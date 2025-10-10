Subastan 22 autos clásicos de una marca de lujo alemana

Gran parte de la historia deportiva de BMW se condensará este mes en un solo evento. El 18 de octubre, la casa RM Sotheby’s subastará en Múnich una de las colecciones más completas dedicadas a la división M de la marca alemana, integrada por 22 vehículos que abarcan medio siglo de producción, desde 1975 hasta 2023.

Según la información de la subastadora, la denominada “Best of BMW M Collection” pertenece a un coleccionista danés que reunió los ejemplares entre 2015 y 2023, adquiriéndolos en distintos países, desde Alemania hasta Japón. Muchos de ellos conservan un kilometraje mínimo y se encuentran en un estado prácticamente nuevo.

La subasta se realizará en las instalaciones de Motorworld München y comenzará a las cuatro de la tarde (hora local), con exhibición previa desde las 10 de la mañana. Entre los modelos destacados figura un BMW 2002 Turbo de 1975, el primero en la historia de la marca con motor turboalimentado. También un BMW M1 de 1980, pieza central de la colección, restaurado en Múnich entre 2016 y 2018, con un valor estimado entre €500.000 y €600.000.

2003 BMW M3 CSL (RM Sotheby's)

Además, estará presente un M3 E30 Sport Evolution de 1990, símbolo de la época dorada del DTM, que se ofrece en color rojo brillante, con 34.447 km originales y su motor de fábrica; su estimación se sitúa entre €200.000 y €250.000.

2002 BMW Z3 M Coupé (RM Sotheby's)

El ejemplar más moderno es un BMW M4 “Edición 50 Años BMW M” de 2023, prácticamente sin uso: sólo 31 kilómetros. Se calcula que alcanzará entre 90.000 y 120.000 euros. Los 22 BMW M que integran la colección son los siguientes (todos ofrecidos sin precio de reserva):

BMW Z3 M Coupé 2002: €100.000

BMW Z4 M Coupé 2007: €80.000

2007 BMW Z4 M Coupé (RM Sotheby's)

BMW M3 CSL 2003: €160.000

BMW Z1 1990: €120.000

1990 BMW Z1 (RM Sotheby's)

BMW M4 Edición 50 Años BMW M 2023: €120.000

2023 BMW M4 Edition 50 Jahre BMW M (RM Sotheby's)

BMW M3 Cabrio 1992: €120.000

BMW M3 Cabrio 1995: €70.000

1992 BMW M3 Cabriolet (RM Sotheby's)

BMW M2 Coupé 2016: €70.000

BMW 2002 Turbo 1975: €140.000

BMW M3 Sport Evolution 1990: €250.000

BMW M1 1980: €600.000

BMW 1M Coupé 2012: €90.000

1973 BMW 3.0 CSL (RM Sotheby's)

BMW Z4 M Roadster 2007: €70.000

BMW Z3 M Roadster 2000: €80.000

2000 BMW Z3 M Roadster (RM Sotheby's)

BMW M3 CRT 2011: €220.000

BMW M4 GTS 2016: €160.000

2016 BMW M4 GTS (RM Sotheby's)

BMW M3 Cabrio 2002: €70.000

BMW Alpina Roadster V8 2003: €380.000

2003 BMW Alpina Roadster V8 (RM Sotheby's)

BMW M3 Edición 30 Años 2017: €90.000

BMW M4 CSL 2023: €200.000

BMW M3 GT 1995: €140.000

BMW M3 GTS 2010: €280.000

1957 BMW 507 Roadster Series II (RM Sotheby's)

Una subasta con clásicos de todos los tiempos

Además de la colección BMW, el evento incluirá modelos emblemáticos de otras marcas, entre ellos un Ferrari F50 1996 (estimado en €4–4,5 millones), un Mercedes-AMG ONE 2024 junto a un GT Black Series Project One 2021 (hasta €3,4 millones), un Ferrari 275 GTB 1965, un Bugatti Veyron Pur Sang 2008, un Porsche 906 Carrera 6 1966 y un BMW 507 Roadster 1957.

El abanico de precios irá desde los €40.000 de un Pontiac GTO 1969 hasta los valores millonarios de los Ferrari y Bugatti más exclusivos.

1966 Porsche 906 Carrera 6 (RM Sotheby's)

Para RM Sotheby’s, la “Best of BMW M Collection” representa algo más que una oportunidad comercial: es una muestra tangible del desarrollo técnico y estético de la división deportiva de la marca bávara a lo largo de cinco décadas.

Con sus unidades prácticamente intactas y una curaduría meticulosa, la venta en Múnich promete atraer tanto a coleccionistas europeos como a inversores globales, en un contexto donde los autos clásicos mantienen su atractivo como activos de valor.