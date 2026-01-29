Toyota, VW o Peugeot: qué marca tiene el mantenimiento más caro

Al momento de comprar un vehículo, el precio de lista suele ser el primer factor que miran los consumidores. Sin embargo, el costo real de tener un auto no termina en la operación inicial. El mantenimiento, los servicios oficiales y la conservación de la garantía forman parte de un gasto que se repite a lo largo del tiempo y que puede marcar diferencias significativas entre modelos y marcas.

Dentro de ese esquema, los servicios oficiales cumplen un rol central. Además de garantizar el correcto funcionamiento del vehículo, son un requisito indispensable para mantener vigente la garantía del fabricante, ya que las automotrices exigen que los mantenimientos se realicen en su red autorizada y dentro de los plazos establecidos.

Por ese motivo, conocer cuánto cuesta el mantenimiento resulta clave antes de tomar una decisión de compra. Para realizar la comparación, es importante una aclaración previa: el precio de los servicios varía según el modelo que se tome como referencia.

El precio de los servicios varía según el modelo que se tome como referencia Stokkete - Shutterstock

Por ese motivo, el análisis se limita a un mismo segmento, donde las tres marcas compiten de forma directa. No representa el costo de mantenimiento total de cada automotriz ni implica una evaluación general de su postventa o de su calidad. En este caso, se tomó como referencia el segmento de los C-SUV, uno de los más demandados del mercado argentino. Los modelos elegidos fueron el Toyota Corolla Cross, el Volkswagen Taos y el Peugeot 3008.

El Toyota Corolla Cross registra un valor de $379.600 para su mantenimiento de los 10.000 km

Según los precios sugeridos para el primer mantenimiento oficial, el Toyota Corolla Cross registra un valor de $379.600. En el caso del Volkswagen Taos, el costo asciende a $498.320, mientras que el Peugeot 3008 presenta el service inicial más elevado del grupo, con un valor de $666.720.

El primer service suele incluir tareas básicas como el cambio de aceite, filtros y una revisión general del vehículo, aunque su contenido específico depende de cada marca y modelo. Las automotrices suelen ofrecer una primera revisión bonificada previa, cerca de los 1000 km, pero suele ser de control, sin grandes indicaciones ni cambios.

En el caso del Volkswagen Taos el costo asciende a $498.320

De todos modos, los valores informados corresponden a precios sugeridos de lista. En la práctica, el monto final puede variar según las condiciones comerciales bajo las cuales fue adquirido el vehículo. En muchos casos, las automotrices ofrecen servicios bonificados, descuentos especiales o paquetes de mantenimiento incluidos en planes de financiación o promociones puntuales.

El Peugeot 3008 presenta el service inicial más elevado del grupo con un valor de $666.720

Por esa razón, el costo real del mantenimiento puede ser inferior al valor publicado, dependiendo del acuerdo cerrado al momento de la compra y de las campañas vigentes en cada concesionario. Desde el sector remarcan que este tipo de comparaciones debe leerse como una referencia orientativa y no como una conclusión definitiva.