El SUV más vendido de la historia de una automotriz llega a la Argentina con una fuerte renovación

En un mercado en el que los vehículos importados están ganando terreno, la oferta se está ampliando no solo con cantidad de marcas y modelos sino también con distintas versiones y variantes de impulsión.

En ese punto es donde entra Hyundai, que está aprovechando la apertura económica para ampliar su cartera, no solo volviendo a traer nombres que estaban relegados por las trabas económicas (por caso, el Santa Fe) sino que está sumando alternativas a sus clásicos, como la versión híbrida del Tucson, el SUV para el segmento C que es el modelo más vendido en la larga historia de la automotriz en nuestro país.

Este Tucson HEV muestra el restyling de la cuarta generación que fue lanzada a nivel global en 2022. Se ofrece en un único nivel de equipamiento y estas son nuestras impresiones.

Proviene de Corea del Sur y comparte la misma arquitectura y medidas amplias que las de la variante atmosférica (habían crecido en el cambio de generación): 4,64 m de largo, 1,86 m de ancho, 1,66 m de alto y 2,75 m de distancia entre ejes; el baúl tiene un volumen de 539 L expandible bajando la línea de asientos traseros (los respaldos se pueden reclinar).

Hay que recordar que este modelo tiene dos plataformas: una para el continente europeo que se produce en República Checa (tiene una menor distancia entre ejes y, por ende, es más chico) y la asiática que recibimos aquí y que se denomina LWB (por Long Wheel Base).

Pura tecnología en el interior del Hyundai Tucson HEV

El exterior luce igual que su par naftero y se basa en el lenguaje de diseño Parametric Dynamics de Hyundai, que utiliza algoritmos geométricos para crear líneas dinámicas y formas tridimensionales complejas. Esto se nota especialmente en el frente, donde la parrilla interactúa con las superficies facetadas y con las luces para dar un aspecto tridimensional.

Moderno y estilizado, hay mucha armonía en las líneas y los cuerpos aparecen bien diferenciados y hay que resaltar los elementos que se le añadieron para darle un aire sofisticado, como los apliques cromados, las llantas de dibujo exclusivo de 18” (los neumáticos son 235/60).

Puertas adentro encontramos también el mismo planteo: mucho espacio, excelente calidad de materiales y terminaciones, una posición de manejo comodísima y una visibilidad hacia el exterior óptima.

Hay también una gran oferta de elementos tecnológicos y de confort, acorde con la propuesta del modelo: techo panorámico eléctrico, climatizador bizona, cargador inalámbrico de celulares, butacas delanteras con regulación eléctrica y calefaccionadas y refrigeradas, volante multifunción recubierto en cuero y con calefacción, reconocimiento de perfil de conductor por huella dactilar (configura automáticamente la posición del volante, espejos, asiento, temperatura y multimedia y es muy práctico cuando las que manejan el vehículo son distintas personas), sensores de estacionamiento adelante y atrás, cámara 360°, sensor de lluvia y más. En cuanto al infoentretenimiento, propone un entorno digital conformado por dos pantallas de 12,3 pulgadas cada una, una de ellas para el tablero (configurable a gusto) y la restante para la central multimedia que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay mediante cable o Bluetooth y que permite la conexión simultánea para dos dispositivos.

Largo: 4,64 m

Ancho: 1,865 m

Alto: 1,665 m

Distancia entre ejes: 2,75 m

Capacidad del tanque: 52 L

Capacidad del baúl: 539 L

Neumáticos: 235/60 R18″

Peso orden marcha: 1683 kg

Cuenta con un completo paquete de elementos de seguridad (airbags, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque y descenso en pendiente, anclajes Isofix con Top Tether, alerta de hielo en el camino, sistema de auto desempañado y más) y también agrega un conjunto de asistencias a la conducción de última generación (ADAS) entre los que destacan: frenado autónomo de emergencia (con asistencia en giro a la izquierda), asistente de mantenimiento de carril, control de crucero inteligente con Stop&Go, detector de fatiga del conductor, alerta de ocupantes traseros y monitores de presión de neumáticos y de punto ciego, etcétera.

En ambos aspectos, está sin duda entre los mejores del mercado.

Rendimiento garantizado

Como se mencionó, el gran diferencial de esta variante radica en la impulsión. Ahí encontramos el bloque turbonaftero de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.6 L de cilindrada, que entrega 180 CV a 5500 rpm y 27 kgm (265 Nm) de torque desde las 1500 rpm, asociado a una transmisión de doble embrague y 7 relaciones; a este se suma otro eléctrico de 64 CV (47,7 kW), que hace que en conjunto ofrezcan 230 CV y 37,4 kgm de torque. La tracción es integral permanente (AWD) y suma programas electrónicos específicos que utilizan el propulsor eléctrico para mejorar el comportamiento dinámico, como el control de torque en curvas o la aplicación de torque diferenciado en maniobras evasivas.

Si el Tucson naftero andaba muy bien (mucho empuje, gran capacidad de respuesta y esa sensación de que motor y caja se complementan a la perfección), en este hibrido encontramos lo mismo pero potenciado: en ciudad es ágil, suave y silencioso (funciona gran parte del tiempo en modo puramente eléctrico) y en ruta va relajado (a 120 km/h trabaja a unas 2100 rpm) hasta que se lo demanda con el acelerador. Ahí es cuando aparece ese plus que ofrecen las mecánicas híbridas y entonces se lo siente decidido y con mucho resto para realizar cualquier maniobra sin titubear. Sencillamente notable.

Motor: turbonaftero

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Cilindrada: 1599 cc

Potencia: 180 CV a 5500 rpm

Torque: 27 kgm entre 1500 y 4500 rpm

Motor: eléctrico

Potencia: 64 CV (47,7 kW)

Torque combinado: 37,4 kgm

Caja: automática de 6 marchas

Tracción: integral AWD

Como en todo HEV uno de los puntos que más se valora es el de la eficiencia. Y en ese sentido hay que admitir que no defrauda: en nuestras mediciones nos dio promedios de 6,3 L/100 km en uso mixto (ciudad/autopista), con valores prácticamente irrisorios en el tránsito (menos de 5 L/100 km). Podemos decir sin equivocarnos que es tremendamente austero.

En cuanto a la performance, acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 6,1 segundos y alcanza una velocidad máxima es de 190 km/h.

Finalmente, dos puntos más para destacar: el confort de marcha (comodísimo, silencioso, mullido, es ideal para disfrutar en viajes largos sin cansarse) y el comportamiento dinámico (aplomado, estable, firme y ágil a la vez); de los mejores del mercado. El precio sugerido es de US$66.000.