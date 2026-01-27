Test drive, clínicas de manejo y un esperado anuncio: las propuestas de una automotriz para este verano

PINAMAR-. Entrado el mes de enero, las propuestas de las automotrices en la costa se vuelven el principal atractivo para los turistas de verano. La clave radica no sólo en las experiencias para fanáticos de los autos, con propuestas offroad y actividades al aire libre sino también para familias, con opciones diversas para todos los gustos.

En ese marco, Ford inauguró el “Ford Summer 2026″ con stands tanto en Pinamar como en Cariló. La jornada de prensa, a la que asistió LA NACION, incluyó manejo en arena junto con expertos offroad como Federico Villagra (ex corredor del Dakar) y un amplio portfolio de vehículos de la marca a disposición como Bronco V6, Ranger Raptor V6, F150 Tremor V8 y más.

Se trató de una experiencia en un campo privado destinado a este tipo de pruebas, con la posibilidad de probar las virtudes de cada uno de los modelos en trayectos desafiantes.

Hubo espacio para testear algunos modelos de la marca Ford Argentina

Sin embargo, la estrella de la travesía fue el Everest. Ford había mostrado al SUV en la última temporada de verano y lanzado oficialmente en 2025. Se trata de una unidad que se incorporó de lleno en el segmento D y que equipa, entre una amplia variedad de características tecnológicas, de seguridad y confort, un motor naftero EcoBoost 2.3L turbo de cuatro cilindros e inyección directa que eroga 300 CV de potencia y 446 Nm de torque. Se asocia a una caja automática de diez velocidades y un sistema de tracción integral con tres configuraciones: 4x2, 4x4 alta y 4x4 baja con reductora.

Eso, junto con seis modos de manejo (fue utilizado el “Arena”), presentan a una unidad que se comportó de gran manera en un terreno que tuvo sus momentos de complejidad, donde las configuraciones seleccionadas respondieron e hicieron del trayecto un paseo muy disfrutable.

Se llevó a cabo una prueba técnica que tuvo trepadas, largos recorridos por la arena con rumbo al faro Querandí, icónica postal de la zona.

El cierre estuvo a cargo de LN 104.9 + Música Ford Argentina

El cierre del evento tuvo lugar en Pinamar Norte, donde la marca tiene presentados sus modelos más offroad y distintas propuestas gastronómicas. La noche culminó con la presencia de LN 104.9 + Música, donde los conductores Leo Rodríguez y Martina Soto Posse hicieron un repaso de la trayectoria de Soda Stereo y sus influencias internacionales que marcaron su sonido e historia.

La sorpresa, a su vez, fue una entrevista exclusiva con Charly Alberti, quien compartió anécdotas personales y del grupo, hitos que convirtieron a Soda Stereo un ícono global y algunos planes a futuro. En ese contexto, desde Ford anunciaron que serán sponsor oficial del regreso de la banda, que empezará el 21 de marzo en el Movistar Arena con su gira “Ecos”.

Charly Alberti, baterista de Soda Stereo, junto con Leo Rodríguez, conductor de LN 104.9 + Música Ford Argentina

En cuanto a las actividades de verano, el espacio de Cariló estará abierto hasta el 1° de marzo de 17 a 00hs en la esquina de Av. Divisadero y Cerezo. Allí, se podrá conocer en detalle la oferta completa de vehículos de la marca.

En Pinamar, ubicado en Av. Libertador y Poseidón, se exhibe la gama de Ranger, Ranger Raptor, F-150 Raptor, F-150 Tremor y Maverick Tremor todos los días de 10 a 19hs hasta el próximo 17 de febrero. En el lugar se pueden hacer test drives, clínicas de manejo y travesías nocturnas. Hay música por la noche, espacio de cowork y zonas de descanso.