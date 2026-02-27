RAM acompañó una edición récord del Enduro del Verano en Villa Gesell

En un escenario de máxima exigencia mecánica y deportiva, RAM tuvo una participación destacada en la edición 2026 del Enduro del Verano, donde acompañó la competencia como vehículo oficial.

La presencia de la marca no fue un gesto aislado: se integró a un entorno que refleja de manera directa los atributos que históricamente definen a sus pick-ups, como la robustez, la confiabilidad y la performance en condiciones extremas.

RAM acompañó el desarrollo logístico de una competencia que combinó Supercross, Súper ATV, Mini EDV y exhibiciones de freestyle ante un público masivo.

La cita, que se desarrolló del 20 al 22 de febrero, convocó a más de mil pilotos y a unas 130.000 personas, que colmaron las dunas y los alrededores de la Ruta 11. En ese marco multitudinario, la arena volvió a convertirse en el terreno ideal para poner a prueba máquinas y resistencia humana, con jornadas atravesadas por el rugir constante de los motores.

Para RAM, formar parte de este tipo de competencias implica reforzar su posicionamiento dentro del universo del off-road y del deporte motor. Como vehículo oficial, acompañó la logística y el desarrollo general del evento, en una carrera donde cada detalle técnico cuenta y donde la exigencia del terreno no admite improvisaciones.

Más de 700 efectivos de seguridad y un amplio operativo sanitario formaron parte del despliegue organizativo.

La edición 2026 volvió a ofrecer una agenda deportiva amplia: Supercross con duelos nocturnos en trazados técnicos; Súper ATV, con el protagonismo de los cuatriciclos más potentes; el Mini EDV, espacio dedicado al semillero del motociclismo; y exhibiciones de freestyle que aportaron espectáculo aéreo entre las mangas principales. La competencia central, en tanto, mostró un alto nivel internacional tanto en motos como en cuatriciclos. Con un despliegue organizativo que incluyó más de 700 efectivos de seguridad y un equipo médico de alta complejidad, el evento volvió a demostrar su escala global y su impacto regional.

En un entorno de máxima demanda mecánica, RAM reforzó su vínculo con el universo del off-road.

En ese contexto, la participación de RAM —marca perteneciente al grupo Stellantis— se inscribe dentro de una estrategia más amplia de presencia en los principales eventos del calendario deportivo vinculados a la aventura y al desempeño en terrenos desafiantes.

Al acompañar una competencia que exige potencia, resistencia y confiabilidad en cada tramo, la marca consolidó su cercanía con una comunidad que valora el rendimiento en condiciones reales. En la arena de Villa Gesell, RAM volvió a asociar su identidad con un escenario que sintetiza el espíritu del off-road: exigencia, técnica y carácter.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.