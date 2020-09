SUV compactos, las estrellas del mercado automotor

La versatilidad es una de las virtudes por las cuales los compradores eligen los SUV

El mercado de los sport utility vehicles (SUV) es desde hace unos cuantos años el de mayor crecimiento a nivel mundial. Desplazando a los sedanes y a los vehículos de tipo familiar, lograron imponerse gracias a la versatilidad para adaptarse a diversos usos, la confortabilidad interior, la seguridad que ofrecen, la facilidad de manejo y varias otras virtudes. Para tener una idea de este fenómeno bien valen algunos números: en los últimos diez años solo en nuestro país tuvo un crecimiento del 120%, y hoy su market share está en poco más del 21%. Notable.

Junto con este avance se dio la aparición de cada vez más modelos en el denominado segmento B, el de los compactos. ¿Por qué? Porque representan el salto para agrandarse después del primer auto (generalmente los entrada de gama) y también porque son los elegidos por los jóvenes que buscan usarlo tanto para trabajar como para irse de vacaciones, los matrimonios que tienen más de un hijo y necesitan más espacio, o las familias que quieren sumar un segundo o tercer auto.

Las automotrices respondieron rápido a esta demanda y comenzaron a diversificar su cartera no sólo al aumentar la oferta de modelos sino a dotarlos cada vez con mejores mecánicas y más tecnologías de seguridad y confort. Hoy en la Argentina son más de 20 las opciones que se pueden encontrar en los concesionarios, que van desde algunos bastante accesibles hasta aquellos reservados para los compradores premium.

Por eso, es bueno ver qué ofrece el mercado antes de tomar una decisión, en una selección que tiene en cuenta no sólo los más vendidos sino también los de mejor relación precio-calidad. Como detalle, todos los precios son los de lista oficiales esta semana, pero casi todas las marcas están ofreciendo beneficios y promociones para la compra de 0km. Y en ese sentido, con las nuevas trabas para el acceso al dólar anunciadas el martes último, es probable que vuelvan a aparecer buenas oportunidades para acceder a un auto nuevo.

Del pionero a hoy

Imposible hablar de los B-SUV en nuestro país sin hacer referencia al pionero, el Ford Ecosport. Lanzado en 2003, fue el primero en animarse a este segmento en una apuesta que parecía osada ya que no se adecuaba demasiado a los gustos de los compradores de entonces. Sin embargo, fue un éxito rotundo y desde entonces encabeza los ranking de ventas; de hecho, estuvo muchos años en soledad hasta que comenzaron a llegar competidores. Hoy va por su segunda generación, con varios restyling en su haber y con sus medidas de siempre: 4,269 m de largo, 1,765 m de ancho, 1,693 m de alto y 2,521 m de distancia entre ejes. Ofrece dos tipos de mecánica: con motores nafteros 1.5 L de 3 cilindros, 123 CV y 15,5 kgm con caja manual de 5 marchas o automática de 6, o 2.0 L de 4 cilindros, 170 CV y 20,5 kgm sólo con caja automática de 6 marchas (versión Titanium). Los precios son: S 1.5 MT, $1.314.000; SE 1.5, $1.394.000 MT; SE 1.5 AT, $1.482.000; Titanium 1.5 MT, $1.684.000; Titanium 1.5 AT, $1.786.000; Titanium 2.0 AT, $1.935.000; Freestyle 1.5 MT, $1532.000, y Storm 2.0 4x4 AT, $1.950.000 (estos valores incluyen bonificación de la compañía).

El Ford Territory

Además del Ecosport, el óvalo presentó hace un mes el Territory. Se trata del modelo siguiente que tiene un largo de 4,58 m, un ancho de 1,936 m, un alto de 1,674 m y una distancia entre ejes de 2,716 m. Cuenta con un motor naftero con turbo 1.5 L de 143 CV y 23 kgm con transmisión automática CVT con 8 marchas preprogramadas y tracción delantera. Como dato saliente, incluye el nuevo sistema Ford Co-Pilot 360 de ayudas a la conducción. El precio de venta es de US$41.600 para la SEL y US$45.900 para la Titanium.

El Volkswagen T-Cross

El que sin duda está causando sensación en este mercado atravesado por la pandemia de Covid-19 es el Volkswagen T-Cross. Con apenas 14 meses en los concesionarios, el más pequeño de los SUV de VW marcha primero en ventas en lo que va del año, con 5944 unidades. ¿Las razones de ese éxito? Medidas cómodas (4,199 m de largo, 1,76 de ancho, 1,568 de alto y 2,651 de distancia entre ejes), mecánica eficiente y confiable (motor naftero de 4 cilindros 1.6 L, 16 v, 110 CV y 15,9 kgm, y transmisión manual de 5 velocidades o automática Tiptronic de 6) y un muy buen nivel de equipamiento. La gama se compone de tres variantes: Trendline MT ($1.576.050), Comfortline AT ($1.865.250), y Highline AT ($1.941.000).

