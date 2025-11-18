Venden licencias de conducir falsas por redes sociales y alertan por el peligro en las calles

En las calles surgen cada vez más maniobras delictivas vinculadas al mundo de los vehículos, como la adulteración de patentes o la conducción sin documentos. A esto se suma un nuevo fenómeno que está detectando la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y que gira en torno a licencias de conducir falsas.

La entidad detectó un fenómeno que empezó a surgir en redes sociales donde se venden licencias de conducir falsas para cualquier categoría. Según explicaron a LA NACION, se trata de una práctica en aumento que implica la comercialización de documentación para profesionales y particulares.

Esta tendencia es muy peligrosa, ya que permite que distintas personas circulen por calles, rutas o autopistas con un documento falso. Es decir, son conductores que no están en condiciones legales ni técnicas para manejar y, por lo tanto, ponen en riesgo tanto sus vidas como la de terceros.

De hecho, días atrás, en un operativo realizado por agentes de tránsito locales en la Ruta Nacional 34, en Santa Fe, se constató que un chofer de camión tenía una licencia de conducir falsa, que había comprado a través de redes sociales.

En territorio bonaerense circular con una licencia de conducir trucha constituye una infracción de $1.700.000

Esta acción, según la ANSV, no es un delito menor: “Quienes son detectados con este tipo de documentos falsos se exponen a una causa penal por uso de documento público falso, multas económicas elevadas —que en la provincia de Buenos Aires pueden alcanzar hasta $1.700.000— y la retención inmediata del vehículo”.

Esto se debe a que viola lo establecido en el artículo 77 de la Ley Nacional de Tránsito (24.449), que exige que todo conductor esté debidamente habilitado y porte la licencia correspondiente al tipo de vehículo que maneja. El incumplimiento de esta norma se considera una falta grave.

Cómo se detecta una licencia de conducir falsa

En todos los controles de tránsito que realiza la ANSV se corroboran los datos de cada conductor para verificar, a través del Sistema Nacional de Conductores (SNC), si posee efectivamente la licencia, si está vigente y si coincide con la información exhibida en el control.

En cuanto al aspecto físico del documento, la falsedad puede detectarse por la ausencia de tintas especiales visibles sólo bajo luz ultravioleta o por inconsistencias en los datos impresos.

Si se confirma que el documento es apócrifo, se inicia el procedimiento judicial correspondiente por adulteración o uso de documento público falso, se labra la infracción y se solicita un conductor alternativo habilitado para continuar la marcha. De lo contrario, el vehículo es retenido.

Así es la nueva licencia de conducir digital

Para aprovechar el contexto, la institución recordó que en todos los operativos se puede exhibir la licencia de conducir digital disponible en la aplicación Mi Argentina, tal como lo establece el Decreto 196/25, al que ya adhirieron 22 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.