buenos Aires y el llamado del Gobierno

En paralelo a los cambios de mercado se dan, según explica Dietrich, los cambios en infraestructura. La Ciudad de Buenos Aires, con el Metrobús, Paseo del Bajo y las ciclovías, por ejemplo, modificó su estructura de tránsito en los últimos años. No obstante, hay un cambio mayor por delante.

El exministro de Transporte de la Nación analiza el sector automotor desde la nueva concesionaria de BYD

- ¿Qué cambios estamos viendo en la Ciudad de Buenos Aires?

- Vamos hacia una movilidad más eléctrica, silenciosa y que va a transformar el tráfico de la ciudad. Hay que gastar en transporte público, incentivando la electrificación en este tipo de vehículos.

Es una ciudad que tiene metrobuses, subtes, trenes de cercanía, pero que la deuda es esa distorsión de tarifas que hubo tanto tiempo. Sin esos subsidios hoy tendríamos todos los colectivos eléctricos y los mejores trenes de Latinoamérica.

- ¿Y cuál es el próximo paso?

- Es una ciudad en la que viven tres millones de personas, entran todos los días otras tres millones. Se mejoró la convivencia, hay menor uso de la bocina. La gente está más ordenada. Lo siguiente es mayor infraestructura de carga y mejoras en las autopistas.

- Hoy volviste al sector privado con BYD, pero ¿hay lugar para volver al ámbito público?

- Yo creo que muchos en el Pro somos ejemplo de la puerta giratoria. Gran parte de la primera línea del Gobierno de Mauricio Macri estamos en el sector privado. No me parece que sea algo malo, lo que sí me parece que está mal es los que se quedan toda la vida en un cargo público porque no hay renovación. Yo no descarto el día de mañana volver al sector público.

- ¿Y hoy cómo estás viendo la gestión del transporte en el país?

- El Gobierno puso como prioridad el equilibrio fiscal y eso restringió recursos, afectando al mundo del transporte y su estructura, pero creo que la decisión fue la correcta. Yo, en ese contexto, hubiese puesto foco en incentivar y desarrollar más rápido lo que es la actividad privada en concesiones. Creo que en eso faltó mayor articulación, pero es tan importante lo que se hizo en lo fiscal y en lo macro, que estas deficiencias tienen una explicación.

- En un momento surgió tu nombre... si te llamaran del Gobierno, ¿te sumarías?

- Hoy estoy a full con esto. Todo lo que puedo ayudar al Gobierno, ellos lo saben.