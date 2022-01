Test drive: Chevrolet S10 LS, con mucho empuje para trabajar

Las pickups están entre los vehículos que más se venden en nuestro país. Gran territorio, tareas rurales, mineras, petroleras y otras en lugares de difícil circulación, menor pago de impuestos, versatilidad de uso y varias ventajas más (como que la Argentina es un polo productivo de este tipo de vehículo) hacen que las chatas sean, por un lado, un objeto de deseo para muchos usuarios que apuntan a la movilidad diaria y el esparcimiento, y por otro, una herramienta de trabajo indispensable.

Para los primeros, las gamas de pickups cuentan con versiones híperequipadas (mejor que muchos autos) para brindar confort y seguridad; para los segundos, modelos más robustos, simples y listos para el maltrato cotidiano.

Entre estos últimos se inscribe la Chevrolet S10 LS, que ya habíamos probado en febrero del año pasado, pero a la que ahora la exigimos más en su terreno: ruta, caminos de tierra y muchos kilómetros.

Se trata de la entrada de gama con cabina doble de la pickup que se fabrica en Brasil (donde el uso de estos vehículos es tan o más intenso que en la Argentina) y la versión más enfocada a las aplicaciones laborales; por lo tanto, cuenta con un equipamiento base, pero suficiente para largas jornadas al volante. Pero cuenta con una ventaja sustancial respecto a sus competidores directos: mientras que la Toyota Hilux DX tiene motor 2.4 L de 150 CV, la Ford Ranger el Puma 2.2 L de 160 CV y la VW Amarok Trendline 2.0 L ofrece 140 CV, la Chevrolet S10 LS cuenta con el mismo motor del resto de la gama S10: turbodiésel 4 cilindros en línea 2.8 L, 16 válvulas con inyección directa más turbocompresor de geometría variable, que entrega una potencia de 200 CV a 3600 rpm y un torque de 440 Nm (44,9 kgm) a 2000 rpm, que se combina con una caja de velocidades manual de 6 marchas y tracción trasera simple (4x2).

Mecánica

Motor: turbodiésel

Cilindros: 4 en línea

Cilindrada (cc): 2776

Compresión: 16,5:1

Válvulas: 16

Potencia: 200 CV a 3600 rpm

Par (kgm/rpm): 44,9/2000

Caja: manual de 6 marchas

Tracción: trasera

Las curvas de potencia y par hacen que desde las 2000 rpm, la S10 empuje con decisión y sin ningún tipo de diésel lag, en lo que ayuda en forma inestimable el excelente escalonamiento de la caja manual, que aporta mucha fuerza “de abajo” y buena velocidad “arriba”; por eso, acelera de 0 a 100 km/h en 10,6 s; 0-400 m en 17,4 s; 0-1000 m en 32,4 s y recupere de 80 a 120 km/h en 7,2 s (en 4ta. marcha). Todo con un consumo urbano de 12,5 L/100 km, mientras que en ruta rindió 7,3 L/100 km a 90 km/h y 10,2 L/100 km a 120 km/h.

Con dicho nivel de potencia, torque y performance, esta S10 además ofrece mucha capacidad para cargarla con hasta una tonelada (la suspensión trasera se configura con los clásicos elásticos semielípticos) o para engancharle un remolque (está homologada para arrastrar uno con frenos de hasta 3500 kg y redondea un Peso Bruto Total Combinado, es decir con un arrastre, de 6000 kg). Todo el conjunto transmite mucha robustez y resistencia, pero esto no implica incomodidad. Por el contrario, esta S10 va muy firme en el asfalto y en la tierra, y lo que es mejor no manifiesta “zapateos” en el tren trasero con la caja de carga vacía.

Esta última tiene dimensiones generosas y no está limitada por ningún tipo de barra o protector de cabina. Mide 1,484 m de largo; 1,534 m de ancho máximo y 1,122 de ancho entre los pasarruedas, y 46,6 cm de alto, por lo que ofrece un volumen de 1,061 m3.

Dimensiones y capacidades

Largo: 5,356 m

Ancho: 1,874 m

Alto: 1,791 m

Distancia entre ejes: 3,096 m

Capacidad de la caja: 1,061 m3

Capacidad del tanque: 76 L

Peso Bruto Total Combinado (PBTC): 6000 kg

Para circular fuera del asfalto cuenta con un buen despeje (215 mm) y con una dirección rápida y precisa con asistencia eléctrica, la misma que el resto de la gama. Esto ofrece un diámetro de giro de 12,7 m, por lo que no es difícil maniobrar a baja velocidad ya sea de frente o de “culata” con esta S10 LS. Como se dijo, tiene un muy buen equilibrio entre comportamiento dinámico y confort de marcha: se muestra franca en las trayectorias y las suspensiones absorben bien los desniveles del camino. Para ayudarnos cuenta con controles de estabilidad (ESC), tracción (TCM) y de balanceo de tráiler (TSC), y asistente de partida en pendiente (HSA). Con una dotación de frenos delanteros a discos ventilados con pinzas flotantes y traseros de tambor, frena en forma consistente, solo necesita 46 metros para detenerse de 100 km/h a 0. Además, cuenta con ruedas para la batalla: llantas de acero y neumáticos 245/70 R16″ (con auxilio de idéntica medida).

Al volante 22-01-22

En el interior no hay grandes lujos (no tiene pantalla táctil, por ejemplo), pero tampoco falta el equipamiento de confort y seguridad necesarios para trabajar con comodidad: aire acondicionado, radio AM/FM con Bluetooth y puerto USB, computadora de viaje, levantavidrios eléctricos en todas las puertas, cierre centralizado, seis airbags (frontales, laterales y de cortina), ganchos de anclaje Isofix en el asiento trasero para SRI de niños y no mucho más. Sin embargo, a pesar que la columna de dirección es fija (no se regula en altura ni en profundidad), la posición de manejo es cómoda y típica de una pickup: alta y con buena visibilidad. El habitáculo ofrece buen espacio también en el asiento trasero, en el que dos adultos (y hasta un tercero si el viaje no es muy largo) se pueden acomodar con bastante comodidad.

Si bien sobre la Chevrolet S10 parecen pesar algunos prejuicios, lo cierto es que se trata de una pickup muy rendidora, confiable y, como se dijo, la más potente para exigirla en el trabajo diario. Precio: $4.373.900.