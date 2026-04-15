Toyota abre un centro que produce una pieza fundamental de su modelo estrella: el Yaris Cross Hybrid

Con una industria automotriz que avanza hacia la electrificación en todos sus segmentos, desde las distintas configuraciones híbridas hasta las propuestas 100% eléctricas, Toyota continúa reforzando su estrategia en la región. En ese contexto, la automotriz, referente en la Argentina por acumular cerca de 50.000 vehículos híbridos vendidos desde 2009, inauguró un centro técnico en Sorocaba, San Pablo, Brasil.

Allí se llevará adelante el ensamblado de baterías para vehículos electrificados. En una primera etapa, estarán destinadas exclusivamente al Toyota Yaris Cross Hybrid, modelo que la marca ya comercializa en la Argentina y que se posiciona como uno de sus principales pilares en esta nueva fase de electrificación.

“Al localizar el ensamblaje de baterías, desarrollamos competencias técnicas en nuestros profesionales y creamos una plataforma para abastecer a toda América Latina”, afirmó Evandro Maggio, presidente de Toyota Brasil.

La planta tendrá una capacidad anual cercana a las 50.000 unidades, lo que permitirá abastecer la demanda regional y también exportar, al tiempo que reduce costos logísticos y mejora la competitividad productiva.

La planta tendrá una capacidad anual cercana a las 50.000 unidades

Las baterías de ion-litio que se ensamblarán en Brasil funcionan en conjunto con el sistema híbrido autorrecargable y no requieren conexión externa. Se alimentan a través del frenado regenerativo y del propio motor a combustión. De esta manera, el sistema prioriza el uso del motor eléctrico a bajas velocidades, lo que permite reducir el consumo y las emisiones sin afectar la autonomía ni el rendimiento, tanto en ciudad como en ruta.

Cómo es el Toyota Yaris Cross

Hasta hace poco, quienes buscaban un modelo de Toyota híbrido por debajo del segmento C no tenían muchas opciones: había que escalar hasta el Corolla Cross. Con la llegada del Yaris Cross, la marca japonesa suma ahora una alternativa electrificada dentro del segmento B, un SUV pensado especialmente para el uso urbano y para aprovechar los bajos consumos que caracterizan a esta tecnología.

El Toyota Yaris Cross se comercializa en cinco versiones

En términos de dimensiones, el Yaris Cross mide 4,31 metros de largo, 1,77 metros de ancho y 1,65 metros de alto, con 2,62 metros de distancia entre ejes, por lo que resulta más chico que el Corolla Cross. El baúl ofrece 400 litros de capacidad en las versiones nafteras y 391 litros en las híbridas, una diferencia mínima que en la práctica resulta casi imperceptible.

El modelo llegó al mercado de la Argentina en cinco versiones, de las cuales dos son híbridas. Estas variantes (XEI y SEG) combinan dos motores: un naftero 1.5 litros de cuatro cilindros y 16 válvulas, con ciclo Atkinson y cadena de distribución, y un motor eléctrico alimentado por una batería de ion-litio de 4,3 Ah, que se recarga automáticamente durante las desaceleraciones o frenadas. En conjunto, esta motorización eroga 111 CV de potencia combinada.

El baúl cuenta con una capacidad de 391 litros en las versiones híbridas

Además, llegan con cuatro modos de conducción (Normal, Eco, Sport y EV 100% eléctrico) y el consumo promedio, según informa la terminal, es de 3,9L/100km en uso mixto; 4,3L/100km en uso extraurbano y 3,3L/100km en ciudad.

En lo que concierne a los precios, estos son los informados por la terminal automotriz para este mes: