Qué presentó GWM en Beijing: nuevos vehículos electrificados, plataforma con IA y una expansión que ya impacta en la Argentina

Durante años, la industria automotriz china fue leída en clave de promesa. En el presente, esa discusión parece saldada. En el Salón del Automóvil de Beijing 2026 hubo más de 230 conferencias de prensa, 181 estrenos globales y más de 1450 vehículos exhibidos en 300.000 m². Esto confirmó que la industria automotriz china lidera en volumen, innovación y una fuerte aceleración tecnológica.

En ese contexto, GWM, Great Wall Motors, se ubicó entre los protagonistas de la muestra. Con un stand centrado en la tecnología y la versatilidad de sus desarrollos, la compañía —una de las pocas automotrices privadas de China— mostró no solo nuevos productos, sino también la dirección de su estrategia global. Allí, la Argentina aparece como uno de los mercados en expansión, de la mano de Grupo Antelo.

Trayectoria y liderazgo de mercado

Con 35 años de historia, GWM tiene presencia en más de 170 países y superó en 2025 las 1,4 millones de unidades vendidas. A nivel acumulado, la compañía cuenta con más de 15 millones de clientes y una red industrial que incluye 13 plantas en China, Tailandia y Brasil.

Nuevo motor V8 4.0 biturbo de GWM.

La innovadora tecnología híbrida 4×4 inteligente Hi4 de GWM ha recibido el Gran Premio de Ingeniería Automotriz de China 2025, marcando un hito en movilidad híbrida global.

En su mercado de origen, es la marca número uno en SUVs en China desde hace 11 años y lidera el segmento de pickups desde hace 26. En paralelo, consolidó su posicionamiento en vehículos off-road de la mano de Tank, con más de 2,8 millones de unidades vendidas.

El desembarco local y crecimiento en Argentina

Esa estrategia global encuentra correlato en la Argentina. A través de Grupo Antelo, GWM viene ampliando su presencia con una oferta que combina distintas tecnologías y segmentos. Durante 2025, la marca registró ventas cercanas a las 3.000 unidades, con un crecimiento del 700% vs 2024.

Ora 5. FanX

Actualmente, la marca cuenta con un portfolio de productos muy amplio, destacándose por su misión de democratizar el acceso a los autos híbridos. En este sentido, ofrece el Haval Jolion HEV y el Haval H6 HEV con un gran posicionamiento en términos de precio, a USD 28.990 y USD 35.500, respectivamente. Adicionalmente, cuenta con vehículos todo terreno bajo la marca Tank, reconocidos por su robustez y capacidades off-road, y el Ora 3 como su propuesta 100% eléctrica.

Haval H7 PLUS.

Portafolio y tecnología: novedades para Argentina

La presencia en Beijing también sirvió para desplegar su ecosistema de marcas —Haval, ORA, Tank y Poer — y mostrar la amplitud de su oferta. Entre los vehículos exhibidos en el salón de Beijing, como parte de las novedades globales y que próximamente llegarán a nuestro país, se encuentran el Haval H7 y el Ora 5.

El Haval H7 se presenta como un SUV en formato “boxy” que logra combinar una silueta moderna con detalles que refuerzan su carácter, posicionándose como una opción distinta dentro de un segmento cada vez más homogéneo. El frente se destaca por una parrilla de formato rectangular y gran presencia, acompañada por ópticas también rectas con iluminación LED que refuerzan un estilo moderno pero robusto. Se lanzará en Argentina en los próximos meses de 2026 en formato híbrido (HEV), combinando la potencia de un motor 1.5T con un motor eléctrico para ofrecer más de 1.100 km de autonomía total.

Haval H7.

Por su parte, el GWM ORA 5 HEV es un crossover compacto híbrido de alto rendimiento que también llegará al país en 2026. Destaca por su motorización híbrida de 1.5L turbo de más de 220 CV, una autonomía combinada que supera los 1.000 km y una aceleración de 0-100 km/h en 7,7 segundos, convirtiéndolo en una propuesta fuerte en eficiencia y diseño moderno.

GWM ORA 5 HEV.

Line up de vehiculos de GWM en el Salón de Beijing.

Innovación técnica y potencia propia

Bajo el concepto de “tecnología en la que se puede confiar”, GWM presentó avances como la plataforma modular GWM ONE S. Se trata de una arquitectura pensada para distintos tipos de propulsión con inteligencia artificial integrada, que permite adaptar los productos a las condiciones de cada mercado. Asimismo, la tecnología híbrida 4×4 inteligente Hi4 de GWM ha recibido el Gran Premio de Ingeniería Automotriz de China 2025, marcando un hito en movilidad híbrida global.

Tecnología híbrida 4×4 inteligente Hi4 de GWM.

Como cierre de su despliegue técnico, la compañía presentó el desarrollo de un nuevo motor V8 4.0 biturbo propio, un hito de ingeniería que demuestra su capacidad para competir en los segmentos de mayor exigencia y potencia.

En un salón que volvió a poner en primer plano la capacidad de la industria china para escalar y marcar agenda, el caso de GWM ilustra cómo ese impulso global empieza a tener traducción concreta en mercados como el argentino.

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