Un SUV presenta una nueva variante en la Argentina con más potencia y autonomía

El avance de los modelos electrificados en la Argentina suma un nuevo capítulo. En un mercado que comenzó a diversificar su oferta con alternativas híbridas y 100% eléctricas, ahora se incorpora una variante más potente de un SUV ya conocido en el país, que apuesta por combinar rendimiento, tecnología y eficiencia en un mismo paquete.

Se trata del Jetour T1 i-DM, la versión híbrida enchufable del SUV mediano de la marca china que se suma a la gama local con un esquema mecánico que eleva la potencia respecto de la variante convencional. El modelo llega al país de la mano del Grupo Famly, que también maneja en el país KYC y hasta hace poco Kaiyi, que cambió de representante.

Jetour T1 i-DM: la versión híbrida del SUV

Más potencia, misma silueta

El nuevo T1 i-DM declara una potencia combinada de 346 CV, resultado de la asociación entre un motor naftero 1.5 TGDI de 140 CV (a 5200 rpm) y un propulsor eléctrico de 150 kW, gestionados por una transmisión híbrida dedicada (DHT).

En términos de dimensiones, mantiene las proporciones del T1 equipado con motor 2.0 TDGI y tracción integral. Mide 4705 mm de largo, 1967 mm de ancho y 1843 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2800 mm y un despeje mínimo de 160 mm. El tanque de combustible tiene una capacidad de 70 litros y el habitáculo está configurado para cinco ocupantes.

Equipa seis airbags y un completo conjunto de asistencias a la conducción

Tecnología y confort a bordo

Puertas adentro, el SUV refuerza su perfil tecnológico. Incorpora materiales con terminaciones tipo soft-touch, arranque por botón y remoto y una pantalla central de 15,6 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.

El equipamiento incluye conexiones USB, USB-C y toma de 12V, gaveta con refrigeración y cargador inalámbrico para teléfonos. El asiento del conductor ofrece regulación eléctrica en seis posiciones con memorias, mientras que el del acompañante ajusta en cuatro direcciones. El volante, multifunción y revestido en eco-cuero, regula en altura y profundidad, y el sistema de audio cuenta con nueve parlantes.

El interior destaca por una pantalla central de 15,6″ compatible con Android Auto y Apple CarPlay

A esto se suman climatizador bizona, freno de estacionamiento eléctrico y tapizados en eco-cuero, en línea con la búsqueda de posicionarlo como una alternativa con alto nivel de confort dentro del segmento.

Seguridad y asistencias

En el apartado de seguridad equipa seis airbags y un conjunto de asistencias a la conducción que incluye control electrónico de estabilidad, distribución electrónica de frenado, frenado autónomo de emergencia, monitoreo de presión de neumáticos, detector de punto ciego, asistente de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, asistente de arranque en pendiente y control de descenso.

El habitáculo está configurado para cinco plazas

Completa el paquete una cámara con visión de 540 grados, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y faros full LED.

El nuevo Jetour T1 i-DM se comercializa con un precio de lanzamiento de US$35.800. La batería cuenta con una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros, mientras que el tren motriz está cubierto por 5 años o 150.000 kilómetros.