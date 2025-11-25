Tres nuevas motos llegan a la Argentina con foco en un segmento muy competitivo

La industria de motos en la Argentina está por cerrar un año récord en ventas, algo que no se veía desde 2018 con proyecciones de más de 600.000 motos 0km vendidas. Este camino positivo fue producto de una serie de consecuencias, entre ellas la llegada de nuevas marcas y nuevos modelos que fomentaron la competitividad.

En ese marco, y a pocas semanas de terminar el año, la firma austríaca KTM presentó una nueva línea 390, que incluye el lanzamiento de tres motos de media cilindrada.

“La llegada de la nueva línea KTM 390 Adventure y Enduro marca un momento importante para nosotros. Estamos fortaleciendo nuestra presencia en el segmento trail junto a tres modelos de media cilindrada, reforzando el vínculo con los motociclistas que buscan vivir la moto con pasión y autenticidad. Esta línea representa fielmente el espíritu 'Ready to race’ que define a la marca”, expresó Leandro Panaggio, Gerente Comercial de KTM.

Una de las tres nuevas jugadoras es la 390 Adventure X, pensada para quienes desean ingresar al segmento del mundo trail. Se destaca por ser una moto ágil y accesible, sin dejar de lado su uso urbano. Este modelo equipa un motor LC4c, cuenta con un tanque de 14 litros, tecnología ABS, una pantalla LCD de 5 pulgadas, una rueda delantera de 19 pulgadas y la trasera de 17.

El precio de venta la público es de $13.200.000.

La 390 Adventure X pesa 176 kg con el tanque de combustible lleno

La segunda propuesta de esta nueva línea es la Adventure R, que va un paso más allá en el mundo del todoterreno. Este modelo cuenta con una afirmación más “atrevida” por su suspensión ajustable de 230 mm y una división de ruedas de 21 pulgadas adelante y detrás otra de 18.

También trae una pantalla de 5 pulgadas, pero a diferencia de la anterior, la Adventure R incluye la opción para manejar con el control crucero activado.

El precio de venta la público es de $16.000.000.

La 390 Adventure R también pesa 176 kg con el tanque de combustible lleno

La tercera y última presentación es una 390 Enduro R, esta ya es una moto con alma de competición, “endurera” pero también homologada para la calle. Esta incorpora una pantalla TFT de 4,2 pulgadas y con un puerto USB.C para cargar dispositivos. Y por su carácter offroad equipa llantas de radios de 21 pulgadas adelante y atrás otra de 18.

El precio de venta la público es de $13.327.000.

La KTM 390 Enduro R pesa 165 kg con el tanque de combustible lleno