Una nueva y potente camioneta busca ser la más vendida del mercado argentino

Hace exactamente un año RAM presentó en nuestro país la Rampage, su primera camioneta compacta. La decisión de este desembarco obedecía a tener un producto en un segmento que no para de crecer. Y parece que fue acertada, ya que en menos de un año logró finalizar 2024 como la tercera más patentada y muy cerca de la segunda.

La Rampage es el primer modelo de la marca desarrollado íntegramente en la región, obra del Stellantis Design Center de Sudamérica con la colaboración de diseñadores norteamericanos. Se ubica en la cartera de la firma del carnero por debajo encunde la 1500 y comparte la plataforma Small Wide del Grupo Stellantis con la Fiat Toro, y esta Laramie es la versión intermedia entre la Rebel y la R/T. Veamos cómo es y cómo anda.

Para RAM, Laramie es sinónimo de una estética más elegante. Por eso es que aquí aparecen cromados por doquier: parrilla, bordes de las ventanillas, manijas de puertas, carcasas de los espejos laterales y hasta los emblemas de RAM y el nombre del modelo; los paragolpes, en tanto, son color carrocería. Del mismo modo tiene ópticas con proyectores (full LED), llantas diamantadas de 18′' de dibujo exclusivo, lona marítima en la caja, estribo con detalles metálicos y más.

Largo: 5,028 m

Ancho: 1,886 m

Alto: 1,717 m

Distancia entre ejes: 2,994 m

Despeje: 264 mm

Ángulo de entrada: 25,7°

Ángulo de salida: 25,3°

Ángulo ventral: 23,9°

Capacidad de carga: 750 kg

Capacidad de remolque: 400 kg

Capacidad del tanque: 55 L

Peso: 1915 kg

Neumáticos: 235/60 R18″

Después, encontramos una silueta de proporciones musculosas, con un frente muy voluminoso y líneas más bien clásicas que reafirman que estamos, efectivamente, ante una RAM.

El interior es sobrio, con una calidad de materiales y terminaciones que está por encima de la media. El espacio adelante es amplio, pero en las plazas traseras es demasiado justo para adultos. La posición de manejo es óptima y fácil de hallar, y la visibilidad es buena, aunque hacia atrás está disminuida por la luneta chica y la cola elevada (se ve más la caja que otra cosa).

Suma una gran dotación de confort, dentro de la cual destacan: luz en el compartimiento de carga, dos pantallas (una de 10,3″ del panel de instrumentos full digital y otra de 12,3″ para la central multimedia), cargador inductivo de celulares con salida de aire para refrigerar el aparato, 6 puertos USB (3 tipo C), climatizador bizona, posibilidad de conectar dos dispositivos simultáneamente, cámara de retroceso, sistema de sonido premium Harman Kardon, butacas tapizadas en cuero ecológico (las delanteras son con regulación eléctrica), sensores de estacionamiento traseros… En fin, la lista es larga.

En lo que es seguridad, la carrocería fue reforzada en zonas críticas, y a esto suma una batería de elementos como 9 airbags, anclajes Isofix, controles de estabilidad y tracción, frenos con ABS y EBD (son a discos ventilados en las cuatro ruedas), sistema de mitigación de rolido, asistentes de arranque y descenso en pendiente y más. En cuanto a las ayudas (ADAS) dispone de control de velocidad crucero adaptativo, monitores de punto ciego y de presión de neumáticos, asistente de mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia, mitigador de rolido, etcétera.

Full digital es el interior de la RAM Rampage Laramie

Potente como pocas

Que un vehículo tenga una mecánica que es más potente que la de sus rivales de un segmento superior es una clara muestra de a dónde apunta. De ahí que la gama Rampage fue configurada con el bloque turbonaftero Hurricane 4 de 2.0 L de cilindrada, 4 cilindros en línea y 16 válvulas, que entrega 272 CV a 5200 rpm y 40,8 kgm (400 Nm) de par a 3000 rpm, asociado a una transmisión automática de 9 marchas mientras que la tracción es integral.

La combinación caja-motor es una verdadera joya y es una de las mejores del mercado. ¿Por qué? Porque cuando se la conduce tranquilo en autopista proporciona un andar relajado (a 130 km/h el propulsor gira a unas 1800 rpm) y en ciudad el régimen es mucho más bajo aún. Pero también, cuando se la exige saca a relucir toda la potencia y torque (que es realmente mucha) y muestra reacciones inmediatas y un empuje tremendo… Simplemente espectacular.

Motor: turbonaftero

Cilindrada: 1995 cc

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Potencia: 272 CV a 5200 rpm

Par motor: 40,8 kgm a 3000 rpm

Caja: automática de 9 marchas

Tracción: 4x4

Dirección: asistida eléctricamente

Por otro lado, puede pensarse que por ser una chata robusta puede llegar a ser complicada para moverse en el tránsito, pero lo cierto es que no resulta para nada incómoda; es más, se la siente liviana, ágil y con un gran confort que se lo otorga no solo la excelente insonorización sino que la cabina queda aislada de saltos y golpes que pueden generar baches, cunetas y lomos de burro gracias a las muy buenas suspensiones (McPherson adelante, Multilink atrás, ambas con barra estabilizadora ambas con geometría y calibración específicas para la región), a que la carrocería es autoportante (a la manera de un SUV), y a que los neumáticos poseen un perfil muy acertado (235/60)

Esas características hacen que cuando se la use en ruta muestre un comportamiento dinámico igualmente para resaltar, no obstante muestre cierta tendencia a sacar la trompa en maniobras bruscas y con una capacidad de frenado que podría ser mejor (necesita más de 42 m para detenerse a 0 desde 100 km/h).

La silueta de la RAM Rampage es bien musculosa

Si bien la tracción es 4x4 no es la variante pensada para el off-road pleno (para eso está la Rebel); y no por sus capacidades, sino que la abundancia de detalles es como que no invita a castigarla en el fuera de pista.

Yendo a los números, queda confirmado lo que dicen desde la automotriz: la Rampage es la pickup más potente fabricada en esta parte del mundo, ya que acelera de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 4,6 segundos y la velocidad máxima está limitada de 220 km/h. Realmente destacable.

En cuanto a los consumos registramos un promedio de 10 L/100 km en ruta a 130 km/h constantes y de 13,5 L/100 km en ciudad (un poco excesivo). El precio sugerido al público es de $50.862.000.

Diego Cúneo Por