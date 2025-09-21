¿Siempre tiene prioridad el vehículo que circula por derecha?

Conocer las normas y los códigos de tránsito no solo es un requisito para obtener la licencia de conducir, sino que también es una herramienta clave para garantizar la seguridad vial y evitar siniestros viales. En este sentido, comprender las reglas sobre las prioridades de paso resulta fundamental, ya que suelen ser el origen de muchos conflictos en las calles.

En la Argentina, la regla general establece que en una intersección tiene prioridad el vehículo que circula por la derecha. Sin embargo, esta norma no es absoluta y puede variar según las circunstancias del tránsito.

Por ejemplo, cuando existe un semáforo, la prioridad la tendrá siempre quien cuente con la luz verde, sin importar el sentido desde el que provenga. También puede suceder que haya señales de tránsito, como un cartel de Pare o de Ceda el paso, que indiquen expresamente que el conductor que viene por la derecha debe detenerse o ceder la prioridad al vehículo que circula desde la izquierda.

La señal de "Ceda el paso" puede provocar que una persona que circula por la izquierda tenga el paso Anastasiya_Rav - Shutterstock

Otro caso particular ocurre en las rotondas, donde la prioridad corresponde a quienes ya están circulando dentro de ellas, sin importar desde qué lado ingrese el resto de los autos. También, cuando un vehículo busca incorporarse a una autopista o ruta, en ese preciso momento también tiene prioridad el que circula por la izquierda —es decir, por la vía—.

Por lo tanto, salvo en estas situaciones puntuales en las que la normativa o la señalización modifican el orden, en cualquier intersección que carezca de carteles o semáforos, la prioridad será de quien se encuentre a la derecha.

Ahora bien, la prioridad no debe evaluarse únicamente entre vehículos, sino que también es fundamental considerar a los peatones. En las intersecciones donde no existe señalización, son ellos quienes tienen siempre la prioridad, por lo que los conductores deben detenerse y permitirles el cruce de manera segura.

En cambio, cuando hay un semáforo, el peatón debe respetar las indicaciones lumínicas y cruzar únicamente cuando la luz lo habilite.