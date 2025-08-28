Se presentó la nueva versión de un SUV con historia en la Argentina

En el club de Polo de Dok Haras, partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, Renault Argentina presentó la renovación del Koleos, su SUV que lleva 16 años de historia en el país y más de 8000 unidades vendidas. Muestra modificaciones en su diseño, seguridad y tecnología, además de lanzar una versión híbrida.

El modelo que pertenece al segmento D-SUV arriba en dos alternativas: Techno, equipada con un motor turboalimentado y tracción total, y la Esprit Alpine full hybrid E-Tech, con tecnología híbrida autorecargable (HEV).

La Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech estrena la tecnología híbrida autorecargable (HEV). Está impulsada por un motor turbo 1.5 litros de 144 CV y 230 Nm junto a dos motores eléctricos que aportan 136 CV, logrando una potencia combinada de 245 CV y 320 Nm de torque. Su transmisión es automática DHT Pro y la batería de ion-litio (1,64 kWh) no requiere enchufes: recupera energía en frenadas y desaceleraciones. Según la marca, en entornos urbanos puede circular hasta un 75% del tiempo en modo eléctrico. Saldrá al mercado con un precio de $79.900.000.

La versión híbirda cuenta con una potencia combinada de 245 CV y 320 Nm de torque

La Techno, en cambio, apuesta por un motor 2.0 turboalimentado de 235 CV y 350 Nm de torque, asociado a una caja automática de 8 velocidades. Su diferencial es la tracción 4WD inteligente, que se ajusta automáticamente según el terreno y que además suma un modo específico off-road, ausente en el híbrido. La preventa se realiza de forma exclusiva a través de Renault Store desde hoy y hasta agotar stock de unidades por un precio de $74.300.000.

Además de los mencionados montos, la marca del rombo anunció una financiación de lanzamiento con una tasa del 9,9% a 12 meses LTV de hasta $20.000.000.

La versión Techno cuenta con tracción total

En ambas, el habitáculo mantiene proporciones amplias, aunque las dimensiones del baúl marcan otra diferencia: el híbrido ofrece 545 litros, ampliables a 1961 con los asientos traseros rebatidos, mientras que la versión Techno se impone con 574 litros, que pueden crecer hasta 1990.

Las dos variantes comparten un interior tecnológico dominado por el sistema digital openR, compuesto por tres pantallas de 12,3” de alta resolución. Ofrecen navegación integrada, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, servicios de streaming, funciones de control por gestos, cámaras en tiempo real y actualizaciones remotas (FOTA).

El confort incluye climatizador trizona, asientos delanteros calefaccionados y ventilados, asientos traseros calefaccionados, techo panorámico eléctrico y múltiples modos de manejo (ECO, Normal, Sport, Smart y Snow).

La alternativa Esprit Alpine híbrida se distingue por su sistema de sonido Bose con 10 parlantes y cancelación activa de ruido, tapizados en gamuza premium con bordado exclusivo, volante calefaccionado con costuras Esprit Alpine y llantas diamantadas bitono de 20″. La Techno, en tanto, está equipada con un sistema de sonido de 8 parlantes y llantas diamantadas de 19″, manteniendo un perfil más sobrio y orientado al rendimiento.

El nuevo Koleos incorpora 29 sistemas de asistencia a la conducción (ADAS). Entre ellos se destaca la conducción autónoma de nivel 2 en autopistas, capaz de mantener el vehículo en su carril, regular la distancia con el de adelante y asistir en los cambios de carril, junto con el sistema de estacionamiento autónomo, que maniobra por sí solo en espacios paralelos, perpendiculares o en diagonal. A esto se suma una cámara de 540° con “chasis transparente”, que permite visualizar lo que ocurre alrededor y debajo del vehículo.

El D-SUV incorpora 29 asistencias a la conducción

El paquete se completa con frenado autónomo de emergencia delantero y trasero, con capacidad de detectar peatones, ciclistas y tráfico cruzado; el asistente de maniobra evasiva, diseñado para sortear obstáculos de forma rápida y segura; y el control crucero adaptativo inteligente con limitador de velocidad. También incorpora alerta de tráfico cruzado frontal y trasero, alerta de punto ciego y asistencia de mantenimiento de carril de emergencia, además de un head-up display con realidad aumentada que proyecta información clave directamente en la visión del conductor, entre otras.

Además del equipamiento mecánico y de seguridad, incorpora la plataforma de Servicios Conectados, que se gestiona a través de la aplicación My Koleos. Desde allí, los usuarios pueden acceder en tiempo real a la información del vehículo y utilizar funciones prácticas como llave digital, encendido remoto, control del climatizador, apertura y cierre de puertas y ventanas o localización del auto, integrando así al SUV dentro de un ecosistema digital cada vez más presente en el mercado automotor.

La capacidad de su baúl varía respecto a la versión

Ya se lanzó la preventa del modelo, se ofrecerá en los colores Blanco Universal y Gris Metálico para ambas versiones, mientras que la alternativa Techno contará en exclusiva con el tono Cobre Mineral y la Esprit Alpine con el Gris Urbano Satinado.

Sobre lo que representa este lanzamiento para la marca, Pablo Sibilla, presidente y director general de Renault Argentina, comentó: “Esta nueva generación llega para renovar nuestra propuesta en el segmento D-SUV con una mirada moderna, tecnológica y cada vez más alineada a las expectativas de nuestros clientes. Es un modelo que está una o dos generaciones por delante respecto a sus competidores del segmento D-SUV.”

Sobre los próximos pasos de la marca, Valentina Solari, directora Comercial de Renault Argentina, agregó: “La preventa se enmarca en una etapa clave para Renault en la región, impulsada por el Renault International Game Plan 2027, que además de los recientes lanzamientos y revelaciones como Renault Kardian, Boreal y el nuevo Renault Koleos, sigue mostrando la ejecución del plan que continúa con el desarrollo local de la futura pickup de media tonelada, que se fabricará en nuestra planta de Santa Isabel a partir del 2026”.