El mercado de camiones y buses cerró 2025 con un líder claro: las claves para entender el éxito

Con un nivel de patentamientos que sostuvo la actividad, el mercado de camiones y buses en la Argentina cerró 2025 marcado por la estabilidad y la confianza de las principales marcas que operan en el país.

Mercedes-Benz Camiones y Buses se consolidó como el principal jugador del mercado argentino. La compañía lideró 2025 con una participación del 33,4% en camiones y del 61,3% en buses, posicionándose como la marca número uno del país en un año atravesado por la renovación de su portfolio y un sólido desempeño comercial.

“Este año consolidamos nuestro liderazgo en camiones y buses escuchando a quienes todos los días mueven al país. Estamos cerrando una etapa histórica y empezando otra nueva en Zárate, en el nuevo Centro Industrial, con más tecnología, más eficiencia y un enorme potencial de crecimiento”, señaló Raúl Barcesat, presidente y CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses.

El desempeño de la marca se apoyó, en gran medida, en su oferta de camiones. El Atego 1932 fue el modelo más vendido del año y se consolidó como referencia para el transporte urbano y de media distancia.

El Atego 1932 fue el camión más patentado del año y el Accelo lideró el segmento liviano con el 45,9% del mercado.

En el segmento de livianos, el Accelo alcanzó el 45,9% de participación y volvió a ubicarse como uno de los pilares comerciales de la compañía.

Accelo fue uno de los pilares del desempeño comercial de Mercedes-Benz y cerró 2025 con el 45,9% de participación, consolidándose como referente para la distribución urbana y de corta distancia.

Uno de los hitos de 2025 fue la presentación de la Nueva Generación de Camiones Mercedes-Benz, decisiva para el rendimiento comercial del año. La renovación de los Accelo y Atego de producción nacional, junto con la incorporación de nuevas versiones del Actros, permitió ofrecer un portfolio más moderno, alineado con las necesidades del transporte argentino.

Peso pesado: el Actros reforzó su posicionamiento en el segmento de larga distancia y alta exigencia, tras la renovación de su gama.

A estas novedades se sumaron mejoras en tecnología, seguridad, conectividad y confort, junto con la incorporación de FleetBoard como plataforma de gestión de flotas, un paso clave dentro de una estrategia de soluciones integrales que combina vehículos, financiación, postventa, conectividad y remanufactura, y que fue central para sostener la preferencia de los clientes en todo el país.

En buses, la compañía cerró el año con una participación del 61,3%, manteniendo una posición sólida en los segmentos urbano, de media y larga distancia de producción nacional, en un contexto donde la renovación de unidades y la eficiencia operativa se volvieron factores determinantes para operadores de transporte de pasajeros.

Formación técnica y empleo joven

Más allá de los resultados comerciales, la compañía profundizó su agenda de responsabilidad social empresaria con la tercera edición de TruckCionar Futuro, su programa de becas orientado a la formación técnica de jóvenes en las localidades donde opera. Desde su creación, la iniciativa ya formó a 60 jóvenes en 12 localidades del país junto a 10 concesionarios de la red y la Fundación Pescar, con un 73% de inserción laboral entre sus egresados.

Con estos resultados, Mercedes-Benz Camiones y Buses cerró su cuarto año como empresa independiente con una base sólida para acompañar las necesidades del transporte argentino.

