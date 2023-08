escuchar

En el marco de un recambio multiempresa de distintos vehículos, la martillera Monasterio Tattersall publicó en su sitio web la subasta de más de 30 vehículos para participar en los próximos días. Tal y como acostumbra esta subastadora, y a diferencia de las tradicionales pujas, los lotes son ofrecidos sin precio base. Es decir, cada potencial comprador puede ofrecer el monto que considere correcto para competir por llevarse el vehículo en cuestión.

No obstante, aclaran desde la martillera, el monto final está sujeto a aprobación. Esto significa que por más que se resulte ganador de la subasta de determinado lote, si la empresa que lo ofrece no considera apropiado ese número para desprenderse de la unidad, no es vendido. “En base a la experiencia de la firma martillera, en el 99% de los casos, las empresas que ponen a la venta los vehículos aprueban los resultados”, explicaron a LA NACION allegados a la plataforma.

Ahora bien, en esta oportunidad hay dos subastas para prestar atención de cara a septiembre. La primera no tiene foco en una empresa en particular sino que hay oferta de varias compañías que se desprenden de sus vehículos. En este caso, aparecen modelos como Toyota Hilux fabricadas en 2016 y 2017, Volkswagen Amarok de 2017 y 2013 e incluso un Mercedes-Benz AMG de 2020.

Son varias las pick ups de distintas marcas y años que serán subastadas en ambas almonedas Monasterio Tattersall

En esa línea, figuran como lotes destacados tres Toyota Etios de 2018 y 2017 así como una Ford Ranger del 2014. Vale aclarar, por ejemplo, que varias unidades pertenecen a la firma Prosegur, por lo cual algunos pueden ser ofrecidos con el ploteo de la marca, dato a tener en cuenta no solo antes de ofertar sino al momento de comprarlo. A su vez, se recomienda en todos los casos leer en detalle la ficha de cada vehículo dado que suelen aparecer piezas que se venden con desperfectos técnicos.

Esta primera almoneda tiene fecha de cierre para el 8 de septiembre y se prevé publicar algunos valores de referencia diez días antes del día pactado. Las ofertas podrán hacerse a partir de los cinco días previos al cierre de la subasta.

La segunda subasta, por su parte, es una flota ofrecida por Ledesma. Se destacan varias Toyota Hilux, Ford F-100 y Ford Ranger entre otros modelos. A su vez, están disponibles 24 cuatriciclos así como varios tractores, cosechadoras, neumáticos y varios vehículos aptos para una construcción. En este caso, la fecha de cierre es el 29 de septiembre y corren las mismas condiciones que para la antes mencionada: las ofertas se podrán hacer a partir de los cinco días anteriores al cierre.

Una Ford Ranger, otra pick up ofrecida para la subasta Monasterio Tattersall

Cómo participar de la subasta

Al igual que en todas las subastas online, el primer paso es contar con una cuenta en la web oficial de la martillera. Para poder participar, por otro lado, se necesitará una caución del 10% de un depósito en efectivo o un 30% con ECHEQ en garantía. Sobre esto, hay que hacer una aclaración.

El primer porcentaje mencionado, es el 10% sobre el crédito de cada usuario en la web de la martillera. Una vez creada una cuenta, se puede ingresar dinero a través de un depósito en efectivo o una transferencia bancaria para convertirlo en un activo dentro de la web, como si se tratase de una billetera virtual. Es sobre ese número depositado que se abona el 10%.

En cuanto al segundo, “es la modalidad recomendada por la casa martillera ya que se pide que se confeccione con fecha diferida. Al no ser depositado, no se realiza movimiento de dinero y se evitan costos de débito y créditos innecesarios”, explicaron.

Una vez hecho esto, resta ofertar la cantidad de veces que se considere necesario por un lote. Siempre predominará la más alta y en ningún caso las ofertas se pueden anular. “Si algún participante realiza una oferta dentro de los últimos treinta segundos previos al cierre, el cronómetro adicionará treinta segundos más, para que todos los oferentes interesados tengan la oportunidad de efectuar nuevas ofertas. Y así sucesivamente”, comentaron.

