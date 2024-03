Escuchar

De la pandemia para acá cambió la manera de consumir productos audiovisuales. Paralelamente a la merma de audiencia que consume televisión abierta que cae año tras año, crecen las compañías de VOD (video on demand). En esta nueva etapa en donde el contenido se puede consumir en cualquier lado, cuando uno quiere y como quiere, hay un fenómeno cada vez menos silencioso que son los canales de streaming. No es radio, tampoco televisión, pero tiene un poco de las dos cosas. Un grupo de personas debaten todos los temas de manera descontracturada con el viejo espíritu de las radios FM de los años 90. Es imposible no pensar en Malas compañías, el ciclo de Mario Pergolini o en el comienzo de Perros de la calle, de Andy Kusnetzoff cuando se analizan estas nuevas propuestas.

Nicolás Occhiato entró a la televisión como participante del reality Combate en elnueve, luego fue el ganador de Bailando por un sueño y condujo varios ciclos en diferentes canales. Su edad lo ubica entre los referentes de la nueva generación que desarrolla contenidos propios desde sus redes con millones de seguidores. Pero a diferencia de varios personajes que decidieron quedarse bajo el calor de la pantalla chica, él se convirtió en la cabeza de un fenómeno que creó durante la pandemia: la plataforma Luzu TV . Un canal de streaming que se puede consumir vía YouTube o en formato de Podcast.

Luzu, bautizado así porque su creador es de Villa Luzuriaga, comenzó con Nadie dice nada, ciclo que hoy sigue conduciendo Occhiato acompañado por Flor Jazmín Peña, la humorista Momi Giardina, Nacho Elizalde y el actor Santiago Talledo. En cuatro años pasó de ser un canal con seis personas a las 130 que tiene en la actualidad. Con una audiencia estimada entre 80 y 90 mil personas que los siguen todas las mañanas, el ciclo se consolidó por la espontaneidad de sus protagonistas, que pueden debatir todos los temas sin la solemnidad de los medios tradicionales y llevar adelante debates imposibles de realizar en TV abierta. La otra propuesta exitosa que los antecede se llama Antes que nadie con Diego Leuco, la actriz Yoyi Francella, Mica Vázquez y Martín Dardik (El Trinche). Desde YouTube en el sillón de tu casa, esa es la consigna que propone Luzu.

Del otro lado está Olga, la creación de Migue Granados con los hermanos Bernarda y Luis Cella, hijos del exproductor de Susana Giménez y del ciclo Red Flag en Luzu TV. El canal de streaming debutó el 12 de junio de 2023 con dos programas, Soñé que volaba, 10 a 12, conducido por Granados junto con Sofi Morandi y el humorista Julián Lucero, y Sería increíble, de 8 a 10, con Nati Jota, exconductora de Luzu, junto a Eial Moldavsky y Leticia Siciliani. Con catorce cámaras de última generación se posicionaron, con el sello del actor, como el segundo streaming más visto, con un promedio de entre 50.000 y 60.000 mil personas. Allí todo podía pasar: desde conversar con Susana Giménez, invitar a un médico para que enseñe maniobras de RCP o jugar al poker tomando whisky y fumando un habano. O también viajar a Miami, como ocurrió el año pasado, para entrevistar a Lionel Messi. Una charla que generó tal repercusión, que el ciclo de Occhiato decidió retransmitir parte y “reaccionar en vivo” y generar así una controversia entre los canales de streaming.

Hoy Luzu y Olga compiten, aunque ellos lo nieguen , por las visualizaciones de un público que es bastante volátil, al mejor estilo Telefe y eltrece de los años 90. El debut de este nuevo año, que fue el mismo día y a la misma hora, lo encontró a Occhiato realizando una apertura al mejor estilo ShowMatch con coreografías incluidas y a Granados con la visita de Duki al piso del programa.

Duki, en Olga

La diferencia de estas nuevas temporadas, tanto de Luzu como Olga, radica en que muchas figuras de los medios tradicionales desembarcaron en sus respectivas grillas de programación. Es así que el canal de Granados ahora arranca de 6 a 8 con Paraíso fiscal - Fernando Dente, Luciana Geuna y Noelia Custodio; de 8 a 10, sigue con Sería Increíble - Nati Jota, Eial Moldavsky, Damián Betular y Homero Pettinato, para luego darle paso a Soné que volaba. En el horario de la tarde, de 13 a 16, los lunes conducen los lunes Homero Pettinato, Gimena Accardi y Toto Kirzner en Cuando Eric conoció a Milton; los martes Elizabeth Vernaci y Humberto Tortonese con Generación dorada; los miércoles Yayo Guridi, Caro Pardíaco y Fran Gómez con Se extraña a la Nona y los jueves Mi primo es así con Martín Rechimuzzi, Toto Kirzner y Evelyn Botto. Por su parte, Occhiato sumó a Leandro ‘Chino’ Leunis en Nada que no sepamos, de 13 a 15, junto a Belu Negri, Laila Roth y Agus Benca; y Patria y familia, de 15 a 17, con el periodista Fede Popgold, Lucas Spadafora, Cami Mayan, Anita Espósito y el mediático Guido Süller. Y uno de los platos fuertes de la programación 2024 es la incorporación de Streamaster, lunes y miércoles, de 21 a 23, con Pachu Peña, Pichu Straneo y Nazareno Mottola.

