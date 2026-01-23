Hilux, Ranger o Amarok: cuál es la pickup más conveniente para trabajar hoy según consumo y mantenimiento

El mercado automotor argentino inició el año con expectativas renovadas, impulsado por el repunte en las ventas experimentado en 2025 y un aumento significativo en la oferta de los portfolios de las automotrices.

Este escenario favorable es una consecuencia directa de la mayor apertura de las importaciones y la baja impositiva que benefició al sector. Sin embargo, esta dinámica convivió con la contracara de una caída en la producción y las exportaciones generales, un fenómeno que no impactó negativamente en el segmento de las pickups medianas.

Argentina se destaca por ser un actor muy competitivo en este nicho, generando un volumen exportador considerable y contribuyendo a la sustentabilidad de la industria.

En el país se fabrican la Toyota Hilux en Zárate, las Volkswagen Amarok y Ford Ranger en Pacheco, y las flamantes Fiat Titano y RAM Dakota en Córdoba. Paralelamente, se discontinuó la producción de las Nissan Frontier y Renault Alaskan.

El éxito de las chatas medianas en nuestro país, que concentraron cerca del 16% del mercado argentino y son el producto automotor de exportación por excelencia, se explica por la particular geografía nacional, los focos productivos —especialmente el campo y la minería— y los atractivos beneficios impositivos que gozan estos vehículos, como un IVA del 10,5% en lugar del 21%, la exención del impuesto interno y alícuotas de patente más bajas en varias provincias.

Estos factores consolidan a las pickups como algunos de los vehículos más demandados para el trabajo. En este contexto, la Toyota Hilux se posicionó como el modelo más vendido del país, reafirmando su liderazgo al cerrar el año con 30.768 unidades patentadas. Este logro le permitió recuperar el primer puesto del ranking general, algo que no sucedía desde 2020. Dentro de su propio segmento, las retadoras Ford Ranger y Volkswagen Amarok terminaron el periodo con 24.976 y 23.612 unidades, respectivamente.

A su vez, la pickup japonesa también lideró el segmento de pickups medianas en el canal de flotas, con una participación cercana al 40%, manteniendo una presencia dominante en sectores económicos clave como el agro y la industria energética.

Para contrarrestar el peso del modelo fabricado en Zárate, las compañías con producción en Pacheco están intensificando sus esfuerzos competitivos a través de la incorporación de agregados tecnológicos y el lanzamiento de nuevas versiones. Ford, por ejemplo, sumará este año una versión de cabina simple para su chata, mientras que Volkswagen trabaja activamente en la gestación de la nueva generación de la Amarok, que también se producirá en el país.

Con el objetivo de ofrecer una perspectiva detallada para los usuarios, la presente comparación se centra en las versiones base de cabina doble de cada modelo, utilizando los datos proporcionados en sus fichas técnicas y destacando aquellas características que resultan más relevantes para un vehículo orientado al trabajo.

La Toyota Hilux DX 4x2 se presenta con un motor Diésel 2.4 L TDI que eroga 150 CV a 3400 rpm, acompañado de un torque máximo disponible entre las 1600 y 2000 rpm, acoplado a una transmisión manual de seis velocidades. Su suspensión delantera es independiente con doble brazo, resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos, mientras que la trasera es de eje rígido con elásticos longitudinales.

Las dimensiones alcanzan 5325 mm de largo, 1800 mm de ancho, 1815 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3085 mm y un despeje mínimo de 215 mm. Ofrece una capacidad de carga de 1000 kg y un tanque de combustible de 80 litros.

En seguridad, incorpora 7 airbags (frontales, de rodilla para conductor, laterales y de cortina). El consumo mixto es de 6,9 L/100 km, urbano de 8,2 L/100 km y extraurbano de 6,1 L/100 km. Su garantía es de 10 años o 200.000 km. El primer servicio pago, tras una revisión gratuita a los 1000 km, se realiza a los 10.000 km con un costo de $436.800. El precio del modelo es $48.405.000.

Por su parte, la Volkswagen Amarok Trendline 4x2 ofrece un motor Turbodiesel 2.0 que entrega 140 CV a 3500 rpm y 340 Nm de torque entre 1600 y 2250 rpm, gestionado por una transmisión manual de seis velocidades. La suspensión delantera es independiente tipo McPherson, mientras que la trasera es de eje rígido con ballestas semi-elípticas reforzadas de 5 hojas.

Sus dimensiones son 5350 mm de largo, 1945 mm de ancho (sin espejos), 1851 mm de alto y un despeje mínimo del suelo de 236 mm. Dispone de una capacidad de carga de 1046 kg y un tanque de combustible de 80 litros.

En seguridad, incorpora 6 airbags (conductor, acompañante, laterales y de cortina). Los consumos declarados son: mixto 8,6 L/100 km, urbano 10,8 L/100 km y extraurbano 7,3 L/100 km. La garantía es de 6 años o 150.000 km. El primer servicio se realiza al primer año o 10.000 kilómetros y tiene un costo de $394.190, aunque se encuentra bonificado para vehículos patentados a partir del 01/07/2021 y la mano de obra también está bonificada en el tercer y cuarto servicio. El precio del modelo es de $58.255.550.

Finalmente, la Ford Ranger XL 4x2 está equipada con un motor Diésel 2.0L Turbo de 170 CV a 3500 rpm, con un torque de 405 Nm desde las 1750 rpm, asociado a una transmisión manual de seis velocidades. Su suspensión delantera es independiente de doble brazo con barra estabilizadora y la trasera es de eje rígido con elásticos y amortiguadores externos al chasis.

Las dimensiones incluyen 5370 mm de largo, 1918 mm de ancho (sin espejos), 1884 mm de alto, 3270 mm de distancia entre ejes y un despeje mínimo de 230 mm. Su capacidad de carga es de 1012 kg y el tanque de combustible es de 80 litros.

En seguridad, cuenta con 7 airbags (frontales, de rodilla para conductor, laterales de tórax y de cortina). Los valores de consumo son: mixto 7 L/100 km, urbano 7,7 L/100 km y extraurbano 6,6 L/100 km. La garantía es de 5 años o 150.000 km. El primer servicio se sugiere a los 16.000 km o al año, con un costo de $367.150. El precio del modelo asciende a $50.458.100.