Lanzado en 2013, el Tracker de Chevrolet es otro de los que captó las preferencias del público.

El Chevrolet Tracker

Y en julio pasado se presentó la segunda generación que se renovó por completo: ahora tiene un motor naftero con turbo de 3 cilindros 1.2 L, 132 CV y 19,5 kgm en combinación con una caja manual de 5 velocidades o automática de 6 (por ahora solo es tracción delantera). Y también cambiaron las medidas: 4,27 m de largo, 1,791 m de ancho, 1,626 m de alto y 2,57 m de distancia entre ejes. Son cuatro las versiones que se venden con estos precios promocionales: 1.2 MT, $1.527.900; 1.2 AT, $1.683.900; 1.2 AT LTZ, $1.837.900, y 1.2 AT Premier $2.036.900.

El Jeep Renegade

Otro de los favoritos es sin duda el Jeep Renegade, el caballito de batalla de la marca de los siete bastones. La versión Sport cuenta con el motor 1.8 L e-torQ EVo de 130 CV a 6250 rpm y 19 kgm a 3750 rpm y caja manual de 5 marchas o automática de 6. Le sigue la Longitude, que equipa el mismo motor que la anterior pero solo con transmisión automática. Finalmente, la Trailhawk (tope de gama) es la única con una mecánica diferente: propulsor turbodiésel 2.0 L, 170 CV a 3750 rpm y 35,5 kgm a 1750 rpm, caja automática de 9 marchas e, importante, tracción integral. Tiene una longitud de 4,232 m, un ancho de 2,032 m, un alto de 1,696 m y una distancia entre ejes 2,57 m. Precios: Sport MT, $1.627.300; Sport AT, $1.811.700; Longitude, $2.005.300, y Trailhawk, $3.377.100.

Renault tiene dos opciones dentro de este segmento, uno con un aire urbano, el Captur, y otro definitivamente más off-road, el Duster. El primero tiene 4,329 m de largo, 1,813 m de ancho, 1,619 m de alto y 2,673 m entre ejes. Son cuatro versiones: Life e Intens CVT, con el reconocido propulsor 1.6 L de 115 CV y 16 kgm y caja manual de 5 o CVT de 6. Las dos intermedias tienen el 2.0 L de 143 CV y 20 kgm y solo manual de 6 marchas. ¿Los precios? Life, $1.601.300, Zen, $1.742.400; Intens 2.0, $1.906.400, e Intens 1.6, $1952.300. Por el lado del Duster, es uno de los pocos que ofrece una variante con tracción integral. Con medidas distintas (4,315 m, 1,822 m, 1,69 m y 2673 m), dos mecánicas (1.6 L de 110 CV y 14,8 kgm y caja manual de 5 marchas, o 2.0 L de 143 CV y 19,2 kgm y MT de 6 velocidades), y sus valores son: Expression, $1.368.700; Dynamique, $1.444.600; Privilege 1.6, $1.540.500; Privilege 2.0 4x2, $1.608.700, y Privilege 2.0 4x4, $1.781.900

Entre nuevos y consagrados

Desde que fue presentado, rápidamente conquistó el gusto de los consumidores. El Nissan Kicks, producto pensado, desarrollado y fabricado en la región, ofrece una gran ecuación precio-producto. Con sus 4,295 m de largo, 1,76 m de ancho, 1,59 m de alto y 2,62 de distancia entre ejes, ofrece un propulsor naftero 1.6 L que eroga 120 CV a 6300 rpm con un torque de 15,3 kgm a 4000 rpm y cajas manual de 5 marchas o automática del tipo CVT; la tracción es delantera. Son cuatro niveles de equipamiento: Sense MT ($1.580.600), Advance MT ($1.757.200), Advance CVT ($1.848.200) y Exclusive CVT ($1.954.100).

El Nissan Kicks

Fabricado en Brasil, el Peugeot 2008 es otro de los históricos. Tiene 4,17 m de largo, 1,739 de ancho, 1,556 m de alto y 2,537 m de distancia entre ejes. Se ofrece en cinco versiones (hay otras tres especiales): Active, Allure, Feline (estas tres poseen el motor naftero de 4 cilindros 1.6 L de 115 CV a 5800 rpm y 15,7 kgm a 4000 rpm combinado con caja manual de 5 marchas), Feline Tiptronic (mismo impulsor pero transmisión automática Tiptronic de 6), Sport Tiptronic (equipa el impulsor turbonaftero THP 1.6 L de 165 CV a 6000 rpm y 24,4 kgm a 1400 rpm y la Tiptronic de 6). Precios al público: Active, $1.464.100; Allure, $1.510.200; Feline MT, $1.746.500; Feline AT, $1.840.100, y Sport AT, $1.968.900.

