Toyota presentó a la nueva Hilux: cuáles son sus cambios y cuándo llegará a la Argentina

Toyota lanzó a nivel mundial la nueva Hilux en Bangkok, Tailandia, e implementará a nivel mundial diversos sistemas de propulsión, incluyendo una alternativa eléctrica (BEV) y más adelante otra eléctrica de pila de combustible de hidrógeno (FCEV). Si bien se presenta como la novena generación, el modelo tendrá una estructura y dimensiones similares al ya conocido en nuestro mercado.

Como parte de sus cambios en el diseño exterior, el frontal incluye nuevos faros afinados unidos por una barra central que luce la inscripción “TOYOTA” en estilo clásico. En la versión eléctrica, el diseño prescinde de la parrilla tradicional e incorpora llantas de aleación específicas. Entre las novedades de todas las versiones se incluyen un nuevo escalón en la plataforma trasera para facilitar el acceso y un estribo lateral rediseñado.

Los nuevos faros afinados unidos por una barra central que luce la inscripción “TOYOTA” Jeroen Peeters

Contará con múltiples opciones de motorización en el mercado europeo, conservando una opción híbrida suave además de la mencionada eléctrica y la de eléctrica de pila de combustible en los próximos años. Además, adoptará solo la carrocería de doble cabina.

En el habitáculo las modificaciones son sustanciales, con una inspiración en el de la nueva Toyota Land Cruiser, mucho más moderno que el de la generación actual. La consola central presenta un nuevo diseño horizontal junto al cuadro de instrumentos de 12,3″ y una pantalla táctil multimedia central de hasta 12,3″.

La palanca de cambios pasa a ser más compacta, sumando un cargador inalámbrico adelante y nuevos puertos USB en la parte trasera de la cabina. Desde la compañía también anunciaron que esta será la primera Hilux equipada con dirección asistida eléctrica, con las ventajas de una maniobrabilidad más sencilla.

En lo que a la seguridad concierne, se ampliaron las características del paquete de seguridad y asistencia a la conducción Toyota T-Mate. El nuevo modelo estará disponible (según la versión y el mercado local) con funciones nuevas, incluyendo una extensión del Toyota Safety Sense. Entre las novedades se incluyen (entre otros) un monitor de punto ciego, asistente de salida segura y cámara de monitorización del conductor.

El sistema de propulsión en la versión 100% eléctrica cuenta con una batería de iones de litio de 59,2 kWh y ejes eléctricos delanteros y traseros que proporcionan tracción integral permanente, con un par motor de 205 Nm en el eje delantero y 268,6 Nm en el trasero. Los datos preliminares previos a la homologación indican una capacidad de carga útil aproximada de 715 kg y una capacidad de remolque de 1600 kg, con una autonomía WLTP de aproximadamente 240 km.

Por otro lado se encuentra la alternativa Mild Hybrid que se introdujo en la gama actual. Complementa el conocido motor de 2.8 litros con un impulsor/generador eléctrico y una batería de iones de litio de 48V. Se mantiene su capacidad de carga de hasta una tonelada y de remolques con frenos de hasta 3500 kg.

Los motores de combustión interna seguirán presentes en la gama, pero su disponibilidad se limitará solo a algunos mercados específicos (Toyota confirmó los mercados de Europa del Este) regionalizando su oferta según las necesidades. En estos el motor diésel de 2.8 litros sustituirá al de 2.4 litros, que se ofrecerá junto con el ya conocido motor de gasolina de 2.7 litros. Como parte del paquete de anuncios, se confirmó una versión equipada con un sistema de pila de combustible de hidrógeno de Toyota que llegará en 2028.

En lo que respecta a la llegada de la nueva Hilux a la Argentina, está descartado su desembarco para 2026, por lo que habrá que esperar para el arribo de esta renovación. La pickup mediana se fabrica tanto en Tailandia como en la planta que Toyota tiene en Zárate, provincia de Buenos Aires.

