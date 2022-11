La nueva herramienta de Cabify que busca sumar más conductores a su flota argentina

escuchar

La Argentina, y la región en términos generales, muestran cada vez más una tendencia hacia abandonar los viajes en taxi de la calle y adoptar los viajes a través de las distintas aplicaciones de movilidad. Entre otros motivos que explican este crecimiento, como la previsibilidad y la tarifa, figura la seguridad. Para los conductores que eligen esta opción como fuente de ingreso, es un tema no menor, que puede marcar la diferencia entre animarse a trabajar con más libertad de horarios y en un radar geográfico más amplio.

En este sentido, Cabify -la aplicación de movilidad que nació en Madrid hace 10 años y llegó a la Argentina hace seis- lanzó una nueva herramienta para garantizar un estándar de seguridad más alto. Se trata de la implementación de la validación de identidad de los pasajeros a través del reconocimiento facial con selfies.

Cabify

¿Cómo funciona el reconocimiento facial con selfie de Cabify?

La nueva función de Cabify supone que antes de confirmar un viaje, el pasajero tendrá que sacarse una foto tipo selfie con su celular, para comprobar en el momento la correspondencia con la documentación oficial de la cuenta a través de la cual se pidió el auto.

La tecnología es de Incode, un unicornio mexicano con sede en Silicon Valley, que se especializa en inteligencia artificial y biometría para la autenticación de la identidad. Ya está activa en otros países de Latinoamérica, como Chile, Colombia y Perú, en donde, según aseguran desde Cabify, la herramienta vino acompañada de una mejora en las dinámicas pasajero-conductor.

¿Funciona para todos los viajes?

No. El sistema de validación selfie no se implementa en todos los viajes; solo se activa cuando la app detecta algún comportamiento inusual o un usuario sospechoso.

¿Los conductores también tienen que hacer la validación selfie?

No. Los usuarios conductores no tienen validación selfie. La nueva tecnología por ahora solo se aplica como requisito para los usuarios pasajeros. Esto no significa, sin embargo, que estos últimos no cuenten con herramientas que garanticen su seguridad.

Entre las medidas de seguridad para los pasajeros están la opción de compartir por correo electrónico y SMS los datos de cada viaje, así como el trayecto del viaje en tiempo real, con cinco contactos de confianza, independientemente de que estos cuenten con la app de Cabify en sus dispositivos; y por último: el botón de seguridad, que llama al número de servicios de emergencia locales.

Cabify

Beneficios de la validación selfie

La implementación de esta nueva tecnología se enmarca en la hoja de ruta estratégica de Cabify para demostrar su compromiso de mejora de la movilidad urbana. Durante los últimos cinco años, la empresa invirtió cerca de US$40 millones en el desarrollo de nuevas funciones para responder a las necesidades de los usuarios de la app alrededor del mundo. Dentro de lo que son las medidas de seguridad, Cabify cuenta con 20 herramientas, entre ellas la validación de la documentación de los usuarios conductores, la revisión periódica de los vehículos en uso, los seguros contra accidentes contratados, la protección de datos personales de los usuarios, y el centro de soporte 24/7 disponible vía app, web y redes sociales.

“La implementación de algunas de las funcionalidades consiguieron aumentar la seguridad tanto para conductores colaboradores como para usuarios pasajeros”, afirman desde Cabify. Para poner ejemplos concretos, el botón de emergencia para conductores colaboradores y el monitoreo de chats implementados en 2020, redujo en un 89,5% los casos de mensajes de acoso (por parte de pasajeros a conductores colaboradores).

Según una encuesta realizada por Cabify en los últimos meses, la validación selfie de la identidad de los usuarios pasajeros es la herramienta de seguridad que más valoran los conductores que colaboran con la app de movilidad. De hecho, más del 91% de los conductores colaboradores que participaron en la encuesta calificaron a la nueva herramienta de verificación de identidad con un puntaje de nueve o 10 (sobre 10), según la empresa.

Le sigue en el ranking la función de “señal de seguridad secreta”, que permite activar al conductor protocolos de seguridad en tiempo real con el fin de evitar cualquier mal comportamiento de los usuarios pasajeros.

“El bienestar de los conductores colaboradores y la prevención de incidentes de seguridad son prioridad para Cabify. Esta nueva alianza ahonda en este compromiso de la compañía, apostando por una tecnología basada en inteligencia artificial y con apoyo en procesos de machine learning para detectar comportamientos sospechosos de los usuarios pasajeros y evitar alguna incidencia que vulnere la seguridad del conductor, velando en todo momento por la protección de sus datos personales”, enfatizan desde Cabify.

LA NACION

Temas MovilidadCabify