Subastan autos oficiales que pertenecieron a la Cámara de Diputados desde $3,5 millones

El próximo 5 de diciembre, desde las 12, se realizará una nueva subasta de autos online organizada por el Banco Ciudad. En esta ocasión, se podrán rematar 20 vehículos oficiales que pertenecieron a la Cámara de Diputados de la Nación de la Argentina.

La flota es variada, con opciones que van desde sedanes y utilitarios hasta minibuses y pickups. Un ejemplo es un Chevrolet Prisma 2013 (con 193.053 kilómetros), que arranca en $7.300.000, con un depósito en garantía de $730.000.

En total hay siete unidades de este modelo de la marca del moño, todas dentro de un rango que va de $7,3 millones a $7,7 millones.

Este Chevrolet Prisma es el que parte de un precio más bajo en la subasta Gonzalez Carlos Fabian

De la misma firma aparecen dos Chevrolet Spin que parten desde los $8.000.000, con un depósito en garantía de $800.000. Ambos son 2014, pero uno tiene 237.122 kilómetros recorridos y el restante 216.167.

Hay dos Chevrolet Spin Gonzalez Carlos Fabian

Para continuar, de la misma marca hay un Chevrolet Cruze (modelo 2013) que parte desde los $8,5 millones, con un depósito en garantía de $850.000. Este lote registra 188.116 kilómetros declarados.

Chevrolet Cruze

Si se pasa al segmento de las pickups, aparece una mediana de Chevrolet, es decir, la S10 cabina doble (modelo 2013), que parte desde los $13,5 millones y requiere un depósito en garantía de $1,3 millones. Esta unidad registra 199.718 kilómetros.

Chevrolet S10

Otra pickup que aparece es una Ford Ranger modelo 2014, que cuenta con un precio inicial de $16.000.000 y un depósito en garantía de $1,6 millones. Este lote tiene en su tablero 106.612 kilómetros declarados.

Ford Ranger

Luego hay un Volkswagen Vento (2008) con un precio base de $7.000.000, un depósito en garantía de $700.000 y 189.347 kilómetros recorridos.

Volkswagen Vento Gonzalez Carlos Fabian

De la terminal alemana también aparecen dos Volkswagen Bora. Uno es modelo 2010, parte de los $7.000.000 y requiere un depósito en garantía de $700.000. Cuenta con 197.273 kilómetros recorridos. El restante resulta aún más económico, con un precio base de $3.500.000 y un depósito en garantía de $350.000, ya que se trata también de un modelo 2010 pero sin kilometraje declarado.

Volkswagen Bora con precio base de $3,5 millones

Por su parte, esta almoneda contará con cuatro Peugeot 408. El más económico parte desde los $7.000.000, ya que es modelo 2014 y registra 254.031 kilómetros recorridos. Los tres restantes cuentan con un precio inicial de $7,5 millones o de $8,5 millones.

El Peugeot 408 que parte de un precio más bajo Gonzalez Carlos Fabian

Por último estará presente un Renault Master (modelo 2010), que tiene un precio inicial de $15.000.000 y un depósito en garantía de $1,5 millones. Este modelo de la marca del rombo registra unos 71.610 kilómetros.

Renault Master

Cómo participar de la subasta

Los interesados en realizar ofertas deberán inscribirse hasta 48hs hábiles anteriores al inicio del remate. La participación requiere un depósito en garantía cuyo porcentaje está establecido por lote, dependiendo de las condiciones particulares de cada subasta.

Para la constitución del “Depósito en Garantía” se deberá realizar una única transferencia por el importe correspondiente a la suma total de lotes en los cuales desea participar y posteriormente adjuntar el comprobante al realizar la inscripción en el portal de subastas Online (este monto que será devuelto en su totalidad en caso de no ofertar o que la oferta no resulte ganadora dentro de los 7 días hábiles posteriores a la subasta).

Para participar, los interesados deben contar con un dispositivo con Wifi, registrarse con un usuario en el sitio web del Banco Ciudad e ingresar a la subasta. Luego se deben leer las condiciones y realizar una transferencia del monto de caución que habilita a participar.

Las formas de pago habilitadas son desde cualquier billetera virtual o mediante transferencia bancaria (en ambos casos las transferencias deben realizarse desde cuenta del mismo titular que va a participar en la Subasta). Para más información se sugiere ingresar al sitio web oficial del a subasta.