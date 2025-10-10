Así es el test drive de uno de los pocos SUV que viene de Japón

Otra de las marcas que siguen con la actualización de sus carterases Subaru. Ahora, acaba de lanzar la sexta generación del Forester, su SUV para el Segmento C que se fabrica en Japón y que tiene la particularidad de ofrecer dos tipos de mecánica: naftera e híbrida (por primera vez en la Argentina).

De la mano de Inchcape, el importador oficial en nuestro país, está disponible en dos niveles de equipamiento: XS, sólo naftero, y Limited, naftero o híbrido.

El Forester es uno de los modelos más exitosos de la marca japonesa gracias a su bien ganada fama de ser un vehículo confiable, cómodos y casi indestructibles (basta ver la cantidad de modelos de los años 90 que aún se ven por la calle para confirmarlo). Su éxito, además, tiene que ver con que es un coche familiar con probadas capacidades off-road (no por nada, sus principales mercados son los que tienen caminos complicados, como Rusia, Canadá, Estados Unidos o Australia).

Fiel a su origen oriental, no muestra grandes cambios en el diseño exterior, y apenas aparecen algunos detalles renovados. Lo mismo sucede en el interior, donde mantiene la misma disposición, el amplio espacio y la sobriedad característica.

El equipamiento destacado incluyeasientos tapizados en tela o cuero, butacas delanteras con regulación eléctrica, techo panorámico, rieles en el techo, GPS, sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay que se maneja desde una pantalla vertical de 12,3”, tablero digital de 12” y etcétera.

El Subaru All New Forester mantiene la excepcional tracción integral S-AWD

Con la confiabilidad de siempre

En cuanto a la mecánica, ambas comparten el clásico motor bóxer de 4 cilindros, 16 válvulas y 2.5 L, que en el caso de la variante atmosférica entrega 185 CV a 5800 rpm y 247 Nm de par a 3700 rpm. En la híbrida, en tanto, ofrece el bloque e-Boxer de 164 CV a 5600 rpm y 212 Nm a 4000 a lo que se suma otro eléctrico que genera 90 CV y 276 Nm para lograr una potencia combinada de 194 CV (no fue informado el torque). Las dos tienen la misma caja automática tipo CVT (de variador continuo) con 8 marchas simuladas en la naftera y 6 en la híbrida, y para ambas la tracción es la integral permanente simétrica (S-AWD).

La variante HEV cuenta con la nueva tecnología Strong Hybrid que optimiza el consumo y reduce las emisiones. Esta alternativa responde a la creciente demanda de opciones más sustentables, sin resignar potencia ni prestaciones y significa el ingreso de la marca en la electromovilidad.

Por otra parte, todas vienen de serie con el excepcional sistema de asistencias a la conducción (ADAS) EyeSight, compuesto por cámaras y radares que van monitoreando en tiempo real lo que sucede en el entorno del vehículo. Y entre los elementos destacados que ofrece se encuentran frenado autónomo de emergencia previo a la colisión, control de velocidad crucero adaptativo, gestión del acelerador previo a la colisión, aviso de arranque del vehículo precedente, advertencia de salida involuntaria de carril y advertencia de vaivén en el carril con corrección de volante.

A esto suma 8 airbags, controles de estabilidad y tracción, sensor de presión de neumáticos, sistema de monitorización de conductor, frenado automático en reversa, sistema de detección trasera de vehículos, monitor del punto ciego y alerta de tráfico trasero cruzado. Sin duda, de los más completos del mercado.

Los precios:

Forester 2.5 AWD CVT XS ES: US$48.500

Forester 2.5 AWD CVT Limited ES: US$55.500

Forester 2.5 Hybrid AWD CVT Limited ES: US$63.500

La garantía es por cinco años o 100.000 kilómetros. La garantía es por 5 años o 100.000 km.