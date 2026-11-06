Se venden menos autos en la Argentina, pero un segmento crece 267% frente a 2025

En el mercado argentino, los modelos híbridos y eléctricos crecen con fuerza. El segmento, entre enero y septiembre, acumuló 66.265 unidades, un crecimiento del 267,4% frente al mismo mes, pero de 2025. Allí, se habían registrado 18.038 ventas, según informa la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Este incremento se produjo pese a la contracción de las ventas del mercado automotor en general: al cierre de septiembre se habían registrado 435.493 vehículos en total, un 13% menos que en igual período del año anterior. De esta manera, los modelos electrificados —desde los híbridos suaves hasta los totalmente eléctricos— representaron el 15,2% de las ventas, es decir, aproximadamente uno de cada siete vehículos nuevos comercializados en el país.

Los vehículos 100% eléctricos (BEV) representaron el 9% de los patentamientos de electrificados

Al analizar la composición de los patentamientos por motorización, los híbridos convencionales (HEV) se mantuvieron como los más elegidos. Este tipo de tecnología, que combina un motor de combustión interna con uno eléctrico y no necesita conectarse a una fuente externa para recargar su batería, concentró el 53% de las operaciones.

En segundo lugar se ubicaron los híbridos enchufables (PHEV), que representaron el 22% del total. A diferencia de los convencionales, estos vehículos permiten recargar sus baterías mediante una conexión eléctrica y circular durante determinados trayectos en modo completamente eléctrico.

El tercer puesto correspondió a los mild hybrid (MHEV), con una participación del 15%. Se trata de modelos que incorporan un pequeño sistema eléctrico de asistencia al motor de combustión, pero que no pueden desplazarse exclusivamente mediante energía eléctrica.

Por su parte, los vehículos 100% eléctricos (BEV) representaron el 9% de los patentamientos electrificados, mientras que los de autonomía extendida (REEV) explicaron el 1% restante.

Ahora bien, en términos de crecimiento interanual, los híbridos enchufables fueron los que mostraron el mayor avance: sus patentamientos aumentaron un 6517% frente a los primeros nueve meses de 2025. También se destacaron los eléctricos puros, con una suba del 777,5%; por su parte, los híbridos convencionales crecieron un 152,4% y los mild hybrid, un 207,7%.

¿Cuáles son los autos electrificados más vendidos?

El ranking de patentamientos acumulados entre enero y septiembre muestra un liderazgo del Territory que, en su versión híbrida, encabezó la lista con 7654 unidades, por delante de dos modelos de Toyota y uno de Baic. En esa línea, estos son los 10 modelos electrificados más patentados con el correr de los nueve meses del año:

Ford Territory (HEV): 7654 unidades vendidas

7654 unidades vendidas Toyota Corolla Cross (HEV): 5956

5956 BAIC BJ30 (HEV): 5357

5357 Toyota Yaris Cross (HEV): 4303

4303 BYD Atto 2 (PHEV): 3525

3525 BYD Dolphin Mini (BEV): 3335

3335 BYD Song Pro (PHEV): 3314

3314 Chevrolet Captiva (PHEV): 3105

3105 Chery Tiggo 7 (MHEV): 2778

2778 Toyota Corolla (HEV): 2276

La versión híbrida del Ford Territory es el modelo electrificado más exitoso

En términos de participación por marca, Toyota lideró el mercado de vehículos electrificados, con el 19,9% de los patentamientos acumulados. Por su parte, en segundo lugar se ubicó BYD, con el 18,5%, seguida por Ford, que alcanzó el 12,1%, es decir, las dos primeras marcas concentraron casi cuatro de cada 10 unidades comercializadas en el segmento.

Detrás se posicionaron Baic, con el 8,9%, y Chery, con el 6,9%, que completaron los cinco primeros lugares del ranking. En conjunto, estas marcas explicaron el 66% de los patentamientos de vehículos híbridos y eléctricos durante los primeros nueve meses del año.