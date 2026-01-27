Un trámite menos al comprar un 0km: así es el nuevo sistema de entrega de autos con peaje electrónico

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) puso en marcha la campaña “Tu 0km sin barreras”, una iniciativa novedosa que se suma al proceso de entrega de los vehículos nuevos en todo el país. Desde la segunda quincena de enero de 2026, los autos 0km entregados por concesionarios oficiales salen a la calle con el sistema de peaje electrónico TelePASE ya instalado y habilitado.

La medida, desarrollada en articulación con Autopistas Urbanas SA (AUSA), busca acompañar la transformación del sistema de peajes en la Argentina y, al mismo tiempo, simplificar la experiencia de los usuarios, eliminando gestiones posteriores que hasta ahora eran obligatorias.

Según explicaron desde ACARA, el objetivo es convertir la entrega del vehículo en una experiencia de movilidad integral, donde la tecnología acompañe al conductor desde el primer uso. De este modo, el cliente recibe su auto listo para circular por autopistas y accesos con cobro automático, sin filas, sin efectivo y sin trámites adicionales.

Qué beneficios tiene para los usuarios

La incorporación del TelePASE desde la entrega del 0km introduce una serie de ventajas prácticas:

Ahorro de tiempo: permite pasar por los peajes sin detenerse y evita las filas en cabinas manuales.

permite pasar por los peajes sin detenerse y evita las filas en cabinas manuales. Gestión 100% digital: el usuario puede controlar consumos, facturación y medios de pago desde la web o aplicaciones móviles.

el usuario puede controlar consumos, facturación y medios de pago desde la web o aplicaciones móviles. Mayor seguridad vial: reduce las detenciones bruscas y maniobras riesgosas en zonas de cobro.

reduce las detenciones bruscas y maniobras riesgosas en zonas de cobro. Sin costos fijos: el sistema no tiene cargos de mantenimiento; se paga únicamente por el uso.

el sistema no tiene cargos de mantenimiento; se paga únicamente por el uso. Flexibilidad de pago: el TelePASE puede vincularse a tarjetas de crédito o a billeteras virtuales con dinero en cuenta.

Además, el sistema tiene alcance federal. El mismo dispositivo permite circular por todas las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, los accesos Norte, Oeste y Riccheri, y por las principales rutas nacionales del país, incluyendo corredores clave como Autopistas del Sol, Autopistas del Oeste, Corredores Viales, Caminos de las Sierras y la autopista Rosario–Santa Fe, entre otros.

El dispositivo será necesario al ingresar a cualquier red de autopistas del país, evitando recargos, trámites posteriores o infracciones en sistemas Free Flow.

Un sistema pensado también para el interior del país

Desde ACARA remarcan que el TelePASE es único y nacional, por lo que resulta especialmente útil para usuarios del interior. Aunque en su ciudad no haya peajes electrónicos, el dispositivo será necesario al ingresar a cualquier red de autopistas del país, evitando recargos, trámites posteriores o infracciones en sistemas Free Flow que hacen multa.

En las autopistas inteligentes sin barreras físicas, no contar con el TelePASE activo implica un pago posterior más costoso y la pérdida de acceso a las vías rápidas.

Activación simple y definitiva

El dispositivo se adhiere y habilita en el momento de la entrega del vehículo. El personal del concesionario no vincula al medio de pago elegido, sino que lo lleva a cabo el usuario. Una vez configurado, el sistema queda listo para usar desde el primer viaje.

El TelePASE está asociado a la cuenta del usuario y no al vehículo de manera permanente. En caso de venta del auto, puede darse de baja fácilmente desde la web o la app correspondiente, o bien transferirse la titularidad mediante un trámite simple.

El sistema también está disponible para motocicletas, con un dispositivo adaptado que se coloca en la óptica delantera y permite pasar por los carriles exclusivos sin necesidad de detenerse.

La medida alcanza a concesionarios oficiales de todo el país y apunta a agilizar la circulación desde el primer uso del vehículo.

Un nuevo estándar en la entrega de autos

Con esta iniciativa, ACARA apunta a establecer un nuevo estándar de servicio en el mercado automotor, integrando soluciones de movilidad al proceso de entrega del 0km. La campaña se inscribe en el avance del modelo Free Flow en la Argentina, que ya muestra altos niveles de adopción en la Ciudad de Buenos Aires y avanza hacia una implementación más amplia en rutas y accesos del país.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.