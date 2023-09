escuchar

Durante la entrevista de Lionel Messi con Migue Granados, se dio un sorpresivo gesto que llamó la atención de muchos usuarios. A pesar de ser competencia directa, Nadie dice nada, el programa de Nico Occhiato en Luzu TV, tomó la transmisión de Olga, el canal de streaming por donde se emitió la charla, y los miembros del ciclo reaccionaron en vivo. Después de esto, el propio Migue agradeció a su colega y destacó el ambiente que existe dentro del mundo del streaming.

Durante la mañana del jueves, los ojos de miles de argentinos estuvieron posados sobre Olga. Con la entrevista a Messi, anunciada este miércoles con un divertido video en el que participó Granados, el canal de streaming tuvo récord de audiencia y estuvo en boca de todos.

En ese contexto, sorprendió la medida que tomó Nico Occhiato. Mientras transmitían en simultáneo a través de los canales de Luzu TV, el conductor reconoció la importancia del tema y el trabajo de su colega. En su propio programa, tomó las imágenes de la entrevista y todos los miembros del ciclo reaccionaron en vivo a las declaraciones de Leo.

Luzu TV transmitió la entrevista de Lionel Messi con Migue Granados en Olga Captura

Luego de que concluyó el diálogo y en el cierre de Soñé que volaba, el ciclo de Granados en Olga, el propio Migue agradeció este gesto y tuvo palabras de admiración con sus colegas. “Me emociona de verdad. La diferencia entre lo que es la televisión y lo que es este mundo en el cual habitamos. Nuestros compañeros de Luzu se pusieron a ver nuestra nota”, comenzó tras la emisión del diálogo con Messi.

El gesto de Nico Occhiato con Olga por su entrevista a Lionel Messi y la respuesta de Migue Granados

En esa misma línea, destacó particularmente las palabras de Occhiato: “Nico dijo que iba a ser la mejor nota que le hicieron a Messi”. “Este mundillo está buenísimo porque pasan estas cosas. Se pusieron a ver la nota, a respetarnos y pararon en su exitosa oficina a ver la nota. Eso es hermoso y se re valora. Gracias a los cuatro”, cerró Granados.

Luego de esta declaración, los miembros de Nadie dice nada también le dedicaron unas palabras al tema. El primero fue Occhiato, que se refirió a la competencia y las supuestas declaraciones cruzadas entre figuras de ambos canales: “Siempre son cosas que ninguno dice del otro”.

En ese sentido, Romina “Momi” Giardina remarcó la amistad que tiene con Sofi Morandi, quien hoy forma parte de Soñé que volaba, y el cariño que existe en Luzu TV por Nati Jota, quien tras su paso por el canal pasó a conducir Sería Increíble en Olga.

A continuación, el conductor del ciclo volvió a tomar la palabra e hizo énfasis en la oportunidad de generar un ambiente distinto al de la competencia que suele existir en la televisión. “Estamos todos marcando algo distinto. Está bueno, desde nuestro lugar por lo menos, que pase eso en los medios de comunicación nuevos que empiezan a nacer, que sea todo más sano”.

Sobre el final del fragmento, Occhiato marcó que en la televisión hay mucha atención sobre lo que hace la competencia: “Es algo que hablábamos con Diego (Leuco) cuando empezó a aparecer todo esto. Tanto él como yo venimos de laburar en medios y es normal. Siempre estás mirando otra cosa. Lo anormal era lo que nos pasaba a nosotros que estábamos solos”.

Por último, destacó que el programa mantuvo grandes niveles de audiencia, incluso antes de transmitir la entrevista de Messi. “Éramos 60.000 y antes de que pongamos la nota al aire. Hay público para todo y me parece que está buenísimo. Me alegra. Me parece que es histórico lo que hizo Migue y nosotros subirnos a eso es algo que me parece que tiene que pasar”, concluyó.