“Uno de los objetivos de Luzu fue generar escuela, darles un micrófono a nuevos comunicadores que los medios tradicionales no le darían un lugar porque necesitan siempre de un nombre. Están Diego Leuco, el Chino Leunis, Pachu Peña, Martín Garabal, pero también tenés comunicadores nuevos como Marti Benza, Manu Dons, Nachito Elizalde, El Trinche, gente que va aprendiendo al lado de los que tienen más experiencia, por eso Luzu no va sólo en busca de figuras, sino potenciales comunicadores”, reconoció Occhiato en diálogo con LA NACIÓN.

Una audiencia esquiva

El impulso que tienen estos formatos se da en un contexto de la diversificación de la oferta de contenidos ante los cambios de hábitos de consumo de las nuevas audiencias. Se sabe que los sub 20 no miran televisión y si consumen algún tipo de contenido relacionado con la pantalla chica no eligen canales de aire. Quizás por eso Telefe pensó en un producto 360 cuando lanzó la vuelta de Gran Hermano o un ciclo histórico como Bailando por un sueño tuvo su streaming complementario que supo integrar al vivo de América.

A caballo del éxito de Occhiato y Granados, aparecieron Blender (un espacio en donde el humor irónico atraviesa todos los temas) y Gelatina, con Pedro Rosemblat, que están más dedicados a la actualidad, y en los últimos meses La Casa, en donde los famosos se confiesan, de la mano de Lizardo Ponce, conductor de Rumis, ciclo estrella de la señal, que ahora sumó un ciclo de entrevistas conducido por Zaira Nara. En el camino quedó Loft Stream, el canal de Cande Molfese y Gaston Soffritti junto a una cantidad de famosos, que cerró a los pocos meses de su lanzamiento por falta de audiencia.

Varios medios tradicionales también apuestan al streaming: Telefe lanzó este lunes un ciclo hecho con once mujeres influencers de distintas disciplinas llamado Hola vos y goza del éxito del público que derrocha Gran Hermano, con un récord de 549.000 usuarios simultáneos y 2.540.000 visualizaciones en la gala de eliminación del reality del domingo 2 de marzo. Eltrece produce una grilla diaria compuesta por un equipo de creadores listos para entretener a los más jóvenes. Entrevistas, juegos y charlas descontracturadas, de 18 a 20, con Viernes Trece, ciclo que inició en 2023 y renovó su segunda temporada, pero este año por partida triple, ya que va lunes, miércoles y viernes. Los influencers Ferbo, Juli Castro, Chopa Montoya y Fausti Bo son los encargados de entretener a la audiencia del canal en las redes. En tanto, los martes y jueves es el turno de Esto es cualquiera con Luli González. Por otro lado, la productora Mandarina Contenidos prepara su propio canal que albergará figuras como Ángel de Brito y Beto Casella.

También DirecTV se metió de lleno con All Access, Espiando la casa, de 11 a 14, de lunes a viernes, conducido por Diego Poggi, Sol Rivas y los exparticipantes del reality Lucía “La Tora” Villar y Ariel Ansaldo, a través de una iniciativa multiplataforma, en donde se puede seguir el día a día de la casa más famosa del país. Raúl Slonimsky, director de Contenidos de Entretenimiento de DirecTV Latin America y productor general de ciclos históricos de la televisión abierta, cree que “el streaming está empezando a revolucionar la industria del entretenimiento audiovisual”. “Estamos en un momento bisagra de la producción, pero estoy convencido que aún es una etapa incipiente”, expresó en diálogo con LA NACIÓN.

Además Slonimsky reconoció: “Al margen del formato, lo que convoca a las audiencias es el contenido de producción propia, el diferencial que cada propuesta pueda ofrecer a los distintos públicos que se van creando. Hoy existen comunidades de fans, seguidores o personas a las que le gusta un determinado tipo de contenido”.

Hay un debate silencioso que estalló , por ahora, puertas adentro de los medios tradicionales. Quienes manejan los canales de TV abierta ven a los streamings como una competencia desleal, ya que comparte la misma torta publicitaria con una inversión mucho menor, y los que están del otro lado no ven a la pantalla chica como un contrincante.

Un estudio realizado por la BBC afirma que el consumo de estas plataformas será algo masivo recién en 2027. El objetivo que tienen los diferentes streamings por delante es demostrar que no son parte de una moda como fueron los videoclubs o las canchas de paddle. A medida que las nuevas tecnologías avanzan, la manera de contar se modifica. Permanecerán en el tiempo los que tengan la solidez suficiente para marcar la diferencia, el resto, como sucede habitualmente, quedarán en el camino guardados en la memoria RAM de los consumidores.