Se inauguró en Pinamar la primera estación móvil de combustibles del país

En un contexto en el que la innovación se vuelve un factor decisivo para sostener la competitividad en la industria energética, YPF avanza con proyectos que redefinen la experiencia del usuario y la infraestructura de abastecimiento. Con ese objetivo, la compañía dio un nuevo paso y se posicionó nuevamente a la vanguardia: inauguró en Pinamar la primera estación móvil de combustibles del país, un formato que se adapta a la demanda y se traslada según la estacionalidad.

La unidad, ubicada en Avenida Libertador, entre Selene y Poseidón, es la primera desarrollada bajo el nuevo marco regulatorio que establece la Resolución 504/2025 de la Secretaría de Energía, reglamentaria del Decreto 46/2025. La normativa habilita un esquema específico para estaciones de cercanía móviles y YPF se convirtió en la primera empresa en ponerlo en operación.

Juan Manuel Ibarguren, intendente de Pinamar; Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Daniel Scioli, Secretario de Turismo Ambiente y Deportes; y Mauricio Martín, vicepresidente Ejecutivo Midstream y Downstream. Santiago Filipuzzi

El nuevo modelo apunta a clientes que buscan agilidad y una experiencia 100% tecnológica. La estación permite abastecer hasta dos vehículos en simultáneo, cuenta con un módulo FULL autónomo y ofrece en forma exclusiva combustibles premium, con foco en un servicio rápido, digital y diferencial. La operación y la asistencia se realizan en tiempo real desde el RTIC de Comercialización de la compañía.

Queremos que las familias que viajan, los vecinos y quienes visitan la zona encuentren en YPF un lugar confiable, con buena atención y combustibles de calidad.

La inauguración reunió a autoridades públicas y empresarias. Participaron el intendente de Pinamar, Juan Manuel Ibarguren; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el vicepresidente Ejecutivo Midstream y Downstream, Mauricio Martín, además de representantes del municipio y directivos de la empresa.

La estación móvil de YPF en Pinamar opera con asistencia en tiempo real desde el RTIC de Comercialización.

“Sabemos que en el verano los destinos turísticos necesitan más y mejor servicio, y esta estación viene a dar respuesta a eso. Queremos que las familias que viajan, los vecinos y quienes visitan la zona encuentren en YPF un lugar confiable, con buena atención y combustibles de calidad. Es parte del camino que estamos recorriendo para estar cada vez más cerca de nuestros clientes”, destacó Marín durante el acto.

La unidad permite abastecer hasta dos vehículos en simultáneo y ofrece exclusivamente combustibles premium.

Con esta apertura, YPF suma infraestructura estratégica en la Costa Atlántica y avanza en el desarrollo de soluciones de cercanía, pensadas para acompañar el movimiento estacional y reforzar la oferta en los principales destinos turísticos del país.

Beneficios de verano para socios ServiClub

En paralelo a la inauguración, YPF lanzó una serie de beneficios exclusivos para socios ServiClub en el marco de la temporada de verano 2026. Las promociones están disponibles en distintos puntos turísticos del país, como Pinamar, Cariló, Costa Esmeralda, Mar del Plata, Chapadmalal, Bariloche y Villa Carlos Paz.

El nuevo formato apuesta por una experiencia 100% tecnológica, ágil y pensada para el turismo de verano.

Los socios pueden canjear 500 puntos ServiClub y acceder a $20.000 de descuento en gastronomía, servicios de playa, estacionamiento, actividades recreativas y otros consumos en paradores seleccionados. El detalle completo de paradores adheridos y condiciones se encuentra disponible en la APP YPF.

La propuesta busca acompañar el movimiento estacional y reforzar el abastecimiento en destinos turísticos.

Además, la compañía desplegará activaciones especiales durante la temporada, entre ellas un tráiler con simuladores en puntos estratégicos de la Costa Atlántica, presencia de FULL en balnearios y acciones en el Teatro Tronador de Mar del Plata.

Con estas iniciativas, YPF busca reforzar su presencia en los principales centros turísticos del país y consolidar una estrategia que combina innovación, cercanía y nuevas experiencias para los usuarios.

La propuesta busca acompañar el movimiento estacional y reforzar el abastecimiento en destinos turísticos.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.