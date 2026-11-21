Finalmente, Tesla llegó a la Argentina. La marca creada por Elon Musk arribó al país con dos propuestas y distintas configuraciones. En una primera etapa, venderá el SUV Model Y y el sedán Model 3, cuyas entregas están previstas para 2027.

Su lanzamiento tuvo lugar en La Boca, donde show de tango mediante y la presencia de varias figuras del empresariado y la política argentina, la marca se presentó en sociedad. A figuras como Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos en el país y Horacio Marín, CEO de YPF, se sumó la del propio Javier Milei.

El presidente Javier Milei encabezó un discurso en la llegada de Tesla a la Argentina Presidencia

Luego de que Joquín Lizarralde, Country Manager de Tesla Argentina, explicara las características de los modelos presentados, el Presidente encabezó un discurso donde habló de políticas económicas anteriores y los cambios experimentados en el sector durante los últimos años.

“Durante décadas la Argentina vivió detrás de su propia cortina de hierro por perseguir teorías económicas obsoletas. Nos cerramos al mundo y vimos pasar el progreso desde afuera. De ser la punta de lanza de Sudamérica, vimos cómo nuestros vecinos nos superaban uno a uno”, comenzó Milei.

“Nosotros defendemos el modelo de la libertad, que las marcas compitan con mayores productos y precios, y eso permite que la producción nacional se especialice y exporte, porque la competencia ordena y baja los precios”, reforzó.

Tesla realizó una filmación en las calles y autopistas de la Ciudad de Buenos Aires

En ese aspecto, recordó las inversiones anunciadas por automotrices como Renault (340 millones de euros para fabricar la pickup Niagara), Volkswagen (US$580 millones para la nueva Amarok) y Toyota (US$1341 millones para una nueva planta y la camioneta Tacoma, además de la renovación de la Hilux).

“Abrimos la economía, eliminamos el impuesto PAIS y derogamos los impuestos internos a los autos, y empezamos a llegar autos que solo veíamos en Brasil y Uruguay”, destacó.

Al respecto, enfatizó: “Un producto innovador trae inversión, crecimiento, puestos de trabajo y una elevación general del nivel de vida. Tesla es un ejemplo puntual, pero ilustra el cambio que queremos traer. El talento está, solo faltaba correr al Estado del medio”.

Elon Musk brindó unas palabras por videoconferencia Presidencia

Tras sus palabras, se unió al evento por videoconferencia Elon Musk. El empresario dirigó unas pocas palabras al público presente y se limitó a agradecer al Gobierno argentino y manifestarle a los potenciales clientes que “disfruten los autos”.

Milei, conmovido por la comunicación con Musk, tomó la palabra nuevamente para remarcar que “la gente que hace no suele hablar mucho”. “Pero quiero expresar mi alegría y felicidad porque llegue Tesla a la Argentina”, cerró.

Los autos de Tesla en el país: equipamiento y precios de los Model 3 y Model Y

El Model 3 Rear-Wheel Drive cuesta US$41.590 (o $64.859.605). Tiene tracción trasera, 534 km de autonomía WLTP declarada y admite hasta 175 kW de recarga rápida. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos y alcanza 201 km/h.

En lo que respecta a sus dimensiones, mide 4,72 metros de largo, 2,09 de ancho con los espejos desplegados y 1,44 de alto. Tiene cinco plazas y la marca declara 682 litros de espacio de carga total.

Tesla Model 3 en la Argentina

De serie trae llantas de 18 pulgadas, techo panorámico de vidrio, faros LED con luces altas adaptativas y apertura eléctrica del baúl manos libres. En el interior, una pantalla táctil central de 16 pulgadas es la gran protagonista ya que concentra prácticamente todas las funciones del vehículo. Tiene tapizado con inserciones textiles, butacas delanteras y volante calefaccionados, audio de siete parlantes, dos cargadores inalámbricos para celulares y tres puertos USB-C.

Por US$47.090 ($73.436.855), el Premium Long Range conserva la tracción trasera y eleva la autonomía a 750 km de autonomía declarada con las llantas de 18 pulgadas de serie. Con las opcionales de 19″, la cifra baja a 691 km. El 0 a 100 km/h baja a 5,2 segundos y la potencia máxima de recarga sube a 250 kW.

Por su parte, el Performance cuesta US$54.590 ($85.133.105). Es el único de la gama inicial con dos motores y tracción integral. Entrega 460 HP, tiene 571 km de autonomía y admite hasta 250 kW de recarga rápida. Alcanza 262 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 3,1 segundos según la medición de Tesla. Incorpora amortiguadores adaptativos de control electrónico, frenos de mayor tamaño, llantas de 20 pulgadas y un alerón de fibra de carbono. En el interior suma butacas deportivas y un sistema de audio de 15 parlantes, incluidos dos subwoofers. El modo pista permite ajustar el control de estabilidad y la intensidad del frenado regenerativo.

El Model Y Premium Rear-Wheel Drive cuesta US$44.590 ($69.538.105). Tiene tracción trasera, 466 km de autonomía WLTP y admite hasta 175 kW de recarga rápida. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y alcanza 201 km/h.

El modelo mide 4,79 metros de largo, 2,13 de ancho con los espejos desplegados y 1,62 de alto, con cinco plazas y 167 mm de despeje. La segunda fila se reclina y se pliega eléctricamente para ampliar el espacio de carga hasta 2138 litros.

Tesla Model Y

Viene con llantas de 19 pulgadas, techo panorámico de vidrio, portón eléctrico manos libres y barras de luces LED. El interior tiene una pantalla táctil de 16 pulgadas adelante y otra de 8 atrás. Las butacas delanteras son calefaccionadas y ventiladas. La segunda fila también tiene calefacción y el volante se regula eléctricamente. El equipamiento incluye audio de nueve parlantes, dos cargadores inalámbricos y cinco puertos USB-C.

El Premium Long Range cuesta US$50.590 ($78.895.105). Con la misma tracción trasera y el mismo equipamiento de confort, la autonomía sube a 661 km y la potencia máxima de recarga llega a 250 kW. El 0 a 100 km/h baja a 5,6 segundos. Las dos versiones ofrecen llantas de 20 pulgadas como opcional.

Además, tanto el Banco Santander como el Comafi anunciaron opciones de financiación para adquirir las unidades recién llegadas. Como se mencionó anteriormente, la entrega está prevista para inicios de 2027, pero las operaciones puede comenzarse ahora.