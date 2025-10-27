El SUV híbrido que busca destacar por el diseño y dominar su segmento en la Argentina

El DS 3 es uno de los modelos más exitosos de la marca de lujo del Grupo Stellantis en nuestro país. Es que desde su introducción en 2017 como sucesor del consagrado Citroën DS 3, siempre tuvo una muy buena repercusión entre ese público que no buscaba un auto chico convencional, sino uno que ofreciera una buena mecánica y un diseño moderno y rupturista.

Hoy ya transitando la tercera generación (en esta última paso de ser hatch a SUV), hace unos meses se presentó una actualización del modelo, que se produce en Francia y que se comercializa aquí en un solo nivel de equipamiento, el Étoile, y con una gran novedad: ahora cuenta con una mecánica híbrida ligera. De esta forma, la cartera de HEV de la firma queda conformada por este, más el DS 4 Hybrid y el DS 7 E-Tense. Hacia fin de año se sumará el 100% eléctrico DS N°8.

Vamos a la evaluación: estéticamente no hay demasiadas diferencias con la última variante del DS 3 que llegó al país. De ahí que siga siendo uno de los modelos más atractivos de los que circulan por nuestras calles.

Largo: 4,118 m

Ancho s/c espejos: 1,988/1,802 m

Alto: 1,534 m

Distancia entre ejes: 2,845 m

Capacidad del baúl: 350 L

Capacidad del tanque: 44 L

Peso: 1297 kg

Neumáticos: 215/55 R18”

A simple vista queda claro que se aplicó el lenguaje de diseño que la marca implementó en su gama. Así, tenemos el frente dominado por la parrilla ancha y alta y que está realzada con puntas de diamante en negro brillante. Aparecen, asimismo, los característicos DS Wings que unen la grilla con los faros (con tecnología del Matrix LED Vision), las DRL de dos filas verticales y el paragolpes redondeado.

De costado resaltan las nuevas llantas de 18”, las clásicas manijas en cromado que se esconden en la carrocería, el detalle de la puerta que se mete en las ventanillas traseras y el techo lanzado que remata en la aleta de tiburón.

El interior también sigue igual, con esos detalles tan DS como las teclas de los levantacristales rodeando la selectora, la pantalla flotante, las salidas de aire en forma de rombo, etcétera. Pero si hay un agregado de equipamiento y entonces encontramos climatizador automático digital, encendido automático de luces, limitador y regulador de velocidad, butacas delanteras calefaccionadas, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara 360º, cargador inalámbrico de celulares y sistema multimedia con pantalla táctil de 10,3”, que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay mediante cable por USB o Bluetooth. También cuenta con el DS Iris System, el ecosistema de información totalmente personalizable que cuenta con asistente personal en la pantalla y reconocimiento de voz.

Más equipamiento para el DS 3 Hybrid

Los componentes de seguridad incluyen frenos con ABS y EBD, controles de estabilidad y tracción, detector de subinflado de neumáticos, freno automático de emergencia con ayuda en caso de emergencia, 8 airbags y fijación para sillas infantiles Isofix, a lo que suma algunos elementos del paquete DS Drive Assist, como control de velocidad crucero adaptativo, asistente de franqueo involuntario activo de carril y monitor de punto ciego.

Le queda bien

Lo que impulsa a este DS 3 es un sistema híbrido suave compuesto por un bloque turbonaftero 1.2 L de 3 cilindros y 12 válvulas, que desarrolla 136 CV a 5500 rpm y 23,4 kgm de par desde 1750 rpm, al que se suma otro eléctrico (acoplado a la transmisión) que produce 21 kW (28 CV) y 55 Nm para lograr una potencia combinada de 145 CV. La caja es la automática e-DCS6 de doble embrague y 6 velocidades y la tracción es delantera.

El ciclo del propulsor es tipo Miller (generalmente los híbridos usan Atkinson o Miller) lo que tiende a mejorar el rendimiento y disminuir el consumo de combustible y las emisiones.

La regeneración de la batería (de iones de litio y con una capacidad de 0,9 kW) se da automáticamente mientras se conduce, tanto en las fases de desaceleración como durante el frenado (se aprovecha la energía que se pierde en esas dos instancias y se envía a la batería).

Motor: turbonaftero

Cilindros: 3 en línea

Válvulas: 12

Cilindrada: 1199 cc

Potencia: 136 CV a 5500 rpm

Torque: 23,4 kgm desde 1750 rpm

Motor: eléctrico

Potencia: 21 kW (28 CV)

Potencia combinada: 145 CV

Caja: automática de 6 marchas y doble embrague

Tracción: delantera

Batería: 0,9 kW

El motor ofrece la potencia de manera lineal y progresiva y la disponibilidad del torque a bajas revoluciones, lo que garantiza muy buenas respuestas ante las demandas del acelerador. La caja, en tanto, tiene un funcionamiento suave y delicado y el paso de marchas es realmente rápido e imperceptible.

En cuanto a la conducción, se comporta básicamente como cualquier híbrido convencional: por momentos funciona solo en modo eléctrico (hasta un kilómetro a bajas velocidades, en el arranque, etcétera), con el naftero o con ambos (cuando se lo exige).

Yendo a la performance, acelera de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 6 y alcanza una velocidad máxima de 204 km/h (declarada por el fabricante). Las mediciones de consumo dieron valores realmente muy austeros: gastó 7,4 l /100 km en uso mixto.

Varias veces hemos ponderado la facilidad con la que este modelo se mueve en el tránsito urbano, donde ofrece una comodidad realmente notable (no solo tiene un buen perfil de neumáticos, sino que la calibración de las suspensiones también fue muy pensada y la insonorización de la cabina es óptima).

Por otra parte, se muestra muy firme y estable en todas las condiciones de conducción, sin que se noten movimientos o rolidos de la carrocería. El precio sugerido es de US$53.500.