Gran Premio Ciudad de Buenos Aires YPF Infinia TurboClean: el TC2000 volvió a las calles porteñas para abrir su campeonato 2026

En un marco de fiesta, con clima ideal y el público acompañando en cantidad, el Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina puso en marcha su temporada 2026 con el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires YPF Infinia TurboClean, una competencia que se disputó en el inédito circuito callejero del Parque de la Ciudad y que significó el regreso de la categoría a un trazado urbano en la capital.

El escenario elegido estuvo ubicado en el entorno del mítico Autódromo Oscar y Juan Gálvez y se desarrolló sobre las avenidas Coronel Roca y Escalada, con un recorrido de 2,5 kilómetros que combinó sectores técnicos con una recta de casi un kilómetro, uno de los puntos de mayor velocidad del fin de semana. El trazado demandó un importante despliegue operativo con infraestructura específica, muros de contención, tribunas y sectores destinados al público, que acompañó durante todo el fin de semana.

Valentín Yankelevich logró subir al podio en su debut en el TC2000 con otro Corolla Cross GR-S del equipo Toyota Gazoo Racing YPF.

El entrerriano Emiliano Stang comenzó el campeonato como líder tras su sólido rendimiento en el circuito callejero porteño.

La actividad se desarrolló a lo largo de tres jornadas. El viernes comenzaron las verificaciones técnicas y las primeras salidas a pista, el sábado se llevaron adelante entrenamientos y clasificación, y el domingo se disputó la final del TC2000 dentro de un programa que también incluyó competencias de Top Race y Fiat Competizione.

El regreso del automovilismo a las calles de Buenos Aires también retomó una tradición de la categoría, que ya había llevado carreras urbanas al centro porteño en 2012 y a la zona de Recoleta en 2013, convocando a más de un millón de personas por aquél entonces y dándole visibilidad a la categoría “más tecnológica de Sudamérica”.

La gran apuesta del Honda YPF Racing para esta temporada es la incorporación de Francisco Monarca.

En lo deportivo, la final quedó en manos de Franco Riva, quien dominó la competencia de punta a punta con el Chevrolet Cruze del equipo Proracing. El piloto de Gualeguaychú completó las 28 vueltas de carrera con un tiempo de 36m46s610 y un promedio de 135,3 km/h, logrando así su primera victoria en la categoría.

Detrás del ganador finalizó Emiliano Stang con un Toyota Corolla Cross GR-S del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia TurboClean. El entrerriano se mantuvo entre los principales protagonistas durante toda la carrera y terminó a poco más de un segundo de la punta. El tercer puesto quedó finalmente en manos de Valentín Yankelevich, también con un Corolla Cross GR-S de la escudería, luego de que Gabriel Ponce de León fuera penalizado tras la revisión técnica posterior a la competencia.

Matías Rossi en la previa al arranque de la primera carrera de TC2000 de la temporada.

El TC2000 consolida su nueva era con autos con silueta de SUV, capaces de desarrollar alrededor de 500 caballos de potencia y superar los 300 km/h.

Tanto Stang como Yankelevich representan a una nueva generación de pilotos dentro de la categoría. En el caso del entrerriano, su actuación en el circuito callejero le permitió comenzar el campeonato con un resultado destacado, mientras que Yankelevich, debutante en el TC2000, logró subir al podio en su primera presentación.

Franco Morillo, piloto del equipo YPF ELAION AURO PRORACING.

La temporada también consolida el cambio técnico introducido en 2025, cuando el TC2000 incorporó vehículos con siluetas de SUV. Estos modelos, derivados de autos de producción y adaptados para la competencia, desarrollan alrededor de 500 caballos de potencia y pueden superar los 300 km/h, combinando tecnología, efecto suelo y soluciones aerodinámicas propias del automovilismo moderno.

El circuito de 2,5 kilómetros se desarrolló sobre las avenidas Coronel Roca y Escalada, con una recta de casi un kilómetro que fue uno de los puntos de mayor velocidad del fin de semana.

YPF acompaña una nueva temporada del TC2000 como parte central del campeonato, con INFINIA TurboClean y Elaion Auro como combustible y lubricante oficiales de la categoría. La compañía mantiene además presencia directa en pista a través de distintas estructuras que forman parte del certamen como el Toyota Gazoo Racing YPF Infinia, protagonista excluyente del fin de semana, que tiene en sus filas a Matías Rossi y a la pareja que culminó en el podio Emiliano Stang y Valentín Yankelevich, además del Honda YPF Racing y el equipo YPF Elaion Auro Pro Racing.

La apertura del campeonato volvió a colocar a la ciudad de Buenos Aires como escenario de una competencia automovilística y ofreció a los espectadores la posibilidad de seguir la carrera desde sectores públicos, tribunas y espacios especialmente preparados para el evento.

Tras esta primera fecha, el campeonato 2026 tiene como líder a Emiliano Stang con 21 puntos, seguido por Franco Riva con 20 unidades, mientras que Matías Rossi y Valentín Yankelevich comparten la tercera posición con 12 puntos.

La jornada en fotos

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