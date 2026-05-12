Estos son los 10 SUV más baratos en mayo

La industria automotriz acumuló en el primer cuatrimestre de este año 205.114 patentamientos de vehículos 0km, lo que representó una caída del 5,7% en comparación con los primeros cuatro meses del año pasado, cuando se habían registrado 217.500 unidades, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En ese contexto, y con el objetivo de sostener el nivel de actividad e incluso superar los registros previos, varias automotrices optaron por congelar sus precios, tal como viene ocurriendo en gran parte del mercado, mientras que otras aplicaron aumentos en sus listas, aunque por debajo de la inflación.

Un ejemplo de esta tendencia se observa en el segmento de los Sport Utility Vehicle (SUV) más accesibles, donde sólo cuatro de los diez modelos del ranking registraron subas de precio, configurando así el nuevo listado de los SUV más baratos de mayo (para este ranking se tomó la versión entrada de gama de cada modelo).

JAC S2: US$20.900

US$20.900 Citroën Basalt: $32.590.000

$32.590.000 Chevrolet Spin: $35.116.900

$35.116.900 Nissan Kait: $36.500.000

$36.500.000 Volkswagen Tera: $36.755.250

$36.755.250 Renault Kardian: $37.310.000

$37.310.000 Citroën Aircross: $37.470.000

$37.470.000 Fiat Pulse: $37.430.000

$37.430.000 Chevrolet Sonic: $38.390.900 (nuevo)

$38.390.900 (nuevo) Chevrolet Tracker: $39.159.900

El listado, con la incorporación del Chevrolet Sonic, dejó fuera al nuevo Toyota Yaris Cross, el SUV del segmento B de la marca japonesa, que parte desde los $41.464.000 (mantuvo su precio en relación al mes pasado).

En cuanto a los aumentos, los modelos que ajustaron sus precios fueron el Citroën Basalt (1%), el Citroën Aircross (1,5%), el Fiat Pulse (1%) y el vehículo que continúa liderando el ranking de los SUV más accesibles.

Se trata del JAC S2, un SUV de origen chino que aumentó su precio y pasó a ofrecerse por US$20.900, cuando anteriormente costaba US$19.900. Aun así, gracias a la cotización actual del dólar, continuó posicionándose como la opción más económica del segmento.

JAC S2

En el segundo lugar se mantuvo el Citroën Basalt, un SUV importado desde Brasil que supo liderar este ranking y que actualmente registra un precio de lista cercano a los $32.590.000. Este modelo fue uno de los cuatro que aplicó aumentos: pasó de $32.260.000 a $32.590.000.

Citroën Basalt Pedro Bicudo

El podio lo completa el Chevrolet Spin, el SUV de siete plazas que en mayo de 2026 se comercializa a $35.116.900, ya que se mantuvo el mismo precio respecto del mes anterior.

Chevrolet Spin

En el cuarto lugar se ubicó un rival que acaba de llegar al mercado local: el nuevo Nissan Kait, que continúa el legado del Kicks Play, ya que la nueva generación del modelo se posiciona en un segmento superior. Arribó en tres versiones y la opción de entrada de gama fue informada con un precio inicial desde $36.500.000.

Nissan Kait

Para cerrar el top 5 se mantuvo el Volkswagen Tera. La automotriz alemana no modificó el precio de su modelo que, en su versión menos equipada, es el vehículo más accesible de la marca. Su valor es de $36.755.250, incluso por debajo de la versión más económica del Polo Track.