El Citroën C4 Cactus

Llegó en 2017 importado desde España, pero desde 2018 se produce en Brasil. Con un diseño muy distintivo y medidas generosas (largo de 4,17 m, ancho de 1,979 m, alto de 1,534 y distancia entre ejes de 2,6 m), el Citroën C4 Cactus cambió su primera mecánica por dos opciones nafteras: 1.6 L de 115 CV a 6000 rpm, 15,6 kgm a 4250 rpm y cajas manual de 5 o automática de 6 marchas; y 1.6 L THP con turbo de 165 CV a 6000 rpm y 24,4 kgm a 2400 rpm y transmisión automática de 6 (sólo para las variedades más altas); la tracción es simple. Los precios sugeridos de sus seis versiones son estos: Live, $1.291.100; Feel, $1.493.800; Feel Pack, $1.650.400; Feel Pack AT, $1.747.500; Shine AT, $1.963.000, y Shine AT Bitono, $1.987.000.

Honda es otra de las firmas que tienen dos modelos en el mismo segmento. Por un lado, el afianzado y hasta el año pasado fabricado en Campana HR-V, Tiene Tres niveles de equipamiento (LX, EX y EXL) y cuenta con un propulsor naftero de 4 cilindros y 1.8 L que entrega 140 CV a 6500 rpm y 17,5 kgm a 4300 y que se asocia a una caja automática CVT; la tracción es delantera. Sus medidas son: largo 4,23 m, ancho 1,772 m, alto 1,586 m, y 2,61 m de distancia entre ejes. Los precios: LX, $1.921.000; EX, $2.068.900, y EXL, $2.640.200.

El Honda WR-V

El otro modelo de la H es el WR-V. Está basado en la plataforma del FIT (4 m de largo, 1,734 m de ancho, 1,579 m de alto y 2,53 m de distancia entre ejes) y se ofrece con motor naftero 1.5 L, 120 CV y 15 kgm, transmisión automática CVT y tracción delantera. Son dos versiones que se venden a $1.571.400 (EX) y $1.737.600 (EXL).

El Hyundai Kona

Hyundai es una de las marcas que siempre apuntó a hacerse fuerte con los SUV. Su último lanzamiento fue el Kona, que viene con un nivel de equipamiento altísimo y una mecánica excepcional: motor turbonaftero 1.6 L de 177 CV a 5500 rpm y 27 kgm a 4500 rpm y caja automática de 7 marchas y doble embrague. Mide 4,165 m de largo, 1,8 m de ancho y 1,565 m de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,6 m. Son cuatro versiones: Style ($2.804.500 o US$35.500) y Safety 2WD ($3.594.500 o US$45.500), ambas con tracción simple: y Safety + 4WD ($3.752.500 o US$47.500) y Ultimate ($3.942.100 o US$49.900), las dos con tracción integral. Toman el tipo de cambio a $79.

El Kia Seltos

Presentado hace menos de dos semanas, el Kia Seltos es el último B-SUV en sumarse a la oferta y para sumarse a la familia de sport utility de la firma coreana. Tiene un largo de 4,315 m, un ancho de 1,8 m y una altura de 1,62 m, con una distancia entre ejes de 2,61 m. A esto suma un motor naftero 1.6 L que entrega 123 CV a 6300 rpm y 15,4 kgm a 4850 rpm se asocia a una caja automática de 6 velocidades. Por el momento, hay una sola versión disponible, la LX 1.6 AT con tracción simple, que se vende a US$31.500.

El Toyota C-HR, el único con mecánica híbrida del segmento

Como parte de su plan de ofrecer vehículos amigables con el medio ambiente, Toyota lanzó a finales del año último el C-HR, un crossover de atractivo diseño, tecnología y mecánica híbrida auto recargable, que además, es el único con este tipo de tecnología en el segmento. Está equipado con un impulsor naftero de ciclo Atkinson 1.8 L que genera 98 CV a 5200 rpm y 14,8 kgm a 3600 rpm y que se combina con otro eléctrico de 72 CV y 16,8 kgm para entregar una potencia total de 122 CV; la caja es automática E-CVT y la tracción delantera. Sus medidas son 4,39 m de largo, 1,795 m de ancho, 1,565 m de alto y 2,64 m de distancia entre ejes. Se ofrece en una sola versión a $3.312.800 (US$44.100).

