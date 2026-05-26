DECÓ POLO. El ícono residencial premium que redefine la vida frente al Campo de Polo, el río y la ciudad

En una ciudad donde el lujo evoluciona hacia experiencias cada vez más integrales, DECÓ POLO furnished by ARMANI/ Casa se consolida como uno de los desarrollos residenciales más aspiracionales de Buenos Aires, avanzando con fuerza y marcando un antes y un después en el segmento premium.

Con dos torres de 30 pisos y residencias que alcanzan hasta los 890 m², DECÓ POLO propone una nueva forma de vivir la ciudad: abierta, conectada con la naturaleza y con vistas privilegiadas al Campo de Polo, el río y el skyline porteño. El proyecto cuenta además con un showroom en Av. Dorrego ambientado por ARMANI/ Casa, disponible con cita previa, que anticipa el espíritu del lugar.

Un proyecto que ya es referencia del real estate de alta gama

El avance de obra confirma lo que el mercado anticipaba: DECÓ POLO no es solo una propuesta innovadora, sino un proyecto que se está materializando con estándares internacionales. Con la estructura ya concluida, más de 750 profesionales trabajan en la ejecución de instalaciones y fachadas vidriadas, consolidando su presencia en el skyline porteño.

“DECÓ POLO ya es una realidad que el mercado reconoce y acompaña. Su presencia física y su escala hablan por sí solas. Con la firma de ARMANI/Casa en cada detalle de sus espacios, el desarrollo establece un punto de referencia que va mucho más allá de la arquitectura: es una nueva forma de vivir Buenos Aires”, señala el arquitecto Javier Vilamowski, socio y co-director de la desarrolladora ABV.

Este progreso acompaña una demanda sostenida, especialmente en unidades de mayor superficie, reflejando una tendencia clara: el segmento premium busca espacios amplios, flexibles y con fuerte vínculo con el exterior.

El valor de una ubicación sin igual

Situado entre Palermo y Las Cañitas, uno de los corredores más sofisticados de la ciudad, DECÓ POLO forma parte de una microzona que se está consolidando como el nuevo polo del real estate de alta gama. La combinación de cercanía al río, grandes espacios verdes, gastronomía de primer nivel y excelente conectividad lo posiciona como uno de los enclaves más valorados de Buenos Aires. A esto se suma un factor diferencial clave: las vistas abiertas y permanentes al Campo Argentino de Polo, al Hipódromo de Palermo, al río y al skyline de la ciudad, un atributo prácticamente imposible de replicar.

“Hoy el verdadero lujo tiene mucho que ver con lo irrepetible. Y en Buenos Aires, tener estas visuales abiertas, con esta escala de verde y en esta ubicación, es algo extremadamente escaso. Eso explica gran parte del interés que estamos viendo”, explica Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades.

Diseño, bienestar y experiencia: el ADN del proyecto

El concepto de lujo en DECÓ POLO trasciende la arquitectura. El proyecto integra diseño, naturaleza y servicios para crear una experiencia residencial completa. Con más de 6.500 m² de áreas comunes y esparcimiento de nivel internacional y el sello distintivo de ARMANI/ Casa en cada detalle, se destacan amenities como piscinas indoor y outdoor con vistas abiertas; spa, gimnasio y espacios de wellness; Sky Green Terrace de 2.000 m²; áreas sociales, gastronómicas y de trabajo; espacios para niños y adolescentes. Todos ellos pensados para acompañar un estilo de vida donde el confort, el bienestar y la sofisticación conviven en equilibrio.

“El cliente premium hoy no busca solo metros cuadrados. Busca calidad de vida, servicios, diseño y una experiencia integral. DECÓ POLO interpreta perfectamente ese cambio de paradigma”, agrega Goldszer.

Un proyecto que impulsa la valorización de toda la zona

La llegada de desarrollos como DECÓ POLO a Las Cañitas no sólo redefine el estándar del producto en la zona, sino que impacta directamente en la evolución del entorno. El área viene registrando una de las mayores dinámicas de valorización de la ciudad, impulsada por proyectos de gran escala y calidad internacional. A eso se suma un hecho concreto que ya impacta positivamente: la creación de una nueva plaza que transformó el perfil urbano del barrio.

“Este tipo de desarrollos no solo generan valor puertas adentro, sino que transforman su entorno. DECÓ POLO es parte de una nueva generación de edificios que elevan la vara de toda la zona”, destaca el arquitecto Ioram Amsel, socio y co-director de ABV.

DECÓ POLO no es solo un emprendimiento en construcción. Es la consolidación de un concepto: vivir en un entorno donde la ciudad, la naturaleza, el diseño y la alianza con ARMANI/Casa se encuentran. “Estamos frente a un proyecto que ya no es una promesa. Es una realidad en avance, que el mercado reconoce y acompaña”, concluye Goldszer.

Para consultas o para agendar una visita al showroom de DECÓ POLO furnished by ARMANI/ Casa, haga clic aquí o comuníquese por WhatsApp al 113661-3234

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.