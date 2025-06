¿Se puede evitar un accidente en autopistas? Qué hacer, a quién llamar y qué no conviene hacer

Al protagonizar cualquier tipo de incidente en una autopista, cada segundo vale oro. La velocidad a la que viajan los vehículos como también el flujo vehicular son determinantes y para evitar que se agrave la situación, hay que actuar con velocidad y seguridad.

“En primer lugar, el conductor al darse cuenta del problema (si se trata de un desperfecto mecánico o una pinchadura, por ejemplo) e intentar de volcarse a la banquina, siempre y cuando el vehículo funcione. En caso de no llegar a la banquina, siempre es preferible detenerse en los carriles lentos, es decir, en los de la derecha”, comentó Agustín Morel Rossi, gerente de operaciones de AUSA, a LA NACION.

Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) es la empresa encargada del mantenimiento de las autovías de la Ciudad de Buenos Aires, siendo el Gobierno porteño su principal accionista. Actualmente, administran las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Arturo Illia y Paseo del Bajo así como las Dellepiane, 9 de Julio Sur, Presidente Cámpora, Av. Cantilo y Av. Lugones.

Una vez que el auto esté detenido, siempre se deben encender las balizas intermitentes para ser identificado con mayor facilidad por otros conductores. “Además, otra de las primeras acciones que debe ejecutarse es llamar al número de emergencia correspondiente, en el caso de las autopsitas porteñas el número es el *287 [y funciona] las 24 horas″, explicó Sebastián Rodríguez Lauro, jefe de Seguridad Vial de AUSA.

En total AUSA cuenta con 14 operadores y dos supervisores en todo momento

Este paso es de suma importancia, porque al llamar a ese número el operario que atiende dicha emergencia puede visualizar a quien llama rápidamente por las cámaras y darle una serie de instrucciones correspondientes a ese caso puntual, para que prime por sobre todas las cosas la seguridad. Es importante saber que no siempre se actúa de la misma manera.

“Por ejemplo, en algunos casos le pedimos al usuario que se quede dentro del vehículo hasta que un móvil de seguridad vial llegue y en otros casos recomendamos que la o las personas se bajen del auto y crucen el guardarraíl para estar más seguros″, agregó el gerente de operaciones de AUSA.

En esta línea, dijeron que nunca hay que colocarse en la parte trasera del vehículo para señalizar, ya que ante un eventual choque es más seguro estar dentro del auto que por fuera. “Siempre es mejor estar dentro y con el cinturón puesto”, advirtieron.

Los agentes de seguridad de AUSA ahora deben instruirse para salir a trabajar

Cabe destacar que todos los llamados llegan a los dos centros de control con los que cuenta la empresa y que actúan en conjunto con la policía, SAME y bomberos. Por ende, ante accidentes en la vía, hay que comunicarse primeramente con el *287 por más que hayan heridos.

“Si el operador ve por las cámaras que hay una moto en el piso no va a dudar en contactar rápidamente al SAME”, dijo Rodríguez Lauro. En esa línea, según un reporte interno el 60% de los incidentes a los que asiste alguna unidad móvil de AUSA son detectados por el sistema de monitoreo y no a través de llamados de los usuarios. “Controlamos para cuidar a los conductores”, dijo Morel Rossi.

Centro de Control Inteligente de AUSA

Como cada segundo vale oro, desde AUSA se propusieron en mejorar los tiempos en los que una unidad llega al incidente o emergencia; en ese sentido, ante una emergencia promedian un arribo en torno a los siete minutos y, en caso de incidentes leves, nueve.

“Para llegar más rápido pusimos más móviles y más atención; implementamos distintas bases en las autopistas porteñas y los móviles, además de rodear todas las autopistas, tienen que estar en constante movimiento, rompimos el récord del millón de kilómetros recorridos porque nos dimos cuenta de que el móvil que está en movimiento llega más rápido”, agregó el gerente de operaciones.

Desde el Centro de Control Inteligente informan a través de Waze todos los incidentes que registran

En números, se registra en lo que va del año 5% menos siniestros viales que en 2024, pero con un crecimiento del tránsito en torno al 13%, especialmente en vehículos pesados, cuya cantidad de puntos ciegos es mayor y, por ende, más riesgoso para la circulación.

Además, en 2024 se registraron nueve fallecimientos en autopistas porteñas, de las cuales ocho fueron motociclistas y el restante iba en un vehículo liviano en exceso de velocidad.

Qué infracciones se elaboran en las autopistas porteñas

Además de asistir a las personas que necesitan ayuda, hace tres años AUSA elabora infracciones comportamentales: ya sea porque un vehículo circula por la banquina, sin luces, sin cinturón de seguridad o con el celular en mano al volante.

Todo lo que son multas de tránsito dependen del Gobierno porteño, por lo que no son labradas directamente por AUSA. Una vez evaluadas por la empresa, son enviadas a los encargados de tránsito del Gobierno de la Ciudad para que determinen la falta, su gravedad y penalización.

AUSA envía reportes de presunción de infracciones para que las autoridades porteñas labren las multas correspondientes Daniel Jayo

“En 2024 hicimos 2.800.000 presunciones y en lo que vamos de 2025 (con abril cerrado) vamos 870.000”, dijo Morel Rossi, quien agregó: “Una manera de evitar un crecimiento de los siniestros es con la fiscalización electrónica. Una vez que le llega la multa a uno, aprende, más allá de que existe un grupo de conductores que manejan de manera segura sin la necesidad de haber recibido una infracción”.

Por último, comentaron que en los peajes con cabina trabajan con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) haciendo controles y ponen mucho énfasis en las personas que circulan sin la patente o con ella adulterada.