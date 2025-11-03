Toyota Hilux: la automotriz mostró un adelanto de la nueva versión de su pickup

El próximo 10 de noviembre Toyota presentará a nivel mundial en Tailandia el rediseño de la Hilux, la pickup mediana más vendida del mundo y que seguirá perteneciendo a la octava generación (lanzada en el 2015). El estreno llegará como un anticipo del Salón del Automóvil de este país, la mayor exposición automotriz del sudeste asiático y que se celebrará del 29 de noviembre al 10 de diciembre.

La elección del país asiático como plataforma de lanzamiento de la pickup encuentra lógica en que se fabrica allí (al igual que en nuestro país, en la fábrica de Zárate) y fue el modelo más vendido en el mercado tailandés en 2024, con aproximadamente 130.000 unidades vendidas.

En un corto video de anticipo, la compañía mostró algunos detalles de la tendencia en el diseño que incorporará el modelo, que no cambiaría aún de plataforma, que lleva diez años en el mercado. Esto descartaría la adopción de la plataforma Toyota New Global Architecture Frame (TNGA-F), más moderna y utilizada por la camioneta Tacoma y el Land Cruiser, entre otros.

Adelanto de la nueva Toyota Hilux 2026

Esto permite sospechar que las dimensiones de la chata serán muy similares a las que ya conocemos, pero con un frontal rediseñado, con rasgos más angulosos en su capot, con los faros más finos pero que continúan desplazados en horizontal para darle presencia al modelo, con una forma similar a una “P” sin cerrar.

En su parrilla aparece la inscripción el nombre de la marca en mayúscula, al igual que en sus versiones deportivas —GR Sport—. Además, los faros posteriores continúan ocupando una buena proporción y alargados pero con un diferente estilo lumínico, equipando una tira de luces que forman una “J”.

Adelanto Toyota Hilux 2026

Donde más se impactarían los cambios es en el interior, que pasaría a ser muy similar a los otros nuevos modelos de la oferta de la terminal. Pasaría a tener instrumentación totalmente digital, con la pantalla multimedia continuando en formato horizontal pero con un mayor tamaño y ubicándose levemente por arriba. Además la palanca de cambios pasaría a ser más compacta y gruesa, sumando un cargador inalámbrico.

Respecto a las motorizaciones la compañía aún no dio indicios sobre las alternativas que vendrán con el restyling, pero conservaría los probados diésel de cuatro cilindros de 2.4 y 2.8 litros de la generación actual, sumando una versión Mild Hybrid que la compañía ya ofrece en otros mercados.

Adelanto Toyota Hilux 2026

En lo que va del año, la generación actual de la Hilux vendió 27.112 unidades en la Argentina, lo que representó un 5,2% de todo el mercado (en octubre lideró las ventas). Además, sus números crecieron un 8,8% comparando las del mismo período del año pasado.