Furor galáctico: desembarcan en la Argentina los autos coleccionables de Star Wars

Star Wars es uno de los fenómenos culturales más influyentes del último medio siglo. Desde que George Lucas estrenó la primera película en 1977, esa galaxia lejana redefinió la industria del entretenimiento y construyó una mitología contemporánea que une a diferentes generaciones.

Con el tiempo, una de las sagas cinematográficas más exitosas de la historia—hoy parte del ecosistema de The Walt Disney Company— expandió su influencia al streaming, los parques temáticos, el merchandising y los videojuegos, consolidándose como una narrativa global icónica. En ese contexto, y apoyada en una alianza de largo recorrido con Disney, Shell lanza en la Argentina Star Wars Racers, una serie de cuatro autos coleccionables con tecnología Bluetooth, inspirados en Darth Vader, Darth Maul, Stormtrooper y BB-8.

Shell —presente en 90 países y ubicada entre las 30 marcas más valiosas del mundo según Brand Finance— construyó su posicionamiento global sobre atributos como innovación y tecnología. Esa fortaleza es la que la compañía busca potenciar a través de alianzas con franquicias de impacto cultural masivo.

“Cuando se piensa en marcas icónicas, aparecen nombres como Star Wars o Disney. Nosotros también lo somos y tenemos un vínculo muy fuerte con nuestros clientes”, señaló Sebastián Pérez Olgiati, director de Retail de Shell. “Esa fidelidad de quienes nos eligen nos impulsa a seguir diferenciándonos con iniciativas como Star Wars Racers que nos permiten ofrecer algo distinto en el mercado argentino y sorprender a quienes nos visitan todos los días”, agregó Pérez Olgiati.

A su vez, la propuesta funciona como objeto lúdico y, al mismo tiempo, como símbolo de una estrategia más amplia. “La innovación tecnológica es protagonista: estos autos se manejan a través de una aplicación con Bluetooth. Es la tercera promoción que lanzamos con esta dinámica, y los resultados nos respaldan. Desde la primera edición tuvimos más de un millón de descargas de la app y 650.000 clientes activos, que no solo jugaron una vez sino que continuaron utilizándola. Eso nos confirma que es un producto ganador y, sobre todo, validado por el cliente”, señaló Carolina Wood, directora de Marketing de Shell.

Cómo funciona

La mecánica se articula a través del programa de fidelización Shell Box y se puede participar comprando combustibles, productos de tienda o lubricantes. Hay 3 opciones para adquirir cada modelo:

Con 10.000 puntos Shell Box + $38.000.

Con 4.000 puntos Shell Box + $19.000.

O pueden usar 8.000 puntos Shell Box y llevarse el auto sin pagar un adicional en efectivo.

Esta propuesta refuerza una estrategia que apunta a premiar la recurrencia y profundizar el vínculo con quienes eligen la red de estaciones Shell a través de productos únicos, diferenciales y de alta calidad.

Hay, además, un componente generacional. Para muchos adultos, Star Wars remite a la memoria y a una conexión afectiva. Para los más chicos, representa un universo en expansión permanente. Y Shell busca que ese viaje épico también comience en sus estaciones.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.