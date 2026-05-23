El Gobierno comunicó cómo será la reducción de los aranceles a la exportación de autos

Este jueves, el presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó que eliminará las retenciones a las exportaciones de autos, en el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. “No sólo le voy a bajar retenciones al sector agropecuario. A partir de julio de 2026 y hasta junio de 2027, a la industria automotriz [y a otras] les vamos a llevar las retenciones a 0”, afirmó el Presidente.

Tras el discurso de Milei, el Ministerio de Economía comunicó cómo será el esquema para eliminar el derecho de exportación de autos, que actualmente es del 4,5%.

Según la información oficial, la reducción comenzará en julio de 2026 y se aplicará de manera progresiva, con una baja mensual del 0,375%, hasta alcanzar una eliminación total en junio de 2027. Las provincias más beneficiadas por la medida serían Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

El esquema para llegar a la eliminación de las retenciones en la industria automotriz será gradual

Las repercusiones del sector

Los empresarios del sector no tardaron en reaccionar y reconocieron que la iniciativa aportará competitividad y previsibilidad pero aclararon que no habrá cambio en los precios.

Una de las primeras repercusiones del sector fue la de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). La entidad que venía reclamando desde hace tiempo una revisión de este esquema destacó como clave la reducción gradual de los derechos de exportación como un estímulo fundamental para mejorar la competitividad exportadora de la industria. “La medida destaca el establecimiento de un sendero claro y previsible que se extenderá hasta mediados de 2027. La certidumbre en las reglas de juego es una condición indispensable para que las terminales automotrices y los fabricantes locales puedan planificar sus esquemas de producción, exportación e inversión”, profundizó el titular de Adefa, Rodrigo Pérez Graziano.

A su vez, el presidente de la entidad destacó que esta medida es el resultado de una agenda de diálogo continuo y mesas de análisis técnico que se venían llevando a cabo de manera directa con el ministro de Economía y el secretario de Industria y Comercio.

Esta medida no tendría impacto en el precio local de los autos Archivo

“La reducción de la carga fiscal sobre las exportaciones representa un estímulo directo para recuperar la competitividad en los mercados regionales y globales en un contexto mundial extremadamente desafiante”, agregó el directivo.

Además, insistió en que la medida remarca la importancia de que este esfuerzo también sea acompañado por las provincias y los municipios mediante la eliminación de Ingresos Brutos (IIBB) y de tasas municipales distorsivas, que restan competitividad a las exportaciones y ponen en riesgo la sustentabilidad del sector a largo plazo.

Otra de las voces que reaccionó casi de inmediato fue la del presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas. “El anuncio de la eliminación progresiva de retenciones es una muy buena noticia para la industria automotriz y para Toyota en particular. Esperamos conocer próximamente los detalles de su implementación. Es un paso fundamental para seguir mejorando la competitividad de nuestra operación”, agregó el número uno de la automotriz que exporta el 80% de su producción a 22 países de América Latina. “Era una medida muy necesaria que servirá para seguir consolidando a la Argentina como hub exportador de pickups y vehículos comerciales”, concluyó.

Toyota exporta un 80% de su producción

Desde Volkswagen Argentina, por su parte, también celebraron la medida y remarcaron la importancia que tiene para una industria con fuerte perfil exportador. “Siempre celebramos todo lo que implique una baja de impuestos. Puntualmente, para la industria automotriz, por su impronta exportadora, esto es aún más relevante”, señalaron desde la marca.

Además, destacaron el impacto positivo que tendrá en el proyecto de la nueva Amarok, ya que cerca del 60% de su producción estará destinada a exportación.

Los tributaristas también hablaron sobre el impacto de la medida en el esquema impositivo de la industria. “La industria automotriz tiene, por cuestiones de competitividad, diferentes problemas. No sólo las retenciones a las exportaciones. Sin embargo, las retenciones son una variable más, por lo que avanzar hacia una reducción gradual es positivo y mejora la capacidad competitiva para exportar”, afirmó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios y anticipó que habrá un mayor incentivo a que se fabriquen modelos en la Argentina con perfil exportador lo que contribuirá a incrementar las fuentes de trabajo o, al menos, a sostenerlas. De todos modos, aclaró que no se puede sobredimensionar, porque es una de varias cuestiones que afectan la competitividad”.