Una importante marca de motos baja sus precios hasta un 7%: ahora hay modelos por $6,5 millones

En los últimos meses, tanto la industria automotriz como el universo de las dos ruedas vienen mostrando una dinámica particular, con listas de precios que se mantienen estables, la aparición de descuentos puntuales y diversas promociones impulsadas por las marcas para sostener el nivel de actividad.

En ese contexto aparece Royal Enfield, representada en la Argentina por Grupo Simpa y que celebra sus 125 años de historia. Fundada en 1901, la marca se posiciona como la más antigua en producción continua a nivel mundial y aprovecha este aniversario para reforzar su presencia en el mercado local.

Como parte de esta celebración, la firma anunció nuevos precios al contado para varios de los modelos de su portfolio, con el objetivo de volverlos más competitivos y acercar la marca a nuevos usuarios. La estrategia también busca ofrecer mayor transparencia comercial, permitiendo que cada cliente pueda evaluar con claridad las distintas opciones de compra disponibles.

Royal Enfield fue fundada en 1901

“Cumplir 125 años no es solo celebrar una historia, sino proyectar un futuro coherente con los valores que hicieron grande a Royal Enfield. Acompañamos este aniversario reforzando nuestro compromiso con un mercado más transparente, donde cada usuario pueda elegir la mejor opción de precio según su forma de pago, de manera simple y clara. Queremos que cada vez más personas se animen a manejar, a formar parte de una comunidad y a construir su propio camino sobre dos ruedas”, expresó Juan Carlos Más, gerente general de la división rodados de la compañía.

Todos los modelos que bajaron su precio

En cuanto a los valores, la gama ahora arranca en los $6.500.000 al contado para la HNTR 350, lo que representa una baja del 4,5% respecto del precio anterior.

Hunter 350

Por su parte, la Himalayan Tubeless se ubica en torno a los $11.000.000, con una reducción cercana al 10%, siendo la más significativa dentro de la gama, con una baja de $1.200.000.

Himalayan 450

En tanto, la GRR se ofrece desde $10.000.000, con una baja de casi el 3% frente a su valor previo.

GRR 450

Finalmente, la ahora BEAR arranca en los $13.000.000, con una disminución del 7%, en el marco de estas condiciones disponibles por tiempo limitado en la red de concesionarios oficiales de la Argentina, con distintas opciones de financiación según el perfil de cada cliente.

Bear 650 Alessio Barbanti

Más allá de los números, según la firma, la iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia de la marca, que busca seguir expandiendo su comunidad de usuarios y acercar el motociclismo a nuevas generaciones.