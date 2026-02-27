RAM acompañó una edición récord del Enduro del Verano en Villa Gesell
La marca de pick-ups premium acompañó como vehículo oficial el Enduro del Verano FIM Sand Races World Cup, que reunió a 130.000 personas en Villa Gesell y volvió a posicionarse entre las competencias sobre arena más convocantes del mundo.
- 3 minutos de lectura'
En un escenario de máxima exigencia mecánica y deportiva, RAM tuvo una participación destacada en la edición 2026 del Enduro del Verano, donde acompañó la competencia como vehículo oficial.
La presencia de la marca no fue un gesto aislado: se integró a un entorno que refleja de manera directa los atributos que históricamente definen a sus pick-ups, como la robustez, la confiabilidad y la performance en condiciones extremas.
La cita, que se desarrolló del 20 al 22 de febrero, convocó a más de mil pilotos y a unas 130.000 personas, que colmaron las dunas y los alrededores de la Ruta 11. En ese marco multitudinario, la arena volvió a convertirse en el terreno ideal para poner a prueba máquinas y resistencia humana, con jornadas atravesadas por el rugir constante de los motores.
Para RAM, formar parte de este tipo de competencias implica reforzar su posicionamiento dentro del universo del off-road y del deporte motor. Como vehículo oficial, acompañó la logística y el desarrollo general del evento, en una carrera donde cada detalle técnico cuenta y donde la exigencia del terreno no admite improvisaciones.
La edición 2026 volvió a ofrecer una agenda deportiva amplia: Supercross con duelos nocturnos en trazados técnicos; Súper ATV, con el protagonismo de los cuatriciclos más potentes; el Mini EDV, espacio dedicado al semillero del motociclismo; y exhibiciones de freestyle que aportaron espectáculo aéreo entre las mangas principales. La competencia central, en tanto, mostró un alto nivel internacional tanto en motos como en cuatriciclos. Con un despliegue organizativo que incluyó más de 700 efectivos de seguridad y un equipo médico de alta complejidad, el evento volvió a demostrar su escala global y su impacto regional.
En ese contexto, la participación de RAM —marca perteneciente al grupo Stellantis— se inscribe dentro de una estrategia más amplia de presencia en los principales eventos del calendario deportivo vinculados a la aventura y al desempeño en terrenos desafiantes.
Al acompañar una competencia que exige potencia, resistencia y confiabilidad en cada tramo, la marca consolidó su cercanía con una comunidad que valora el rendimiento en condiciones reales. En la arena de Villa Gesell, RAM volvió a asociar su identidad con un escenario que sintetiza el espíritu del off-road: exigencia, técnica y carácter.
________________________________________________________
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
- 1
El CEO de Breitling se reunió con Milei y confirmó la apertura de su primera boutique en la Argentina
- 2
10 autos usados que se consiguen por menos de $15 millones en febrero 2026: uno por uno, por marca y modelo
- 3
El Gobierno otorga un refuerzo extraordinario a la Ayuda Escolar de Anses 2026
- 4
El Colegio de Abogados le contestó a Chiqui Tapia: “la declaración indagatoria es un acto procesal esencial”